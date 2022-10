La Chine dénonce une nouvelle visite étrangère à Taïwan

Pékin a insisté sur le fait que le dernier voyage des responsables allemands sur l’île enverrait les “mauvais signaux”

Le gouvernement chinois a condamné une récente visite à Taïwan de législateurs allemands, exhortant Berlin à cesser tout contact avec “séparatiste” forces tout en réitérant que l’île fait partie du territoire chinois. La délégation est arrivée à Taipei juste un jour après que Pékin a mis à jour sa constitution pour exclure explicitement l’indépendance de Taiwan.

Dans un communiqué cité par l’agence de presse DPA mardi, le ministère chinois des Affaires étrangères a appelé les responsables allemands à “cesser immédiatement leur interaction avec les forces séparatistes indépendantistes à Taiwan”, ajoutant que ces réunions envoient le “faux signaux” à Taipei.

Peter Heidt du Parti libéral démocrate (FDP) a dirigé la délégation allemande de six membres, qui est arrivée dimanche à Taïwan et a ensuite rencontré la présidente Tsai Ing-wen.

“Je voudrais réitérer du point de vue allemand que le statu quo du détroit de Taiwan ne peut être modifié que pacifiquement et par consentement mutuel”, a-t-il ajouté. Heidt a déclaré lors de la visite, appelant à “continuer à développer nos bonnes relations commerciales et continuer à travailler ensemble plus étroitement dans le domaine de la science, et, surtout, rester en contact étroit au niveau politique.”

Les responsables taïwanais n’étaient pas du tout réceptifs aux derniers commentaires de Pékin, Hung-Lu Chang, président de l’Association d’amitié parlementaire Taïwan-Allemagne, rejetant la déclaration comme “sans signification.”

« Taiwan est un État souverain. L’échange parlementaire avec d’autres pays est parfaitement justifié. Ils viennent à Taïwan parce qu’ils sont en faveur de nous », a-t-il ajouté, cité par DPA.

La visite de Berlin a eu lieu moins d’une journée après que le Parti communiste chinois au pouvoir a tenu son 20e Congrès national, au cours duquel les membres du parti ont voté pour modifier la constitution chinoise afin d’y inclure une opposition claire à l’indépendance de Taïwan. Bien que le président Xi Jinping ait déclaré que Pékin cherchait “réunification pacifique” avec l’île, dit-il “le recours à la force” contre les éléments séparatistes et les forces extérieures était toujours sur la table si nécessaire.

Les tensions entre Pékin et Taipei ont monté en flèche ces derniers mois, les hostilités ayant culminé en août après une visite très médiatisée à Taïwan de la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi. La Chine a répondu par une série d’exercices militaires sans précédent autour des eaux et de l’espace aérien de l’île, y compris des exercices à grande échelle “blocus.”

Se référant officiellement à elle-même comme la République de Chine, Taïwan est autonome depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949, bien qu’elle n’ait jamais obtenu son indépendance du continent et que peu de pays, dont l’Allemagne, la reconnaissent comme une nation souveraine. .