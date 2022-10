La Chine dénonce le projet de bombardiers américains B-52 en Australie

CANBERRA, Australie (AP) – Les États-Unis se préparent à déployer jusqu’à six bombardiers B-52 à capacité nucléaire dans le nord de l’Australie, a annoncé lundi un reportage, incitant la Chine à accuser les États-Unis de saper la paix et la stabilité régionales.

Les États-Unis se préparent à construire des installations dédiées aux bombardiers à longue portée à la Royal Australian Air Force Base Tindal dans le Territoire du Nord, a rapporté le diffuseur national Australian Broadcasting Corp.

Tindal se trouve au sud de la ville côtière de Darwin, où des milliers de soldats du Corps des Marines américains passent environ la moitié de chaque année depuis 2012 dans le cadre d’un accord conclu entre le président américain de l’époque, Barack Obama, et la première ministre de l’époque, Julia Gillard.

Le Premier ministre Anthony Albanese n’a pas directement répondu lorsqu’on lui a demandé lors d’une conférence de presse lundi si les États-Unis se préparaient à déployer des bombardiers en Australie.

“Nous nous engageons de temps en temps avec nos amis de l’alliance américaine”, a déclaré Albanese.

“Il y a des visites en Australie, y compris à Darwin, où des Marines américains sont stationnés à tour de rôle”, a-t-il déclaré.

L’US Air Force a déclaré à ABC que la possibilité de déployer des bombardiers américains en Australie “envoyait un message fort aux adversaires sur notre capacité à projeter une puissance aérienne létale”.

Interrogé sur le positionnement de bombardiers nucléaires américains en Australie, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré que la coopération en matière de défense et de sécurité entre les pays ne devrait « viser aucun tiers ni nuire aux intérêts de tiers ».

“Les comportements américains en la matière ont accru les tensions régionales, miné gravement la paix et la stabilité régionales et pourraient déclencher une course aux armements dans la région”, a déclaré Zhao aux journalistes lors d’un briefing régulier à Pékin.

“La Chine exhorte les parties concernées à abandonner la guerre froide dépassée, la mentalité à somme nulle et la pensée géopolitique étroite, et à faire quelque chose de favorable à la paix et à la stabilité régionales et à renforcer la confiance mutuelle entre les pays”, a ajouté Zhao.

Le chef de l’opposition australienne Peter Dutton, qui était ministre de la Défense lorsque son gouvernement conservateur a été démis de ses fonctions en mai, a salué la perspective d’une présence régulière de bombardiers B-52 en Australie.

“Ce serait fantastique de les faire traverser plus régulièrement”, a déclaré Dutton, faisant référence aux bombardiers. “Cela renforce notre position en matière de sécurité dans une période incertaine.”

Pendant son mandat, Dutton a déclaré qu’il avait discuté avec les autorités américaines de la rotation de tous les aspects de l’US Air Force dans le nord de l’Australie peu peuplé.

“Défendre cela (le nord de l’Australie) et dissuader quiconque de prendre des mesures contre nous est absolument essentiel”, a déclaré Dutton.

“Nous avons une vulnérabilité et il est important pour nous d’avoir une relation très forte avec les États-Unis … et tous nos alliés”, a ajouté Dutton.

ABC a déclaré que les documents d’appel d’offres américains montraient que le département américain de la Défense prévoyait de construire une aire de stationnement pour avions à Tindal pour accueillir six B-52.

Il y avait des plans détaillés pour la construction d’une “installation d’opérations d’escadron” de l’US Force à Tindal ainsi qu’un centre de maintenance, des réservoirs de stockage de carburéacteur et un bunker de munitions, a rapporté l’ABC.

“La capacité de la RAAF à accueillir des bombardiers de l’USAF, ainsi qu’à s’entraîner à leurs côtés, démontre à quel point nos deux forces aériennes sont intégrées”, a déclaré le département américain de la Défense à l’ABC.

L’ABC n’a pas fourni de calendrier pour la mise à niveau de Tindal.

___

Le producteur vidéo AP Liu Zheng à Pékin a contribué à ce rapport.

Rod Mcguirk, l’Associated Press