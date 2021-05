«Dernièrement, certaines personnes ont joué le vieux truc du battage médiatique politique sur la recherche de l’origine de [Covid-19] dans le monde. La campagne de dénigrement et le transfert de blâme reviennent, et la théorie du complot de la «fuite de laboratoire» refait surface ». a déclaré mercredi soir un porte-parole de l’ambassade de Chine à Washington, DC.

Sans nommer de noms, le porte-parole a déclaré que «Certaines forces politiques ont été obsédées par la manipulation politique et le jeu du blâme, tout en ignorant le besoin urgent de leur peuple de lutter contre la pandémie et la demande internationale de coopération sur ce front,» quelque chose qui a «A causé la perte tragique de nombreuses vies.»

Eh bien, depuis que le laboratoire de Wuhan a été sondé, c’est maintenant au tour du biolab américain de Fort Detrick. En outre, la lutte anti-pandémique américaine guidée par M. Fauci n’est pas impressionnante, espérons qu’il pourra jouer un rôle approprié en persuadant le gouvernement de Biden de coopérer avec l’enquête internationale. pic.twitter.com/tzejCNASv5 – Hu Xijin 胡锡 进 (@HuXijin_GT) 24 mai 2021

La Chine a appelé à une coopération internationale pour retracer les origines de Covid-19 « Sur la base du respect des faits et de la science, en vue de mieux faire face à des épidémies inattendues dans le futur », dit la déclaration. Politiser la sonde le fera « Difficile de trouver l’origine du virus » mais aussi «Entravent gravement la coopération internationale sur la pandémie.»

« Par sens de responsabilité envers la santé de l’humanité, » Pékin soutient «Une étude approfondie de tous les premiers cas de [Covid]-19 découvertes dans le monde entier et une enquête approfondie sur certaines bases secrètes et laboratoires biologiques du monde entier, » l’ambassade a dit, ce qui sera « Complet, transparent et fondé sur des preuves, et doit aller au fond pour que tout soit clair. »

Alors que la sagesse conventionnelle aux États-Unis est que le nouveau coronavirus est apparu pour la première fois dans la ville chinoise de Wuhan à la fin de 2019 – le seul mystère étant de savoir s’il est passé des animaux aux humains via le marché humide de la ville, ou s’il s’est échappé accidentellement de Laboratoire de virologie – La Chine a rejeté les deux théories. Lors d’une conférence de presse en mars 2020, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a plutôt suspecté les États-Unis d’avoir développé le virus dans l’un de ses laboratoires d’armes biologiques et de l’avoir envoyé en Chine lors des jeux militaires de Wuhan en octobre de la même année.

Le gouvernement chinois n’a jamais désavoué ces remarques, affirmant à la place que le moment était venu de «Se rassemblent pour combattre [the virus] au lieu de porter des accusations et des attaques les uns contre les autres, ce qui n’est pas du tout constructif. »

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!