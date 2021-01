BEIJING (AP) – Le gouvernement chinois a appelé mercredi l’Indonésie à traiter équitablement un groupe de marins chinois détenus, mais n’a donné aucune indication de ce que faisait leur pétrolier lorsqu’il a été retrouvé en mer transférant du carburant d’un navire iranien.

Le MT Horse sous pavillon iranien et le MT Freya sous pavillon panaméen ont été saisis dimanche et sont soupçonnés d’avoir transféré illégalement du carburant en mer, d’avoir fermé leurs systèmes d’identification et d’autres infractions. Les autorités indonésiennes ont déclaré que 36 membres d’équipage iraniens et 25 chinois avaient été arrêtés.

L’Iran a vendu du pétrole sur le marché noir depuis que le président de l’époque, Donald Trump, avait imposé des sanctions en 2018 et menacé de pénaliser les pays qui achetaient du brut iranien. Les pétroliers iraniens désactivent les équipements de suivi pour dissimuler leurs destinations.

Les autorités indonésiennes ont confirmé à l’ambassade de Chine que les membres de l’équipage étaient «en bon état», a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Zhao Lijian.

L’ambassade a demandé aux autorités indonésiennes «d’enquêter sur l’affaire de manière impartiale conformément à la loi, et de garantir la santé, la sécurité et les droits et intérêts légitimes de l’équipage», a déclaré Zhao.

Il n’a donné aucun détail sur le propriétaire ou la destination du navire chinois.

Mercredi, les deux pétroliers ont été ancrés au large de l’île de Batam, dans les îles Riau au sud de Singapour, a annoncé le gouvernement indonésien.

En août, des responsables américains ont déclaré que l’administration Trump avait saisi 1,1 million de barils d’essence dans quatre pétroliers à destination de l’Iran au Venezuela.

En 2018, des navires ont été capturés sur des photos satellites transférant du pétrole à des navires nord-coréens au large des côtes chinoises dans le but d’échapper aux sanctions de l’ONU contre la Corée du Nord. Le gouvernement chinois a déclaré qu’il enquêterait mais n’a pas encore annoncé de résultats.