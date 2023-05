La Chine décline ses contacts avec l’armée américaine – Pentagone – RT World News

Washington dit n’avoir reçu aucune réponse de Pékin à une demande de réunion entre les chefs de la défense des pays

Les tentatives du Pentagone de tendre la main à l’armée chinoise ces derniers mois ont été ignorées ou repoussées, a affirmé Ely Ratner, secrétaire adjoint américain à la Défense pour les affaires de sécurité indo-pacifiques.

Secrétaire à la Défense Lloyd Austin « croit en l’importance de lignes de communication ouvertes avec la RPC [People’s Republic of China] et nous avons cherché à développer ces lignes de communication ouvertes. Malheureusement… nous avons eu beaucoup de mal quand nous avons proposé des appels téléphoniques, des réunions, des dialogues », Ratner a déclaré lors d’un événement organisé par le Center for Strategic and International Studies à Washington jeudi.

Le président des chefs d’état-major interarmées, le général Mark Milley, ainsi que le chef de l’amiral du Commandement indo-pacifique américain, John Aquilino – et d’autres responsables en uniforme et civils – ont demandé à Pékin un dialogue, mais « ces demandes [were] rejeté ou sans réponse », il a dit.

« Les États-Unis et le ministère de la Défense ont eu la main tendue sur cette question de l’engagement militaire à militaire, mais nous n’avons pas encore de partenaires toujours volontaires », a-t-il ajouté. Ely Ratner a expliqué.















Le dialogue entre les responsables militaires des deux pays est crucial « pour éviter les perceptions erronées et les erreurs de calcul et pour empêcher les crises de devenir incontrôlables », insista le fonctionnaire.

Dans le dernier exemple en date, la demande du Pentagone pour des pourparlers entre Austin et son homologue chinois Li Shangfu lors du Shangri-La Dialogue Forum à Singapour la semaine prochaine « n’a pas reçu de réponse d’une manière ou d’une autre », Ratner a noté.

Selon un rapport du Financial Times, Pékin a déclaré à Washington plus tôt ce mois-ci que « il y a peu de chance » de Li s’asseyant avec Austin à Singapour en raison des sanctions imposées au chef de la défense chinoise pour son implication présumée dans l’achat d’armes avancées russes. Cependant, Ratner a affirmé que ces restrictions n’empêchaient en aucun cas Li de s’entretenir avec son homologue américain. « La balle est dans leur camp à ce stade » il a dit.

Les chefs de la défense américain et chinois ont négocié pour la dernière fois lors du sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est au Cambodge en novembre. À l’époque, Wei Fenghe était ministre de la Défense de la Chine. Austin et Li – qui a été nommé à son poste en mars – ne se sont pas encore rencontrés en personne.

Les relations entre Pékin et Washington sont très tendues depuis août dernier, lorsque la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nanacy Pelosi, s’est rendue sur l’île autonome de Taïwan, que la Chine considère comme faisant partie de son territoire. Ils se sont encore détériorés après le soi-disant « ballon espion » incident en février. Washington a affirmé avoir abattu un avion de surveillance chinois au-dessus de son territoire, tandis que Pékin a déclaré qu’il s’agissait simplement d’un ballon météo, qui s’était égaré aux États-Unis par accident. La visite en Chine du secrétaire d’État américain Antony Bliken, qui avait été reportée en raison de la crise, n’a pas eu lieu à ce jour.

EN SAVOIR PLUS:

La Chine remet en question la « sincérité » de l’appel de Biden à des pourparlers

La semaine dernière, le haut diplomate chinois Wang Yi et le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, ont tenu une réunion dans la capitale autrichienne, Vienne. Selon Washington, les deux parties ont convenu que l’incident de février était « malheureux » et s’est engagé à « rétablir des canaux de communication standard et normaux. » Les responsables chinois ont décrit la réunion comme « substantiel, » ajoutant que Pékin serait « continuer à faire bon usage de ce canal de communication stratégique », a rapporté l’agence de presse officielle Xinhua.