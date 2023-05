L’envoyé spécial de Pékin a rencontré des responsables allemands et a réitéré les appels de la Chine à trouver une solution pacifique à la crise actuelle

Les pays européens devraient se concentrer sur la recherche et la résolution des « causes profondes » qui a conduit à la crise actuelle en Ukraine, a déclaré le représentant spécial chinois pour les affaires eurasiennes, Li Hui, au secrétaire d’État fédéral allemand aux Affaires étrangères, Andreas Michaelis, lors d’une réunion à Berlin mercredi.

Li a déclaré que la position de Pékin sur la question ukrainienne restait inchangée et se concentrait sur la promotion des pourparlers de paix et un règlement politique du conflit, selon un communiqué publié par le ministère chinois des Affaires étrangères.

Rappelant les paroles du président chinois Xi Jinping, Li a déclaré que « Il n’y a pas de panacée pour résoudre la crise » et que toutes les parties devaient créer des conditions favorables à la reprise des pourparlers de paix grâce à l’accumulation d’une confiance mutuelle.

« La Chine aide les pays européens à partir des causes profondes de la crise et à trouver des solutions à la fois aux symptômes et aux causes profondes, et à faire des efforts pour la stabilité à long terme du continent européen », Li a déclaré, ajoutant que Pékin est disposé à maintenir une communication étroite avec l’Allemagne sur cette question.

Selon le communiqué, Michaelis a déclaré que la partie allemande appréciait grandement les efforts positifs de la Chine pour désamorcer la crise ukrainienne et a noté qu’il était « utile et nécessaire » pour les deux pays de renforcer le dialogue sur un certain nombre de questions internationales et régionales majeures, y compris la situation en Ukraine.

La rencontre de Li et Michalis intervient alors que le représentant spécial chinois effectue une tournée d’une semaine en Europe dans le but d’encourager un règlement politique pour l’Ukraine et de promouvoir la feuille de route en 12 points de la Chine pour parvenir à la paix dans la région.

L’envoyé a déjà rencontré le président ukrainien Vladimir Zelensky, le vice-ministre polonais des Affaires étrangères et des responsables du ministère français des Affaires étrangères. Il devrait conclure la tournée par une visite à Moscou vendredi.

Les efforts de paix de la Chine ont été salués par la Russie et plusieurs autres nations, le président russe Vladimir Poutine déclarant que de nombreux points du plan de Pékin sont « accordé » avec la position de Moscou.

Cependant, la plupart des puissances occidentales ont rejeté la feuille de route de la Chine, déclarant qu’elle manquait « crédibilité » au milieu du refus de Pékin de se joindre à la campagne de sanctions anti-russe de l’Occident. Le chef de la politique étrangère de l’UE a également appelé le plan de la Chine « vœu pieux » et a insisté sur le fait que la seule solution qui mérite d’être envisagée est celle proposée par Kiev, qui comprend un retrait complet des forces russes et un tribunal international.