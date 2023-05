La Chine demande aux ambassades étrangères de retirer les affiches pro-Ukraine – médias – RT World News

Pékin a exhorté les diplomates à ne pas « provoquer de conflit » et à éviter la « propagande politique »

Le gouvernement chinois a envoyé un avis à plusieurs ambassades et organisations internationales, leur demandant de retirer les panneaux inappropriés de leurs locaux, a rapporté mardi une agence de presse japonaise. La demande fait très probablement référence à des affiches pro-Ukraine affichées par le Canada, la Pologne et l’Allemagne.

Le mémorandum demandait aux missions étrangères de ne pas utiliser les murs extérieurs de leurs bâtiments pour « propagande politique » et à « éviter de provoquer des conflits entre États », selon Kyodo Nouvelles. Il aurait été envoyé par le ministère chinois des Affaires étrangères le 10 mai.

L’avis informait également les destinataires qu’ils « obligé de suivre les lois et réglementations chinoises. » Cependant, rien n’indiquait que la Chine renierait le principe de l’immunité diplomatique, établi en vertu de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques.

Plusieurs ambassades occidentales ont affiché des affiches déclarant qu’elles « Soyons solidaires de l’Ukraine » en chinois et en anglais. L’affichage canadien en particulier a attiré l’attention des photographes de nouvelles. Certaines ambassades ont également affiché le « progrès arc-en-ciel » drapeau en faveur des causes LGBT.















La demande de Pékin aurait « déclenché une réaction violente » dans les ambassades occidentales, selon Kyodo. Un diplomate européen a déclaré qu’il n’y avait « aucune justification raisonnable » pour la demande et que leur ambassade ne se conformerait pas. Aucun des signes n’est encore descendu.

Le gouvernement de Pékin a résisté à la pression des États-Unis et de ses alliés pour se ranger du côté de l’Occident contre la Russie, appelant à une fin pacifique des hostilités qui se sont intensifiées en février 2022. Lors de la conférence de presse quotidienne de mardi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Wang Wenbin a déclaré les États-Unis devraient « réfléchir à sa responsabilité sur la question ukrainienne et cesser de contraindre d’autres pays à choisir leur camp et à salir les autres ».

« Nous pensons que la plupart des pays aimeraient voir un règlement pacifique de la crise ukrainienne au lieu de nouvelles ventes d’armes et d’actions qui alimentent les flammes, comme ce que font les États-Unis », a-t-il ajouté. Wang a ajouté.