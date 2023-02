La Chine dément les affirmations des ballons espions américains et insiste sur le fait qu’elle « respecte toujours le droit international » | Nouvelles du monde

La Chine a affirmé que le vol d’un “dirigeable” au-dessus des États-Unis était un accident et a accusé les politiciens et les médias de profiter de la situation.

Washington affirme que l’engin est un ballon espion présumé et a déclaré qu’il avait commis une “violation manifeste” de la souveraineté américaine.

La Chine a insisté sur le fait qu’il est utilisé pour la recherche météorologique et d’autres recherches scientifiques.

“La Chine a toujours strictement respecté le droit international et respecté la souveraineté et l’intégrité territoriale de tous les pays”, a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Des responsables américains ont déclaré plus tôt qu’il avait a reporté une visite en Chine par le secrétaire d’État Antony Blinken après l’observation.

Cependant, un porte-parole chinois a déclaré Pékin et Washington n’avaient annoncé aucune visite et que “les annonces américaines sont leur affaire et nous respectons cela”.

Montre:

Future Wars : Pourrait-il y avoir un jour un conflit entre les États-Unis et la Chine ?

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué séparé que Wang Yi, directeur de la Commission centrale chinoise des affaires étrangères, s’était entretenu avec M. Blinken vendredi soir et avait discuté de la manière de gérer les incidents accidentels de manière calme et professionnelle.

Pendant ce temps, le porte-parole du Pentagone, le général de brigade Pat Ryder, a confirmé qu’un deuxième “ballon espion” était suivi.

“Nous voyons des rapports faisant état d’un ballon transitant par l’Amérique latine. Nous évaluons maintenant qu’il s’agit d’un autre ballon de surveillance chinois.”

Les autorités américaines ont confirmé que le premier ballon suivi à travers les États-Unis ces derniers jours était un dispositif de surveillance chinois.

Image:

Une carte montrant où le ballon a été repéré et la base aérienne américaine de Malmstrom



Lors d’une conférence de presse vendredi, le département américain de la Défense a déclaré que le ballon se dirigeait vers l’est mais ne représentait “aucune menace physique ou militaire” pour les civils.

L’attaché de presse du Pentagone n’a pas confirmé l’emplacement actuel du ballon, qui opère à environ 60 000 pieds.

Lire la suite:

Que sont les ballons espions ?

Il n’y a également aucune preuve de la présence de matières nucléaires ou radioactives à bord, mais il a la capacité d’être manœuvré, selon le Brig Gen Ryder.

L’objet est soupçonné d’avoir survolé les îles Aléoutiennes, au large de la côte de Alaskaet à travers Canada avant d’entrer aux États-Unis.

Les chefs militaires et de la défense avaient envisagé de tirer le ballon du ciel, mais ont décidé de ne pas le faire en raison du risque pour la sécurité lié à la chute de débris.