BEIJING (AP) – Le gouvernement chinois a demandé aux ambassades étrangères à Pékin d’éviter d’afficher ce qu’il appelle de la propagande en réponse apparente aux manifestations de soutien à l’Ukraine.

Le gouvernement du dirigeant chinois Xi Jinping se dit neutre dans l’invasion de l’Ukraine par Moscou depuis 15 mois, mais a répété les justifications russes, accusant Washington et l’alliance militaire américano-européenne de l’OTAN de provoquer Moscou.

Un émissaire chinois s’est rendu en Ukraine cette semaine et devait se rendre en Russie pour discuter d’un éventuel « règlement politique », mais peu de progrès sont attendus.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a demandé la semaine dernière aux missions diplomatiques de ne pas utiliser leurs murs extérieurs pour afficher de la « propagande politique », selon un porte-parole de l’Union européenne et un diplomate d’un gouvernement européen.

La demande du 8 mai cite la nécessité « d’éviter de provoquer des conflits entre les pays », mais ne définit pas la propagande ni ne donne d’autres détails, a écrit la porte-parole de l’UE, Nabila Massrali, dans un communiqué.

Massrali a déclaré que la délégation de l’UE à Pékin « n’a modifié aucun élément affiché sur son mur avant ».

La demande ne mentionnait pas l’Ukraine, selon les diplomates. Mais les drapeaux et pancartes installés par les ambassades du Canada, de France, d’Allemagne et d’autres gouvernements sont les seuls affichages publics de la plupart des missions étrangères, autres que les publicités touristiques.

Le diplomate européen, qui a demandé à ne plus être identifié en raison de la sensibilité de la question, a déclaré que son gouvernement ne « voyait aucune raison de modifier » son affichage.

Une pancarte de 2 mètres (6,5 pieds) de haut à la porte d’entrée de l’ambassade de Finlande affiche les drapeaux de la Finlande et de l’Ukraine et dit « #WeStandWithUkraine ». Un panneau d’affichage accroché à l’ambassade de Suède porte la même phrase et les mêmes drapeaux des deux pays.

Ces écrans sont en place depuis des mois. La raison pour laquelle la Chine a fait la demande de suppression n’était pas claire maintenant.

Certaines ambassades ont également hissé des drapeaux arc-en-ciel pour la Semaine de la diversité et la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie de mercredi. Ces questions sont considérées comme politiquement sensibles par le Parti communiste chinois au pouvoir.

Interrogé sur la confirmation et les détails, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré que les ambassades étaient tenues de « respecter les lois et réglementations chinoises », mais n’a donné aucun détail.

« La Chine appelle les ambassades de tous les pays en Chine et les bureaux de représentation des organisations internationales en Chine à s’acquitter de leurs fonctions conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou aux accords internationaux pertinents », a déclaré M. Wang.

L’envoyé chinois, Li Hui, a rencontré pendant deux jours le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba, selon les deux gouvernements.

Le gouvernement ukrainien a déclaré avoir discuté des « moyens d’arrêter l’agression russe », mais aucune des parties n’a donné de détails.

Li a déclaré que les deux gouvernements devraient « créer les conditions pour mettre fin à la guerre et aux pourparlers de paix », selon un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères.

Les analystes politiques voient peu de chances de progrès vers la paix car aucune des parties ne semble prête à cesser de se battre. Mais ils disent que le gouvernement de Xi pourrait essayer de détourner les critiques de son amitié avec le président russe Vladimir Poutine et de séparer les alliés européens de Washington.

Pékin a publié un projet de plan de paix en février, mais les alliés de l’Ukraine l’ont largement rejeté, insistant sur le fait que les forces de Poutine doivent se retirer et faire face à des poursuites pour crimes de guerre.

Joe Mcdonald, l’Associated Press