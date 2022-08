La Chine déploie des navires et des avions à réaction près de Taïwan, selon Taipei

Cette décision intervient quelques heures après que des navires de guerre américains ont navigué devant l’île autonome

Un groupe important de navires et d’avions militaires chinois a été détecté autour de Taïwan dans un contexte de tensions accrues dans la région, a déclaré dimanche le ministère de la Défense de l’île autonome.

Selon le ministère, huit navires de la marine chinoise et 23 avions ont été détectés dans les environs de Taiwan. Dix avions, disait-il, « avait volé sur la partie est de la ligne médiane du détroit de Taiwan », qui, en pratique, sert de barrière non officielle entre la Chine continentale et l’île.

L’armée taïwanaise a ajouté que la patrouille aérienne de combat locale avait reçu des instructions pertinentes et que les activités de Pékin étaient étroitement surveillées.

Le déploiement chinois apparent intervient un jour après que les États-Unis ont envoyé deux navires de guerre dans le détroit de Taiwan, dans ce que la marine a appelé un “routine” mission de transit, destinée à “démontrer l’engagement des États-Unis en faveur d’un Indo-Pacifique libre et ouvert.”

Pékin a réagi en mettant son armée en état d’alerte maximale et en signalant qu’il était prêt “d’arrêter toutes les provocations en temps opportun.” Plus tôt, la Chine a également fustigé les États-Unis, les qualifiant de “le destructeur de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taiwan.”

Les tensions dans la région sont vives depuis la visite controversée de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taipei début août, qui a plongé les relations entre Washington et Pékin dans une chute libre et déclenché une vague d’activités militaires chinoises dans la région. À l’époque, le ministère chinois de la Défense a déclaré qu’il avait mené des exercices simulant un “blocus” de l’île, ainsi que des assauts amphibies et la frappe de cibles au sol.

Pékin considère l’île autonome comme son propre territoire et considère les visites de hauts responsables américains comme des atteintes à sa souveraineté et une violation du principe “Une seule Chine”. Le détroit de Taiwan, qui sépare l’île autonome de la Chine continentale, est une source de tension militaire depuis 1949, lorsque les nationalistes chinois ont fui vers l’île après avoir perdu la guerre civile face aux communistes.