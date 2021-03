Le gardien

Les pays les plus riches du monde accumulent des vaccins. C’est moralement indéfendable

Pourquoi l’Afrique du Sud paie-t-elle deux fois plus pour les vaccins que les pays européens? Pourquoi l’Afrique, qui abrite 1,3 milliard de personnes, n’a-t-elle reçu que 300 millions de doses? Un travailleur médical reçoit une dose de vaccin contre le coronavirus dans un hôpital de Khartoum, au Soudan, au début du mois. Photographie: Ebrahim Hamid / AFP / Getty Images L’année dernière, les pays européens et nord-américains ont réussi à ignorer les avertissements d’une pandémie hautement contagieuse – se traînant les pieds dans la mise en place de protocoles, retardant le port obligatoire des masques et donnant pour la plupart des dons avares aux millions luttant pour survivre en lock-out. Bien que le virus soit originaire de Chine, et non de l’Ouest, les pays occidentaux ont imaginé que le virus ne les toucherait pas de la même manière: l’Europe et les États-Unis entretenaient le fantasme qu’ils étaient seuls les capitaines d’un système politique et bureaucratique plus sophistiqué qui pourrait non seulement résister à une pandémie mondiale, mais aussi rester largement à l’abri de ses menaces. Cette année, ces mêmes pays ont réussi à se surpasser en abandonnant leur rôle sur la scène internationale – en accumulant des vaccins et en ne pratiquant que les prétentions les plus rapides et les plus superficielles de la diplomatie vaccinale. Les pays occidentaux les plus riches se sont essuyés les mains de toute responsabilité de ralentir une pandémie qu’ils ont contribué à amplifier et à se propager. Les pays riches avec 14% de la population mondiale ont obtenu 53% des meilleurs vaccins. Presque tous les vaccins Pfizer / BioNTech iront dans les pays riches. Le vaccin Moderna ira exclusivement aux pays riches; il n’est même pas offert aux pauvres. En fait, neuf personnes sur dix dans les pays pauvres peuvent ne jamais être vaccinées du tout. Washington est assis sur les vaccins, s’assurant que personne n’en a tant que les États-Unis en ont besoin. L’Union européenne a exporté 34 millions de doses vers, de tous les pays, Singapour, l’Arabie saoudite et Hong Kong – des pays qui n’ont aucun problème à s’approvisionner ou à payer pour les vaccins. En fait, l’UE a envoyé environ 9 millions de doses au Royaume-Uni, un pays qui, qui ne fait plus partie de l’UE, a également sa propre interdiction d’exportation. Il est peu probable que les dirigeants de Moderna se sentent mal à propos des pauvres non vaccinés. La société prévoit des ventes de plus de 18 milliards de dollars pour 2021, poussant Moderna à des bénéfices pour la première fois depuis sa fondation il y a 11 ans. Pfizer n’a pas fait trop mal non plus; ils s’attendent à un chiffre d’affaires de 15 milliards de dollars. Les pays occidentaux les plus riches ont essuyé leurs mains de toute responsabilité de ralentir une pandémie qu’ils ont contribué à propager L’Afrique du Sud, pays le plus touché d’Afrique, achète le vaccin AstraZeneca d’Oxford à près de deux fois et demie le prix unitaire des pays européens. La division française d’AstraZeneca a déclaré à la presse en novembre 2020 qu’elle plafonnait le prix par dose à 2,50 €, mais d’une manière ou d’une autre, les pays européens achètent des doses inférieures au plafond et les pays africains bien au-dessus. Le Canada a acheté plus de doses par tête que quiconque – suffisamment de doses pour vacciner chaque Canadien cinq fois plus. Mais l’ensemble du continent africain – qui abrite 1,3 milliard de personnes – a reçu un total de 300 millions de doses. À la dernière semaine de janvier, dans toute l’Afrique subsaharienne, seuls 25 vaccins avaient été administrés. Vingt cinq. Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé a averti que le monde était au bord d’un «échec moral catastrophique». Mais l’Occident a dépassé le seuil il y a longtemps. Israël, qui administre plus de 150 000 doses de vaccin par jour à l’aube de la nouvelle année, leader mondial dans le déploiement des vaccins, ne fait pas vacciner le peuple palestinien qu’il occupe à dessein et à dessein. Interrogé à ce sujet, le ministre israélien de la Santé a reniflé qu’Israël n’avait aucune obligation légale de vacciner les Palestiniens. Quelles étaient alors les obligations des Palestiniens, a-t-il demandé, de s’occuper des dauphins en Méditerranée? C’est une déclaration trop stupide – trop cruelle – pour répondre. Oui, vous avez une obligation envers les personnes que vous occupez; oui, vous avez une obligation envers «la mer». Israël veut offrir son surplus de vaccins Moderna à des pays qui ont transféré leurs ambassades à Jérusalem (ou l’ont promis), comme la Hongrie, la République tchèque et le Honduras. Un virus, pour certains, c’est la manne. Laissez les Palestiniens mourir. Alors que les pays occidentaux allaient de l’avant, accumulant des doses de vaccins pour eux-mêmes, la Chine et la Russie pratiquaient la diplomatie vaccinale. La Chine a offert des doses gratuites de ses vaccins à 13 pays; entre eux, la Chine et la Russie ont fourni plus de 800 millions de doses à 41 pays. Personne n’imagine qu’ils font cela par charité, mais c’est un signe clair et retentissant de l’évolution de l’ordre mondial. Huit cent millions pour les 34 millions dérisoires de l’UE. Les États-Unis et le Royaume-Uni n’ont rien donné du tout. Ce petit nationalisme vaccinal nuit irrémédiablement à l’Occident, trahissant ses revendications de magnanimité, de leadership mondial inclusif et de préoccupation pour la santé mondiale. Les vaccins Covid-19 arrivent à l’aéroport international de Harare au Zimbabwe. Le Zimbabwe est l’un des douze pays africains à recevoir des dons de vaccins de la Chine. Photographie: Tafadzwa Ufumeli / Getty Images Covid-19 nous a apporté de nouveaux modèles: Vietnam, Nouvelle-Zélande, Islande, Rwanda – pays plus petits, pays en difficulté, pays plus pauvres. Ces pays ont protégé leurs populations, ils ont mis en place des protocoles, ils ont sauvé des vies. Jusqu’en juillet 2020, selon le New York Times, le Vietnam, nation de 97 millions d’habitants, était le plus grand pays du monde à ne pas avoir confirmé un seul décès dû au coronavirus. En novembre 2020, il avait enregistré un peu plus de 1000 cas. D’un autre côté, un an après le début de la pandémie, un demi-million d’Américains sont morts de Covid-19, plus d’Américains que de morts au combat dans les première et deuxième guerres mondiales et la guerre du Vietnam combinées. Pourtant, alors même que son pays souffrait et luttait, la puissante puissance trouvait encore le temps de bombarder la Syrie. Joe Biden n’annonce pas un nouveau départ dans la politique américaine; il est une continuation de la puissance américaine destructrice et téméraire. Trump, Biden et Obama sont tous les gardiens d’un pouvoir qui n’a pas de fonds pour les soins de santé, pas d’argent pour les chèques de relance, mais qui est riche en bombes et en armes, avec de l’argent pour la guerre. Un tiers du personnel militaire américain a refusé de prendre le vaccin Covid, hésitant et méfiant. Il est particulièrement ironique que l’organisation même qui n’avait aucun doute sur les armes de destruction massive inventées soit aux prises avec le scepticisme au sujet d’un vaccin. La même organisation qui n’a manifesté aucune inquiétude face aux brutalités spécialisées d’Abou Ghraib et de Guantánamo est maintenant paralysée par les dilemmes éthiques du mouvement anti-vaxxer. Les soldats de l’armée la plus grande et la plus sophistiquée du monde choisissent de ne rien faire du tout alors que des centaines de millions de personnes dans le monde non occidental n’ont pas le luxe de remettre en question un vaccin potentiellement vital – on ne le propose même pas. leur. Ce sont les hyper-capitalistes qui ont propagé la peste, se sont enrichis grâce au vaccin et vont maintenant guérir confortablement, d’abord dans la file d’attente pour les meilleurs vaccins dont ils ne veulent même pas. Les pauvres qui ont eu du mal à manger et à survivre, verrouillage après verrouillage, feront la queue et mourront. Covid-19 détruira beaucoup de choses, mais nous espérons aussi l’échafaudage brisé de notre imagination morale. Fatima Bhutto est une auteure pakistanaise de fiction et documentaire. Son roman The Runaways a été publié l’année dernière par Verso Books