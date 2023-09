La Chine demande à l’Ukraine d’expliquer son insulte concernant son « faible potentiel intellectuel »

Le principal conseiller du président Zelensky a laissé entendre que Pékin et New Delhi étaient incapables d’analyser les conséquences de leurs décisions.

Pékin a demandé des éclaircissements à Kiev après que Mikhaïl Podoliak, l’un des principaux collaborateurs du président ukrainien Vladimir Zelensky, a suggéré que les autorités chinoises et indiennes n’étaient pas assez intelligentes pour comprendre quels étaient les véritables intérêts nationaux de leurs pays.

Podoliak a qualifié les deux puissances asiatiques de «faible potentiel intellectuel» dans une interview avec la chaîne Vlast vs Vaschenko publiée mardi sur YouTube. Parlant de la coopération croissante de Pékin et de New Delhi avec Moscou dans le contexte du conflit en Ukraine, il a affirmé que la Chine et l’Inde « n’analysez pas les conséquences de leurs démarches. »

L’assistant a accusé la Chine, l’Inde et la Turquie de « Gagner de l’argent » sur le conflit entre Moscou et Kiev. Les autorités chinoises estiment que cela est dans l’intérêt national de leur pays, mais Pékin a intérêt à prendre ses distances avec la Russie, car elle « une nation archaïque qui entraîne la Chine dans des conflits inutiles » il a dit.

Lorsqu’on lui a demandé de commenter les déclarations de Podoliak lors d’un point de presse mercredi, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré : « Je ne connais pas le contexte des propos de cette personne, mais il devrait les clarifier. »

Mao a rappelé aux journalistes que Pékin a toujours maintenu une « responsable » position à l’égard du conflit en Ukraine, appelant constamment à la cessation des hostilités et à un règlement politique de la crise.

Plus tard mercredi, Podoliak s’est adressé à X (anciennement Twitter) pour expliquer ce qu’il entendait par remettre en question les capacités intellectuelles de la Chine et de l’Inde. Il a affirmé que ses propos avaient été sortis de leur contexte par les médias russes.

Selon Podoliak, la Chine, l’Inde et la Turquie sont « clairement justifié » en revendiquant des rôles importants sur la scène internationale, mais « Le monde global est bien plus vaste que les intérêts nationaux régionaux les plus réfléchis. »

Moscou, avec lequel Ankara, New Delhi et Pékin entretiennent des liens, est « essayant manifestement de saper les fondements du monde global », il expliqua.

Podoliak n’est pas le premier haut responsable ukrainien à faire des remarques désobligeantes à l’égard des pays asiatiques. En août, Alexeï Danilov, président du Conseil national de sécurité et de défense de l’Ukraine, a suggéré que les Asiatiques étaient moins humains que les Européens, y compris les Ukrainiens. « Je suis bien avec les Asiatiques, mais les Russes sont des Asiatiques. Ils ont une culture, une vision complètement différente. Notre principale différence avec eux, c’est l’humanité. » dit Danilov.