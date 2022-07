La Chine dénonce le plan d’eau radioactive du Japon

Tokyo a donné son feu vert au rejet des eaux usées de Fukushima dans l’océan

L’organisme de réglementation nucléaire japonais a donné son approbation finale à un plan controversé visant à libérer plus de 1,3 million de tonnes d’eau stockée dans la centrale nucléaire paralysée de Fukushima, déclenchant une réponse sévère de son voisin chinois face aux conséquences potentiellement dangereuses et imprévisibles pour l’environnement.

« L’évacuation de l’eau contaminée par le nucléaire à Fukushima pourrait affecter l’environnement marin mondial et la santé publique des pays riverains du Pacifique. Ce n’est en aucun cas une affaire privée pour le Japon », a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin en réponse à la décision de vendredi.

“Si le Japon insiste pour faire passer ses propres intérêts au-dessus de l’intérêt public de la communauté internationale et insiste pour franchir le pas dangereux, il paiera sûrement le prix de son comportement irresponsable et laissera une tache dans l’histoire”, il ajouta.

La centrale de Fukushima Daiichi a vu ses systèmes de refroidissement s’effondrer car elle a subi trois effondrements à la suite d’un tremblement de terre de magnitude 9,0 et d’un tsunami dévastateur qui a suivi en 2011. À l’époque, de grandes quantités d’eau contaminée se sont déversées dans le Pacifique, provoquant des évacuations massives de zones le long de la côte est du Japon.

L’eau, utilisée pour refroidir les réacteurs par la suite, est depuis stockée dans des centaines de réservoirs de l’usine. Même s’il a été filtré et soumis à un processus de traitement avancé, qui a éliminé une grande partie de la contamination radioactive, il contient encore des isotopes radioactifs, principalement du tritium.

Lire la suite La justice statue sur la catastrophe nucléaire de Fukushima

Le plan d’élimination, officiellement approuvé vendredi par l’Autorité de régulation nucléaire du Japon, verra ces eaux usées rejetées à environ un kilomètre au large de la côte de la préfecture de Fukushima par un tunnel sous-marin. Tokyo espère lancer le processus au printemps prochain, et le rejet pourrait prendre des décennies car l’eau contaminée au tritium doit être libérée lentement et diluée à des niveaux conformes à la réglementation japonaise.

Les autorités japonaises ont déclaré vendredi à l’exploitant de la centrale, Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (TEPCO), qu’il devrait “Essayez de réduire la quantité d’eau contaminée par des matières radioactives et de rationaliser les travaux en vue de la décharge.”

Le plan de décharge, considéré par le Japon comme la seule option viable, a longtemps alimenté la controverse au Japon et au-delà. Les pêcheurs de la préfecture de Fukushima ont protesté par crainte que l’eau ne soit nocive pour les habitants et la faune. Des militants en Corée du Sud et ailleurs dans la région se sont également opposés au plan, en plus du gouvernement chinois qui a exprimé à plusieurs reprises ses inquiétudes concernant la pollution.