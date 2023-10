SIX navires de guerre chinois ont été déployés au Moyen-Orient alors que les tensions bouillonnent autour d’Israël, selon des rapports.

La 44e force opérationnelle d’escorte navale chinoise a participé à des opérations de routine dans la région et a passé plusieurs jours en visite à Oman la semaine dernière.

La Chine a déployé six navires de guerre qui opèrent au Moyen-Orient dans un contexte de tensions en Israël. Crédit : AFP

Le dirigeant chinois Xi Jinping a appelé à une solution à deux États dans la guerre entre Israël et le Hamas Crédit : Reuters

La 44e force opérationnelle d’escorte navale du pays a passé plusieurs jours en visite à Oman Crédit : Alamy

La force opérationnelle – du théâtre oriental de l’Armée populaire de libération – a quitté Mascate pour une destination non précisée samedi après avoir participé à un exercice conjoint avec la marine omanaise.

Il comprend le Zibo, un destroyer lance-missiles de type 052D, la frégate Jingzhou et le navire de ravitaillement intégré Qiandaohu, tous stationnés au Moyen-Orient à une époque de tensions accrues.

Au cours de la visite, les commandants chinois ont rencontré des responsables militaires omanais et visité des institutions militaires, tandis que les marins des deux pays ont visité les magasins de chacun.

Ils ont également organisé un match de basket-ball, selon l’agence de presse officielle Xinhua.

La task force de l’APL participe à des missions d’escorte de navires depuis son arrivée dans le golfe d’Aden, au nord de la Somalie, il y a six mois.

Mais elle a confié sa mission à la 45e force opérationnelle d’escorte au début du mois.

Le nouveau convoi, issu du commandement du Théâtre Nord de l’APL, comprend un destroyer de type 052 Urumqi, la frégate Linyi et un navire de ravitaillement Dongpinghu.

Jeudi, le dirigeant chinois Xi Jinping a déclaré qu’une solution à deux États pour établir une Palestine indépendante était la « voie fondamentale de sortie » de la guerre entre Israël et le Hamas.

« La priorité absolue est désormais d’instaurer un cessez-le-feu le plus rapidement possible, pour éviter que le conflit ne s’étende ou même ne devienne incontrôlable et ne provoque une grave crise humanitaire », a déclaré M. Xi, cité par la chaîne de télévision officielle chinoise CCTV.

Cela survient après que les États-Unis ont envoyé un puissant arsenal au Moyen-Orient, alors que la guerre d’Israël contre le Hamas s’intensifie.

L’armée américaine augmente sa puissance de feu dans la région, cherchant à empêcher l’Iran et d’autres groupes soutenus par l’Iran de s’impliquer dans le conflit.

L’empire américain de l’acier comprend un réseau de bases au Moyen-Orient comptant 2 000 soldats, 2 400 Marines et 13 navires de guerre désormais en alerte.

Quelques avions d’attaque A-10 Warthog et F-15E sont arrivés dans la région la semaine dernière, et des avions militaires plus avancés devraient les rejoindre.

Le Pentagone envoie également en toute hâte des défenses aériennes et des munitions vers Israël, ainsi qu’une flotte de porte-avions monstres vers la Méditerranée orientale, rapporte Reuters.

Un autre transporteur devrait également être envoyé dans la région dans les prochains jours.

Les États-Unis ont également demandé à quelque 2 000 soldats d’être prêts à être déployés dans les 24 heures s’ils en sont informés – au lieu des 96 heures habituelles – et pourraient inclure des unités fournissant une assistance, notamment une aide médicale, si nécessaire, a déclaré lundi un responsable américain.

Washington affirme que ces mesures ont un caractère dissuasif et non une provocation.

Vendredi, un navire de guerre de la marine américaine a tiré ce qui serait les premiers tirs américains pour défendre Israël près de la côte de la mer Rouge, au Yémen.

Un responsable a déclaré que l’USS Carney avait été abattu Quinze drones et quatre missiles de croisière ont été tirés par les rebelles Houthis soutenus par l’Iran au cours d’une attaque de neuf heures.

Cela survient alors que tous les gros canons sont pointés vers Gaza, alors que le monde retient son souffle face à l’invasion imminente par Israël du bastion de son ennemi Hamas.

Et l’aide humanitaire a commencé à affluer vers Gaza après l’ouverture du poste frontière avec l’Égypte, offrant ainsi une « bouée de sauvetage » à ceux qui souffrent dans l’enclave.