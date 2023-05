La Chine demande à l’Australie d’intensifier la recherche de 39 personnes à bord d’un bateau chaviré alors que 2 corps auraient été retrouvés

CANBERRA, Australie (AP) – Un envoyé chinois a demandé jeudi aux autorités australiennes d’intensifier leurs efforts pour retrouver des survivants dans la recherche de 39 membres d’équipage qui se trouvaient à bord d’un bateau de pêche chinois qui a chaviré dans l’océan Indien, alors que les médias chinois ont rapporté que deux corps avaient été rétabli.

« Nous souhaitons qu’ils puissent envoyer plus – plus d’avions, plus de navires et plus de personnel », a déclaré l’ambassadeur en Australie Xiao Qian aux journalistes. « Nous souhaitons que nos collègues australiens se coordonnent avec d’autres navires ou navires internationaux ou étrangers à proximité de cette zone … pour aider la recherche et le sauvetage à sauver autant de vies que possible. »

Xiao a déclaré que la Chine souhaitait se coordonner avec des « pays amis », dont l’Australie, l’Indonésie, le Sri Lanka et les Maldives, dans les efforts de recherche et de sauvetage.

Le coordinateur des recherches, l’Australian Maritime Safety Authority, a déclaré que trois avions et sept navires, dont trois navires de la marine chinoise, étaient impliqués jeudi dans les recherches au centre de l’océan Indien. Un navire de la marine sri-lankaise se dirigeait également vers les lieux, a indiqué l’autorité dans un communiqué.

Deux jours après le chavirage du Lu Peng Yuan Yu 028, l’autorité « garde l’espoir d’un succès, mais le temps écoulé combiné aux conditions météorologiques rencontrées rend la survie plus difficile », a-t-elle déclaré.

Deux corps ont été retirés de l’océan jeudi après-midi par la marine chinoise, a rapporté l’agence de presse officielle chinoise Xinhua. Aucun survivant ou radeau de sauvetage n’a été repéré.

La coque renversée a été repérée mardi depuis un cargo à 5 000 kilomètres (3 100 miles) au nord-ouest de la ville de Perth sur la côte ouest australienne, a déclaré le coordinateur de recherche australien.

Les autorités chinoises affirment que l’équipage manquant comprend 17 personnes de Chine, 17 d’Indonésie et cinq des Philippines.

Mercredi, le président chinois Xi Jinping et le Premier ministre Li Qiang ont ordonné aux diplomates chinois, ainsi qu’aux ministères de l’agriculture et des transports, d’aider à la recherche de survivants.

L’autorité de recherche a déclaré que l’effort de recherche multinational s’est poursuivi jeudi sur une zone de 12 000 kilomètres carrés (4 600 miles carrés) au sud de l’endroit où la coque renversée a été trouvée.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré que les agences chinoises et internationales restaient positives quant à l’opération de recherche et de sauvetage.

« Le gouvernement chinois a exprimé sa sincère gratitude et sa haute appréciation. Les opérations de recherche et de sauvetage pertinentes sont toujours en cours. a déclaré Wang lors d’un briefing quotidien à Pékin.

Le bateau chaviré était basé dans la province côtière orientale du Shandong et exploité par Penglai Jinglu Fishery Co. Ltd.

Un autre navire chinois, le Lu Peng Yuan Yu 018, opérait près de la coque renversée et a poursuivi ses recherches jeudi, a indiqué l’autorité australienne.

Rod Mcguirk, l’Associated Press