La Chine dépasse les États-Unis en tant que principal partenaire commercial de l’Europe

LONDRES – La Chine a détrôné les États-Unis l’année dernière pour devenir pour la première fois le premier partenaire commercial de l’Europe, ont montré les données de l’Office européen des statistiques. Les exportations de l’Union européenne vers la Chine ont augmenté de 2,2% l’an dernier et les importations de 5,6%. En comparaison, les exportations vers les États-Unis ont chuté de 8,2% et les importations de 13,2%. Les derniers chiffres, publiés lundi par Eurostat, montrent que la Chine joue désormais un rôle encore plus important dans la performance des économies européennes. « La raison en est clairement le fait que la Chine / Asie est la seule région à connaître une belle reprise en forme de V », a déclaré mardi à CNBC l’économiste d’ING Allemagne Carsten Brzeski. La Chine, où les premiers cas de Covid-19 ont été signalés, n’a pas subi de restrictions sociales sévères une deuxième fois comme cela a été le cas dans de nombreux pays européens.

La crise actuelle ne nous laisse pas d’autre choix que de travailler main dans la main avec nos partenaires mondiaux, dont la Chine. Valdis Dombrovskis Commissaire européen au commerce

En conséquence, l’économie chinoise affiche des performances légèrement plus proches des niveaux d’avant Covid que dans d’autres régions du monde, où les restrictions pèsent toujours sur l’activité. La Chine devrait enregistrer le deuxième taux de croissance le plus élevé au monde en 2021, selon les prévisions du Fonds monétaire international. « Pour l’avenir, l’importance de la Chine pour le commerce européen est également un dilemme clair », a déclaré Brzeski, ajoutant que « l’Europe aura du mal à faire des choix » entre le commerce avec la Chine et l’aide aux États-Unis sur le plan technologique. Les États-Unis et l’UE se sont affrontés avec Pékin à propos de la 5G et des transferts de technologie – lorsqu’un gouvernement demande aux entreprises étrangères de partager leur technologie en échange d’un accès au marché. Dans le même temps, Washington et Bruxelles sont également préoccupés par les droits de l’homme en Chine. Le « risque est que le compromis et l’équilibre entre les deux entravent la croissance future », a déclaré Brzeski.