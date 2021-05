La Chine déclenchera UNE AUTRE pandémie encore pire que Covid car elle refuse de tirer les leçons de l’épidémie, préviennent les experts

La CHINE pourrait endormir le monde dans une autre pandémie encore pire que Covid à moins que les leçons ne soient tirées de cette épidémie, ont averti les experts.

Pékin a été accusé d’avoir dissimulé l’épidémie qui aurait éclaté dans l’épicentre du coronavirus de Wuhan – mais les véritables origines restent inconnues.

Des membres du personnel médical portant des vêtements de protection pour aider à arrêter la propagation d’un virus mortel qui a commencé dans la ville de Wuhan[/caption]

Un boucher du marché humide hache un chien à vendre[/caption]

Les experts et les militants ont averti The Sun Online qu’un mélange de prolifération continue de marchés humides en Chine, de recherches en laboratoire potentiellement risquées et d’un manque de transparence pourraient tous potentiellement infliger une autre pandémie.

Le monde essaie toujours de ramasser les morceaux alors que le virus continue de faire rage – jusqu’à présent, tuant plus de 3,3 millions de personnes et enregistrant encore quotidiennement plus de 700000 nouveaux cas.

La pression monte sur le Parti communiste pour qu’il tire les leçons de la pandémie et se montre clair – mais Pékin continue d’essayer de rejeter le blâme.

Il est apparu aujourd’hui que trois scientifiques d’un laboratoire de Wuhan ont été hospitalisés lorsque le virus est apparu pour la première fois, selon les renseignements américains.

Pendant ce temps, un panel indépendant a jugé que la propagation dévastatrice du virus était «évitable» et que la Chine était trop lente à révéler des données sur la nouvelle maladie.

Des études chinoises ont tenté de prétendre que le virus avait commencé ailleurs, les diplomates de Pékin ont poussé des théories du complot telles que les affirmations que le virus provenait d’un laboratoire d’armes biologiques américain, et le Parti communiste a été accusé d’avoir tenté de dissimuler les premiers jours de l’épidémie.

Le sergent gris, du Asia Studies Center de la Henry Jackson Society, a déclaré au Sun Online: «Quand il s’agit de Covid, le Parti communiste chinois ne s’intéresse pas à l’honnêteté.

«Le régime a emprisonné Zhang Zhan, un journaliste citoyen qui s’est rendu à Wuhan à la recherche de la vérité, et a puni économiquement l’Australie après que son gouvernement ait osé appeler à une enquête indépendante sur les origines du virus.

«C’est une inquiétude que Pékin semble apprécier la protection de sa propre réputation plutôt que la transparence et la responsabilité.»

Le biochimiste Milton Leitenberg, chercheur principal au Center for International and Security Studies du Maryland, Université du Maryland, a déclaré qu’il craignait que la Chine ne puisse engendrer une autre pandémie et n’a «certainement pas» été honnête avec le monde à propos de l’épidémie.

Les scientifiques qui pensent que la pandémie a peut-être commencé par une fuite de bio-laboratoire à Wuhan craignent qu’un autre virus ne s’échappe d’un laboratoire en Chine.

Les experts ont également demandé au régime chinois d’autoriser une enquête internationale qui sondera plus loin que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en février pour empêcher que cela ne se reproduise.

Dans une lettre à la revue Science, David Relman, professeur de microbiologie à Stanford, a déclaré: «Les théories de la libération accidentelle d’un laboratoire et des retombées zoonotiques restent toutes deux viables.

«Il est essentiel de savoir comment Covid-19 est apparu pour éclairer les stratégies mondiales visant à atténuer le risque de futures épidémies.»

Il est bien connu que l’État-Parti communiste a mené toutes sortes de recherches dangereuses et éthiquement controversées qui peuvent ne pas être autorisées dans les pays occidentaux.

Aussi terrible que soit Covid-19, ce n’est presque certainement pas la dernière pandémie à laquelle nous serons confrontés – et peut-être même pas la pire.

Lettre ouverte au Parti communiste

Il est allégué que certains scientifiques tentent d’esquiver la réglementation ou les considérations éthiques en «externalisant» des expériences controversées vers des laboratoires en Chine.

Et le principal sujet de controverse après Covid est la recherche sur le «gain de fonction», dans laquelle les virus sont gonflés pour infecter plus facilement les humains à des fins de recherche.

Ils ont été initialement interdits aux États-Unis en 2014 – mais ont été réintroduits par les National Institutes of Health (NIH) en 2017.

Et tandis que des questions tourbillonnent sur les origines de Covid, certains ont renouvelé leurs appels à l’interdiction de la recherche risquée.

Il est apparu la semaine dernière que des scientifiques chinois envisageaient de militariser les coronavirus en 2015 – mais rien n’indique que Covid soit lié à cette recherche.

Le scientifique allemand Dr Roland Wiesendanger, de l’Université de Hambourg, a déclaré au Sun Online: «Les marchés humides continuent d’être une menace.

« Cependant, une menace encore plus grave résulte de la recherche biotechnologique risquée avec des virus hautement pathogènes et de la création de nouveaux virus chimériques avec des capacités de transmission accrues et des taux de mortalité plus élevés pour les humains. »

Le marché de Huanan de Wuhan a été identifié comme le site de la première épidémie de coronavirus à la fin de 2019[/caption]

La Chine prévoit également de construire jusqu’à sept laboratoires de haute sécurité supplémentaires – le même que l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) – d’ici 2025, alors que l’État communiste cherche à s’établir en tant que superpuissance biotechnologique.

Le Dr Wiesendanger a déclaré que les scientifiques chinois menaient des recherches sur les fonctions, ce qui implique de rendre les virus plus virulents et plus transmissibles chez les humains, ce qui pourrait déclencher une nouvelle pandémie – potentiellement avec un taux de mortalité pouvant atteindre 80%.

Le professeur Richard H. Ebright, biologiste moléculaire senior à l’Université Rutgers et directeur de laboratoire à l’Institut de microbiologie Waksman, a déclaré: «La recherche sur la surveillance des coronavirus dans la faune et la recherche sur le gain de fonction des coronavirus présentent des risques élevés pour un bénéfice minimal.

«Cela est vrai quel que soit l’endroit où la recherche est effectuée: en Chine, aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans l’UE.

«La recherche sur la surveillance des coronavirus dans la faune et la recherche sur le gain de fonction des coronavirus en Chine peut avoir déclenché la pandémie actuelle et, si les pays ne parviennent pas à la restreindre ou à la réglementer, cette recherche en Chine ou ailleurs pourrait facilement déclencher une future pandémie.»

Les inquiétudes suscitées par une nouvelle épidémie en Chine ont incité d’éminents scientifiques d’Europe, d’Australie et d’Amérique du Nord à signer une lettre ouverte appelant le régime chinois à être plus transparent sur les origines de l’épidémie au milieu des allégations de blanchiment.

La lettre conclut: «Aussi terrible que soit Covid-19, ce n’est certainement pas la dernière pandémie à laquelle nous serons confrontés – et peut-être même pas la pire.

«Prendre toutes les mesures nécessaires pour comprendre les origines de cette pandémie en tant que fondement essentiel pour faire face à nos dangereuses vulnérabilités est donc une question de grande urgence.

«Cela créera également un précédent important pour enquêter de manière complète et transparente sur de telles flambées à l’avenir, où qu’elles puissent provenir et de quelle manière.

«Nous appelons l’Organisation mondiale de la Santé et son Conseil exécutif à répondre pleinement aux recommandations et aux questions soulevées dans cette lettre en tant qu’étape critique vers la protection de chacun sur terre et des générations futures.»

Que savons-nous de l’Institut de virologie de Wuhan? L’Institut de virologie WUHAN est le laboratoire de sécurité le plus élevé de son genre dans toute la Chine – et se trouve au cœur des origines de la pandémie mondiale. Diverses théories ont tourné autour du laboratoire, dirigé par le scientifique chinois Dr Shi Zhengli, connu sous le nom de «Bat Woman». La plupart des scientifiques ne croient pas que le virus a fui du laboratoire, et le laboratoire lui-même a catégoriquement nié les allégations. Le laboratoire s’est spécialisé dans les virus transmis par les chauves-souris et y mène des expériences depuis 2015. Des sas, des combinaisons intégrales et des douches chimiques sont nécessaires avant d’entrer et de sortir du laboratoire – le premier en Chine à être accrédité avec le niveau de biosécurité 4 (BSL-4). Les laboratoires BSL-4 sont les seuls endroits au monde où les scientifiques peuvent étudier des maladies incurables. Les scientifiques du laboratoire ont même testé mystérieux virus qui a tué trois mineurs à 1000 miles de là dans la province du Yunnan en 2012. Il a été suggéré que ce bug mystérieux fatal pourrait avoir été la véritable origine de Covid-19. Les experts du laboratoire ont également conçu un nouveau type de « super-virus » hybride qui peut infecter les humains en 2015, selon un journal médical Médecine de la nature Malgré les craintes entourant la recherche, l’étude a été conçue pour montrer le risque de virus véhiculés par les chauves-souris qui pourraient être transmis à l’homme. Rien n’indique que le travail de l’installation en 2015 est lié à la pandémie. Le laboratoire recrutait également de nouveaux scientifiques pour sonder les coronavirus chez les chauves-souris sept jours seulement avant l’épidémie. La Chine a commencé à renforcer la sécurité autour de ses biolabs, le président Xi Jinping affirmant que c’était une question de «sécurité nationale» pour améliorer la sécurité scientifique lors d’une réunion en février dernier.

Pendant ce temps, les marchés humides restent ouverts en Chine malgré les avertissements de l’Organisation mondiale de la santé selon lesquels ils pourraient provoquer une autre pandémie.

Et le marché des fruits de mer de Huanan à Wuhan – où le virus est apparu pour la première fois – a été identifié comme une menace environ cinq ans avant l’épidémie de Covid, mais ces avertissements n’ont pas été entendus par la Chine.

Après l’éclosion initiale de la «mystérieuse pneumonie» en décembre dernier, la Chine a fermé des marchés similaires à Pékin et ailleurs – mais la vente d’animaux vivants a repris quelques semaines plus tard.

Les marchés ont été appelés «incubateurs de maladies».

Elisa Allen, directrice de l’organisme de bienfaisance pour les animaux PETA, a déclaré au Sun Online: «Chacune des activités ouvertes aujourd’hui risque de déclencher la prochaine pandémie.

«Tous les marchés d’animaux vivants sont des terrains de reproduction potentiels pour les maladies zoonotiques, telles que Covid-19, le SRAS et le MERS.

«Et la prochaine pandémie mortelle est inévitable tant que les marchés remplis d’animaux malades et stressés seront toujours ouverts.»

Mme Allen a déclaré que plus de 150 000 personnes avaient signé PETA et les pétitions de nos affiliés internationaux exhortant l’OMS à interdire officiellement les marchés d’animaux vivants potentiellement dévastateurs dans le monde entier.

PETA a déclaré avoir enquêté sur les marchés humides d’animaux vivants au cœur de Wuhan et trouvé des bazars «sales et imbibés de sang» vendant des poissons vivants, des serpents, des rongeurs, des chauves-souris et des chiens viverrins – un animal ressemblant à un renard connu pour être porteur de Covid -19.

On craint que leur existence n’augmente le risque que la maladie saute à nouveau d’un animal à un autre avant de déclencher une autre pandémie, peut-être plus mortelle.





La Chine affirme que certains des verrouillages les plus stricts au monde, le respect des règles et de vastes programmes de tests lui ont permis de vaincre la pandémie.

Avec un nombre total de cas de seulement 90 697 et un total de décès de 4 636, la Chine ne compte qu’une fraction des cas et des décès par rapport aux autres pays – bien qu’elle ait la plus grande population du monde avec 1,4 milliard.

Les images montrent que le pays est essentiellement revenu à la normale alors que les musées, les festivals et les monuments regorgent de vacanciers.

Des documents ont cependant déjà révélé que Pékin a minimisé le bug pour «protéger son image», tandis que les États-Unis ont été ouverts dans les allégations selon lesquelles la Chine n’a pas été honnête sur son rôle dans la pandémie.