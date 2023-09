La Chine déploie plus de 40 avions dans le détroit de Taiwan et rassemble ses forces dans des bases militaires côtières, prévient Taiwan

La Chine rassemble continuellement des forces dans ses bases militaires côtières face à Taiwan, a averti mardi l’île autonome.

Taiwan a déclaré qu’il renforçait ses propres défenses en réponse. Le ministère de la Défense de l’île a publié un rapport sur l’expansion des aérodromes chinois et l’activité militaire aux portes de Taiwan, affirmant que la Chine a commencé à sonder le territoire de Taiwan sur une base quasi quotidienne.

« Cette année, le Parti communiste chinois a augmenté de manière agressive ses armements et a continué à construire divers types d’avions de combat et de drones », a déclaré le général de division Huang Wen-Chi à propos du rapport. « Les informations que nous avons reçues indiquent que toutes les bases militaires importantes le long de la côte… sont continuellement mises à jour. »

L’armée chinoise a également envoyé mardi matin près de deux douzaines d’avions de guerre en sortie près du territoire de Taiwan. Le ministère de la Défense a rapporté que 22 avions de guerre et 20 navires de guerre chinois sont entrés dans le détroit de Taiwan et que 13 d’entre eux ont franchi la ligne médiane, qui a historiquement servi de ligne de démarcation pour l’activité militaire.

La Chine menace depuis longtemps de s’emparer de Taiwan par la force si nécessaire, et elle est devenue de plus en plus agressive envers l’île ces dernières années.

Lundi, la Chine a déployé l’un de ses trois porte-avions, le Shandong, dans le détroit de Taiwan. Le groupe de porte-avions a navigué dans un rayon de 70 milles autour de l’île et a mené divers exercices.

Les démonstrations de puissance militaire autour de Taiwan sont devenues une stratégie régulière pour la Chine, qui a souvent recours à cette pratique lorsqu’un responsable taïwanais a une réunion indésirable avec les États-Unis.

L’ancienne présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, démocrate de Californie, a indigné la Chine l’année dernière lors de sa visite à Taiwan, devenant ainsi la première oratrice à le faire en 25 ans. Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, a également rencontré la présidente taïwanaise Tsai Ing-Wen plus tôt cette année en Californie.

La Chine a répondu aux deux incidents par des semaines d’exercices militaires approfondis autour de Taiwan dans une apparente simulation d’invasion.

Taiwan s’est séparé de la Chine continentale en 1949, lorsque les forces démocratiques ont fui vers l’île après avoir perdu une guerre civile face au Parti communiste chinois. Depuis, le PCC fait pression en faveur de la réunification, même si Taiwan bénéficie du soutien des États-Unis et d’autres pays occidentaux.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.