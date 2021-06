La Chine dépasse les MILLIARDS de tirs de Covid alors que Pékin accélère la campagne de vaccination

L’annonce de la Commission nationale chinoise de la santé signifie que Pékin est responsable de plus d’un tiers de toutes les doses administrées dans le monde. Selon une estimation de l’agence de presse AFP, le nombre de tirs distribués dans le monde a dépassé vendredi 2,5 milliards.

Pékin espère vacciner complètement 40% des près de 1,4 milliard d’habitants du pays d’ici la fin juin. Étant donné que la plupart des vaccins utilisés par la Chine nécessitent deux doses, on ne sait pas quel pourcentage de la population est déjà complètement vacciné.

La nation asiatique a commencé à vacciner les personnes à haut risque dès juillet de l’année dernière, élargissant plus tard l’initiative. La vaccination des groupes prioritaires s’est achevée en février, l’ensemble de la population participant ensuite à la campagne de vaccination de masse.

Comme de nombreux autres pays, la Chine a offert des avantages pour encourager ses citoyens à obtenir le jab. Dans certaines régions, les résidents ont été récompensés par des œufs gratuits ou des bons d’achat pour avoir reçu le vaccin.

La Chine utilise plusieurs médicaments produits dans le pays pour son programme de vaccination de masse, y compris des vaccins développés par Sinopharm et Sinovac. Plus tôt ce mois-ci, Pékin a approuvé l’un des vaccins développés par Sinopharm pour une utilisation sur les enfants âgés de trois à 17 ans. Le vaccin Sinovac avait reçu une approbation similaire une semaine plus tôt.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!