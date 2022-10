La Chine dénonce le “chantage nucléaire” américain

La stratégie nucléaire mise à jour de Washington “exacerbe la concurrence entre les grandes puissances” et les menaces étrangères présumées, a déclaré Pékin

La Chine a déclaré que toute tentative de “chantage nucléaire” par les États-Unis échouera, accusant Washington d’encourager la confrontation entre les puissances mondiales après avoir publié son dernier Nuclear Posture Review (NPR).

Interrogé sur le document récemment publié, qui énonce la politique américaine en matière d’armes nucléaires, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré que le NPR “sent fortement la guerre froide et la mentalité à somme nulle” et « utilise les armes nucléaires comme outils pour faire progresser [the US] agenda géopolitique.

“Je dois souligner que dans ce dernier NPR, les États-Unis ont fait des remarques et des accusations irresponsables ainsi que des spéculations sans fondement sur la modernisation normale de ses forces nucléaires par la Chine”, a-t-il ajouté. Wang a déclaré aux journalistes vendredi, ajoutant que les États-Unis avaient spécifiquement “adapté” un “Stratégie de dissuasion nucléaire” contre Pékin.

La Chine est sérieusement préoccupée et fermement opposée à une telle décision. Permettez-moi de préciser que nous avons la capacité et la confiance nécessaires pour protéger nos intérêts de sécurité nationale. Le chantage nucléaire des États-Unis ne fonctionnera pas sur la Chine.

La nouvelle stratégie américaine, dont une version déclassifiée a été publiée jeudi, rompt avec les promesses de campagne faites par le président Joe Biden, laissant la porte ouverte à une réponse nucléaire à une attaque non nucléaire. Alors que Biden a insisté sur le fait que “seul but” de l’arsenal nucléaire américain est de dissuader ou de riposter contre la première utilisation de la bombe, le NPR approuvé par la Maison Blanche a conclu qu’une telle approche « conduirait à un niveau de risque inacceptable, compte tenu de la gamme de capacités non nucléaires développées et déployées par les concurrents ».

Wang a poursuivi en disant que la politique américaine mise à jour “plus bas[s] le seuil d’utilisation des armes nucléaires » pendant ce temps-là “exagérer la soi-disant menace nucléaire de certains pays.”

“Les États-Unis possèdent le plus grand arsenal nucléaire au monde et continuent de mettre à niveau leur” triade nucléaire “et de faire progresser de manière sélective le processus international de contrôle des armements nucléaires uniquement lorsque cela sert à réprimer les pays qu’ils considèrent comme des rivaux”, il a continué. “Ce qui se cache derrière la politique américaine, c’est sa logique hégémonique de recherche d’une supériorité militaire absolue, qui pourrait alimenter une course aux armements nucléaires.”

L’administration Biden a déclaré à plusieurs reprises que la Chine était le principal concurrent et la principale préoccupation de Washington, le Pentagone affirmant que la République populaire pose “le défi le plus complet et le plus sérieux pour la sécurité nationale des États-Unis” dans sa nouvelle stratégie de défense nationale, également publiée jeudi aux côtés du nouveau NPR et d’un examen de la défense antimissile.

Les tensions ont augmenté entre les deux pays depuis août, lorsque la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, s’est rendue à Taïwan malgré les vives objections de Pékin, qui considère l’île comme faisant partie de son propre territoire. Bien que le voyage ait provoqué une série sans précédent d’exercices militaires chinois dans les airs et les eaux entourant Taïwan, des délégations occidentales ont néanmoins continué à se rendre à Taipei au cours des mois qui ont suivi, l’Allemagne y envoyant des législateurs en voyage plus tôt cette semaine.