Pékin a officiellement déployé son système d’échange de quotas d’émission (ETS) retardé à plusieurs reprises, visant à réduire sa production de gaz à effet de serre. Pékin s’attend à ce que ses émissions atteignent un sommet avant 2030 et deviennent «neutres en carbone» d’ici 2060.

Le programme est officiellement entré en vigueur lundi, couvrant quelque 2 260 centrales électriques à travers le pays. Ces usines ont contribué à environ 40 pour cent de toutes les émissions de dioxyde de carbone produites par la Chine l’année dernière.

À des stades ultérieurs, l’ETS comprendra également d’autres entreprises qui produisent un minimum de 24 000 tonnes d’équivalent carbone par an.

Le système ETS est fondé sur une approche basée sur le marché pour la réglementation des émissions de gaz à effet de serre. L’idée du commerce du carbone a été conceptualisée pour la première fois dans le cadre du Protocole de Kyoto en 1997. Ces programmes impliquent l’introduction – par l’attribution ou la vente – d’un nombre limité de permis, permettant aux entreprises de produire une quantité déterminée de gaz sur une période de temps spécifique. Si une entreprise dépasse sa limite d’émission, elle doit acheter des permis supplémentaires, et si elle émet moins que sa limite le permet, elle peut vendre les permis excédentaires à des fins lucratives.

Aussi sur rt.com Le plus grand bassin pétrolier et gazier de Chine atteint une production record

En Chine, la distribution des permis d’émission dans le cadre de l’ETS sera supervisée par le ministère de l’Écologie et de l’Environnement (MEE). En dévoilant la variante pilote du système ETS au début du mois, le ministère a déclaré qu’il s’agissait d’une étape importante vers la réalisation des objectifs climatiques envisagés par le gouvernement chinois.

« Pour la première fois, la responsabilité de contrôler les émissions de gaz à effet de serre au niveau national est consolidée à l’entreprise » MEE a déclaré dans un communiqué.

Les ambitieux objectifs climatiques de la Chine ont été définis par le président Xi Jinping en septembre de l’année dernière. Le pays prévoit d’atteindre son pic d’émissions avant 2030 et d’atteindre progressivement «Neutralité carbone» d’ici 2060.

Le déploiement de l’ETS intervient quelques jours après que les États-Unis ont critiqué les réalisations de la Chine dans le domaine du changement climatique, l’envoyé spécial du président Joe Biden pour le climat, John Kerry, marquant les promesses de Pékin « pas assez bon. »

Aussi sur rt.com « Plus grand pollueur de l’histoire »: la Chine riposte aux critiques américaines de sa politique climatique en rappelant les lacunes de Washington

Cette évaluation a provoqué une réaction de colère à Pékin, le ministère des Affaires étrangères du pays ayant riposté aux accusations américaines. Le ministère a critiqué le retrait de Washington de l’Accord de Paris sous Donald Trump, pointant du doigt les émissions massives de gaz à effet de serre produites par les États-Unis.

«Les États-Unis sont le plus grand pollueur du monde de l’histoire et le plus grand pollueur actuel. L’action climatique du gouvernement précédent a sérieusement régressé, s’est retirée de l’Accord de Paris et a refusé de prendre des obligations de financement pour la réduction des émissions ». Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré la semaine dernière.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!