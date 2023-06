La Chine défend un navire de guerre américain dans le détroit de Taiwan et accuse les États-Unis de provoquer Pékin

Le ministre chinois de la Défense a défendu la navigation d’un navire de guerre sur le chemin d’un destroyer américain et d’une frégate canadienne transitant par le détroit de Taiwan, déclarant dimanche à Singapour que de telles patrouilles dites de « liberté de navigation » étaient un provocation à la Chine.

Dans son premier discours public international depuis qu’il est devenu ministre de la Défense en mars, le général Li Shangfu a déclaré au Dialogue Shangri-La que la Chine n’avait aucun problème avec le « passage innocent » mais que « nous devons empêcher les tentatives qui tentent d’utiliser cette liberté de navigation (patrouilles), ce passage innocent, pour exercer l’hégémonie de la navigation.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré samedi au même forum que Washington ne « broncherait pas face à l’intimidation ou à la coercition » de la Chine et continuerait à naviguer et à survoler régulièrement le détroit de Taiwan et la mer de Chine méridionale pour souligner qu’il s’agit d’eaux internationales, contrer les revendications territoriales radicales de Pékin.

Le même jour, un destroyer lance-missiles américain et une frégate canadienne ont été interceptés par un navire de guerre chinois dans le détroit séparant l’île autonome de Taïwan, que Pékin revendique comme la sienne, et la Chine continentale. Le navire chinois a dépassé le navire américain, puis a viré sur sa proue à une distance de 150 mètres (environ 140 mètres) d’une « manière dangereuse », selon le Commandement indo-pacifique américain.

De plus, les États-Unis ont déclaré qu’un avion de chasse chinois J-16 à la fin du mois dernier « a effectué une manœuvre inutilement agressive » en interceptant un avion de reconnaissance de l’US Air Force au-dessus de la mer de Chine méridionale, volant directement devant le nez de l’avion.

Ces incidents et les précédents ont fait craindre un éventuel accident qui pourrait conduire à une escalade entre les deux nations à un moment où les tensions sont déjà élevées.

Li a suggéré que les États-Unis et leurs alliés avaient créé le danger et devraient plutôt se concentrer sur la prise de « bien soin de votre propre espace aérien et de vos propres eaux territoriales ».

« Le meilleur moyen est que les pays, en particulier les navires de guerre et les avions de chasse des pays, ne fassent pas d’actions de fermeture autour des territoires d’autres pays », a-t-il déclaré par l’intermédiaire d’un interprète. « A quoi bon y aller ? En Chine, nous disons toujours : « Occupez-vous de vos affaires.

Dans un discours de grande envergure, Li a réitéré bon nombre des positions bien connues de Pékin, y compris sa revendication sur Taïwan, le qualifiant de « cœur de nos intérêts fondamentaux ».

Il a accusé les États-Unis et d’autres de « s’ingérer dans les affaires intérieures de la Chine » en fournissant à Taiwan un soutien et une formation en matière de défense et en effectuant des visites diplomatiques de haut niveau.

« La Chine reste attachée à la voie du développement pacifique, mais nous n’hésiterons jamais à défendre nos droits et intérêts légitimes, sans parler de sacrifier les intérêts fondamentaux de la nation », a-t-il déclaré.

« Comme le disent les paroles d’une chanson chinoise bien connue : « Lorsque des amis nous rendent visite, nous les accueillons avec du bon vin. Quand les chacals ou les loups viendront, nous les affronterons avec des fusils de chasse.

Dans son discours de la veille, Austin a largement décrit la vision américaine d’un « Indo-Pacifique libre, ouvert et sûr dans un monde de règles et de droits ».

Austin a déclaré que les États-Unis intensifiaient la planification, la coordination et la formation avec «des amis de la mer de Chine orientale à la mer de Chine méridionale à l’océan Indien» avec des objectifs communs «pour dissuader l’agression et approfondir les règles et les normes qui favorisent la prospérité et prévenir les conflits .”

Li s’est moqué de l’idée, affirmant que « certains pays adoptent une approche sélective des règles et des lois internationales ».

« Il aime imposer ses propres règles aux autres », a-t-il déclaré. « Son soi-disant » ordre international fondé sur des règles « ne vous dit jamais quelles sont les règles et qui a établi ces règles. »

En revanche, a-t-il dit, « nous pratiquons le multilatéralisme et recherchons une coopération gagnant-gagnant ».

Li fait l’objet de sanctions américaines qui font partie d’un vaste ensemble de mesures contre la Russie – mais antérieures à son invasion de l’Ukraine – qui ont été imposées en 2018 en raison de l’implication de Li dans l’achat par la Chine d’avions de combat et de missiles anti-aériens à Moscou.

Les sanctions, qui empêchent largement Li de faire des affaires aux États-Unis, ne l’empêchent pas de tenir des pourparlers officiels, ont déclaré des responsables américains de la défense.

Pourtant, il a refusé l’invitation d’Austin à parler en marge de la conférence, bien que les deux se soient serrés la main avant de s’asseoir à des côtés opposés de la même table ensemble à l’ouverture du forum vendredi.

Austin a dit que ce n’était pas suffisant.

« Une poignée de main cordiale pendant le dîner ne remplace pas un engagement substantiel », a déclaré Austin.

Les États-Unis ont noté que depuis 2021 – bien avant que Li ne devienne ministre de la Défense – la Chine a refusé ou omis de répondre à plus d’une douzaine de demandes du département américain de la Défense de s’entretenir avec de hauts dirigeants, ainsi qu’à de multiples demandes de dialogue permanent et de travail- engagements de niveau.

Li a déclaré que « la Chine est ouverte aux communications entre nos deux pays et aussi entre nos deux armées », mais sans mentionner les sanctions, a déclaré que les échanges devaient être « basés sur le respect mutuel ».

« C’est un principe très fondamental », a-t-il déclaré. « Si nous n’avons même pas de respect mutuel, alors nos communications ne seront pas productives. »

Il a déclaré qu’il reconnaissait que tout « conflit ou affrontement grave entre la Chine et les États-Unis serait un désastre insupportable pour le monde » et que les deux pays devaient trouver des moyens d’améliorer leurs relations, affirmant qu’ils étaient « à un niveau record ».

« L’histoire a prouvé à maintes reprises que la Chine et les États-Unis bénéficieront de la coopération et perdront de la confrontation », a-t-il déclaré.

« La Chine cherche à développer un nouveau type de relation de grand pays avec les États-Unis. Quant à la partie américaine, elle doit agir avec sincérité, faire correspondre ses paroles aux actes et prendre des mesures concrètes avec la Chine pour stabiliser les relations et empêcher une nouvelle détérioration », a déclaré Li.