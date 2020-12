La Chine dépassera les États-Unis pour devenir la plus grande économie du monde en 2028, cinq ans plus tôt que prévu en raison des récupérations contrastées des deux pays après la pandémie COVID-19, a déclaré un groupe de réflexion.

« Pendant un certain temps, un thème primordial de l’économie mondiale a été la lutte pour le pouvoir économique et le soft power entre les États-Unis et la Chine », a déclaré le Center for Economics and Business Research dans un rapport annuel publié samedi.

Il a ajouté que la pandémie de Covid-19 et les retombées économiques correspondantes avaient fait pencher la rivalité avec les États-Unis «en faveur de la Chine».

Bien que l’épidémie de coronavirus soit censée provenir de la ville chinoise de Wuhan, le CEBR a déclaré que la « gestion habile de la pandémie » par la Chine – qui l’a vu imposer un verrouillage strict – signifiait que ses performances économiques par rapport à l’Occident s’étaient améliorées.

La Chine semblait prête pour une croissance économique moyenne de 5,7% par an de 2021 à 25 avant de ralentir à 4,5% par an de 2026 à 30.

Le taux de croissance annuel entre 2030 et 2035 devrait être de 3,9%.

Alors que les États-Unis étaient susceptibles d’avoir un fort rebond post-pandémique en 2021, leur croissance ralentirait à 1,9% par an entre 2022 et 2024, puis à 1,6% par la suite.

Le CEBR a souligné comment la part de la Chine dans l’économie mondiale est passée de 3,6% en 2000 à 17,8% en 2020.

Alors que le pays devrait connaître une croissance positive du PIB de 2% en 2020, d’autres grandes économies devraient connaître une croissance négative pour l’année.

Le rapport indiquait également que le Japon resterait la troisième économie mondiale, en termes de dollars, jusqu’au début des années 2030, date à laquelle il serait dépassé par l’Inde, faisant chuter l’Allemagne de la quatrième à la cinquième.

Comparaison du PIB: le CEBR prévoit que d’ici 2028, le PIB de la Chine dépassera celui des États-Unis, comme le montrent les prévisions ci-dessus pour chaque pays

Le Royaume-Uni, désormais cinquième puissance économique selon la mesure du CEBR, retombera à la sixième place à partir de 2024.

Cependant, malgré un coup dur en 2021 suite à sa sortie du marché unique de l’Union européenne, le PIB britannique en dollars devrait être 23% plus élevé que celui de la France d’ici 2035, aidé par le leadership britannique dans l’économie numérique de plus en plus importante.

L’Europe représentait 19% de la production dans les 10 premières économies mondiales en 2020, mais ce chiffre tombera à 12% d’ici 2035, a prédit le CEBR.

Il a également déclaré que l’impact de la pandémie sur l’économie mondiale se traduirait probablement par une inflation plus élevée et non par une croissance plus lente.

« Nous assistons à un cycle économique avec une hausse des taux d’intérêt au milieu des années 2020 », a-t-il déclaré, posant un défi pour les gouvernements qui ont emprunté massivement pour financer leur réponse à la crise du COVID-19.

« Mais les tendances sous-jacentes qui ont été accélérées à ce stade vers un monde plus vert et plus basé sur la technologie alors que nous entrons dans les années 2030. »

Les précédents chiffres économiques de la Chine, publiés en octobre, ont montré à quel point la capacité des usines a déjà augmenté depuis que le pays a atténué la pandémie de coronavirus à l’intérieur de ses frontières.

Les exportations ont augmenté de 9,9% en septembre par rapport à un an plus tôt.

Les importations ont augmenté à leur rythme le plus rapide cette année, atteignant 13,2% après une baisse de 2,1% en août.

Les chiffres officiels montrent que la Chine a enregistré près de 87000 cas et un peu plus de 4600 décès depuis le début de la pandémie, des chiffres qui étaient autrefois élevés mais qui ont depuis longtemps été éclipsés par les épidémies en Europe, aux États-Unis et ailleurs.

En septembre, le dirigeant de l’Organisation mondiale de la santé, Mike Ryan, a adressé ses « plus sincères félicitations » au peuple chinois et aux agents de santé pour avoir maîtrisé la crise.

Un article récent dans le journal médical The Lancet a déclaré que le verrouillage strict de la Chine et la recherche efficace des contacts étaient en partie responsables du succès du pays.