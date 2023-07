La Chine demande à la France d’être "Plus vigilant" Après l’attaque du bus touristique par les émeutiers

Le consulat général de Chine à Marseille a porté plainte auprès de la France après qu’un bus transportant un groupe de touristes chinois dans la ville du sud ait vu ses vitres brisées, entraînant des blessures mineures, a déclaré dimanche le bureau des affaires consulaires de Chine dans un communiqué.

La plainte officielle du consulat général appelle la France à assurer la sécurité des citoyens chinois et de leurs biens, selon le communiqué.

Le bus a été attaqué par des émeutiers jeudi, selon la chaîne de télévision publique CCTV, lors de violences qui ont frappé des villes françaises ces derniers jours depuis la fusillade par la police d’un adolescent d’origine maghrébine. Les touristes chinois ont depuis quitté la France, a indiqué le communiqué du bureau consulaire.

Les citoyens chinois en France ou se rendant en France devraient « renforcer la prévention » et être « plus vigilants et prudents » à la lumière des émeutes qui ont balayé le pays ces derniers jours, a ajouté le communiqué du bureau consulaire.

Les émeutes à travers la France semblaient moins intenses samedi, car des dizaines de milliers de policiers avaient été déployés dans les villes du pays après les funérailles de l’adolescent, bien qu’il y ait eu une certaine tension dans le centre de Paris et des affrontements sporadiques à Nice, Strasbourg et Marseille.