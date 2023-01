La Chine dénonce les restrictions de voyage “inacceptables” du COVID-19 et revendique des motivations politiques pour de nouvelles règles

Les autorités chinoises ont fustigé les pays étrangers qui ont annoncé des restrictions de voyage “inacceptables” au COVID-19, promettant de prendre des “contre-mesures” en réponse.

“Certains pays ont imposé des restrictions d’entrée ciblant uniquement les voyageurs chinois”, a déclaré aux journalistes le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning. “Cela manque de fondement scientifique et certaines pratiques sont inacceptables.”

“Nous rejetons fermement l’utilisation des mesures COVID à des fins politiques et prendrons les mesures correspondantes en réponse à diverses situations sur la base du principe de réciprocité”, a-t-elle ajouté.

Pékin a également qualifié les règles de “discriminatoires” malgré les règles s’appliquant à tous les voyageurs en provenance de Chine, quel que soit leur statut vaccinal ou leur pays d’origine. Mao a expliqué que la variante se propageant à travers la Chine “a déjà été trouvée ailleurs”, mais cela n’a pas empêché d’autres pays d’introduire des restrictions.

LE NOUVEAU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA CHINE FAIT L’ÉLOGE DES AMÉRICAINS ET DONNE UN TON AMICAL

Un certain nombre de pays ont introduit des exigences ou des restrictions de voyage en réponse à l’augmentation rapide du nombre de cas de COVID-19 en Chine après que Pékin a annulé sa politique “zéro-COVID” en réponse aux manifestations à l’échelle nationale.

Certains pays, dont les États-Unis et la Grande-Bretagne, ont réintroduit les tests obligatoires avant le vol pour toute personne quittant la Chine. D’autres pays, dont le Japon et l’Italie, n’exigeront des tests qu’à l’arrivée et en quarantaine pour tout voyageur positif au COVID, a rapporté TIME.

Le Maroc est le seul pays à aller à l’extrême et à interdire purement et simplement l’entrée à tous les voyageurs en provenance de Chine – une mesure qui entre en vigueur mardi.

Les États-Unis ont fait valoir que des restrictions étaient nécessaires car la Chine n’a pas fourni une transparence totale, laissant le reste du monde dans l’incertitude quant à l’étendue réelle des infections au COVID-19 dans le pays.

KIM JONG UN: LA CORÉE DU NORD DOIT « RENFORCER TRÈS GRANDEMENT » L’ARSENAL NUCLÉAIRE ET MILITAIRE

La nouvelle ordonnance des Centers for Disease Control affecte tous les voyageurs en provenance de Chine, directement ou indirectement, ainsi que de Hong Kong et de Macao, et les oblige à obtenir un test COVID-19 négatif pas plus de deux jours avant de se rendre aux États-Unis.

La politique entrera en vigueur le 5 janvier afin de donner aux compagnies aériennes le temps de mettre en place la politique et affectera tous les voyageurs de deux ans et plus.

La Première ministre française Elisabeth Borne a déclaré mardi que le pays recherchait des tests pour les voyageurs et “continuerait à le faire” dans un avenir prévisible, selon le média allemand DW.

Les informations sur la situation actuelle du COVID-19 en Chine restent dispersées après que Pékin a décidé de cesser de signaler tout cas asymptomatique. Les rapports officiels indiquent une augmentation moyenne de 3 842 cas par jour la semaine dernière, ce qui représente une augmentation de 36 % par rapport à la moyenne d’il y a deux semaines, selon le New York Times.

LE CHEF DE LA NASA AVERTIT LA CHINE POURRAIT RÉCLAMER UN TERRITOIRE SUR LA LUNE SI ELLE GAGNE UNE NOUVELLE « COURSE À L’ESPACE »

Cependant, le Times a également rapporté que certaines estimations – dont une qui a fait le tour des médias sociaux chinois – citent des estimations de responsables nationaux de la santé selon lesquelles le virus s’est propagé à 250 millions de personnes au cours des 20 premiers jours de décembre.

Les pays se sont plaints du manque de coopération et de la réticence de la Chine à publier toutes les données liées au COVID, en particulier après que le gouvernement a également annoncé qu’il modifierait ses qualifications pour compter les décès liés au virus.

Mao a déclaré aux journalistes que la Chine souhaitait “intensifier la communication avec le reste de la communauté internationale et travailler ensemble pour l’emporter sur le COVID”.

“Sur la base des derniers changements dans la situation du COVID et des circonstances auxquelles notre réponse est confrontée, les autorités compétentes en Chine ont partagé des informations de manière opportune, ouverte et transparente conformément à la loi”, a déclaré Mao. “Nous avons partagé les données génomiques du virus des derniers cas de COVID en Chine via l’Initiative mondiale sur le partage des données sur la grippe aviaire.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“La Chine pense toujours que pour tous les pays, les mesures de réponse au COVID doivent être fondées sur la science et proportionnées”, a-t-elle ajouté. “Ils ne doivent pas être utilisés à des fins de manipulation politique, il ne doit pas y avoir de mesures discriminatoires à l’encontre de certains pays, et les mesures ne doivent pas affecter les voyages normaux, les échanges et la coopération entre les peuples.”