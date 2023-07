La Chine dépassera-t-elle les États-Unis sur l’IA ? Probablement pas. Voici pourquoi.

Des chatbots à la conduite autonome, les deux plus grandes économies du monde se battent désormais pour développer les technologies d’IA les plus avancées.

La concurrence technologique acharnée entre les États-Unis et la Chine s’est étendue à une nouvelle sphère cette année, car des outils d’intelligence artificielle populaires comme ChatGPT ont fait de l’IA une partie de la vie quotidienne.

Le développement de l’IA en Chine est loin derrière ses homologues occidentaux dans de nombreux secteurs, selon les analystes. Mais il y a un domaine où Pékin a devancé Washington, et c’est la réglementation de l’industrie de l’IA.

Certaines entreprises chinoises sont allées jusqu’à établir leurs propres règles. Douyin, la version chinoise de TikTok, exige que le contenu généré par l’IA soit étiqueté et que toute personne postant sur la plateforme enregistre sa véritable identité.

Alors que l’utilisation de l’IA explose, les régulateurs de Washington et du monde entier tentent de comprendre comment gérer les menaces potentielles à la vie privée, à l’emploi, à la propriété intellectuelle et même à l’existence humaine elle-même.

Mais on craint également que la mise en place de garde-fous sur la technologie aux États-Unis ne cède le leadership du secteur aux entreprises chinoises.

Voici un aperçu des priorités de la Chine en matière d’IA et de la manière dont Pékin réglemente cette nouvelle technologie.

Les entreprises chinoises investissent dans l’IA depuis des années – du revêtement des rues de la ville avec des caméras de surveillance à l’utilisation de la reconnaissance faciale pour surveiller l’utilisation du papier dans les toilettes publiques – et sont depuis longtemps à la pointe de la technologie de surveillance.

C’est en partie parce que le gouvernement dirigé par le Parti communiste chinois contrôle strictement l’information et la communication.

Plutôt que de se concentrer sur la technologie de l’IA qui permet au grand public de créer un contenu unique comme les chatbots et les générateurs d’images, les entreprises chinoises se sont plutôt concentrées sur des technologies à usage commercial clair, comme la technologie de surveillance.

« Beaucoup d’entreprises chinoises ont moins de financement et moins de marge de manœuvre pour investir dans le développement fondamental de l’IA, donc souvent, elles doivent suivre la trajectoire ouverte par les entreprises américaines », a déclaré Jeff Ding, professeur adjoint de sciences politiques à l’Université George Washington. , qui se concentre sur la concurrence de l’IA entre les États-Unis et la Chine.

Cet écart rend également difficile pour les entreprises chinoises d’attirer les meilleurs talents mondiaux en ingénierie. Beaucoup préféreraient travailler dans des entreprises qui disposent des ressources et de la flexibilité nécessaires pour expérimenter dans des domaines de recherche de pointe.

Les restrictions d’accès aux puces les plus avancées, nécessaires pour faire fonctionner les modèles d’IA, ont ajouté à ces difficultés.

Cela a rendu plus difficile pour les entreprises technologiques chinoises l’accès aux puces les plus avancées qui exécutent des cadres d’IA complexes. Pékin a qualifié ces mesures d’abus visant à renforcer « l’hégémonie technologique » des États-Unis.

Des recherches récentes ont identifié 17 grands modèles de langage en Chine qui reposaient sur des puces Nvidia, et seulement trois modèles qui utilisaient des puces fabriquées en Chine.

Alors que Pékin s’efforce de fabriquer des puces comparables chez lui, les entreprises chinoises d’IA doivent s’approvisionner de toutes les manières possibles, y compris sur un marché noir qui a vu le jour à Shenzhen, où, selon Reuters, les puces Nvidia les plus avancées se vendent à près de 20 000 dollars. , plus du double de ce qu’ils recherchent ailleurs.

Quelles sont les priorités et les plus grandes avancées de la Chine en matière d’IA ?

Malgré les obstacles, les entreprises chinoises d’IA ont fait des progrès majeurs dans certains types de technologies d’IA, notamment la reconnaissance faciale, la reconnaissance de la marche et la réalité artificielle et virtuelle.

Les entreprises technologiques aux États-Unis et dans d’autres pays démocratiques ont moins investi dans le développement de ce côté de l’IA, a déclaré Helen Toner, directrice de la stratégie au Centre pour la sécurité et les technologies émergentes de l’Université de Georgetown.

«Alors qu’en Chine, le gouvernement a ouvert la porte et a dit aux entreprises:« Veuillez avoir accès à nos ensembles de données géants de reconnaissance faciale; allons de l’avant aussi vite que possible », a-t-elle déclaré.

Alors que les entreprises technologiques chinoises ont doublé d’efforts pour développer ce type d’IA, les entreprises américaines développaient des technologies telles que des chatbots conçus pour divertir et mettre des outils créatifs entre les mains du public.

L’approche de Pékin en matière de réglementation de l’IA a limité la capacité d’innovation des entreprises chinoises, selon des analystes et des initiés de l’industrie.

Les entreprises développant l’IA en Chine doivent se conformer à des lois spécifiques sur les droits de propriété intellectuelle, la protection des informations personnelles, les algorithmes de recommandation et le contenu synthétique, également appelés deep fakes. En avril, les régulateurs ont également publié un projet d’ensemble de règles sur l’IA générative, la technologie derrière le générateur d’images Stable Diffusion et les chatbots tels que ChatGPT d’OpenAI et Bard de Google.