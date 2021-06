La Chine déclenchera «très probablement» UNE AUTRE pandémie de coronavirus alors que les humains empiètent sur le territoire des chauves-souris, selon une étude

La CHINE déclenchera « très probablement » une autre pandémie de coronavirus alors que les humains empiètent sur le territoire des chauves-souris, suggère une étude.

Le pays est en tête de liste de plusieurs « points chauds » identifiés par les scientifiques où les conditions sont « mûres » pour la propagation de nouveaux virus mortels.

Un marché humide à Hong Kong Crédit : Getty

Des chercheurs dans un laboratoire de l’Institut de virologie de Wuhan dans la province du Hubei (centre de la Chine) Crédit : AP

Ils craignent que les maladies ne se transmettent facilement des chauves-souris aux humains, car la demande croissante de produits carnés a poussé l’élevage industriel.

La fragmentation des forêts, l’expansion agricole et la production animale nous rapprochent des chauves-souris en fer à cheval, connues pour être porteuses de zoonoses, dont le Covid-19.

Les créatures sont également porteuses du SARS-CoV-2, du MERS et du CoV Ebola.

Les chercheurs estiment que la production animale concentrée est une recette pour un désastre car elle apporte de grandes populations d’animaux génétiquement similaires, souvent immunodéprimés, qui sont très vulnérables aux épidémies.

Les autres points chauds mondiaux majeurs en dehors de la Chine comprennent l’île indonésienne de Java, le Bhoutan, l’est du Népal, le nord du Bangladesh, l’État indien du Kerala et le nord-est de l’Inde.

Mais aussi sur la liste des « zones de danger » potentielles – certains « points froids » risquant de devenir chauds – se trouvent des régions du sud de la Chine, de la Thaïlande, de la France et même du Royaume-Uni.

Les experts attribuent les risques aux changements mondiaux dans l’utilisation des terres par les humains.

Une image au microscope électronique montre le nouveau coronavirus SARS-CoV-2 en 2020 Crédit : AP

Les marchés humides tirent leur nom en partie du sang, des tripes, des écailles et de l’eau qui imbibent les étals Crédit : Méga

L’étude, publiée dans Nature, a été réalisée par une équipe de l’Université de Californie à Berkeley, de l’Université polytechnique de Milan et de l’Université Massey de Nouvelle-Zélande.

Ils ont analysé les modèles d’utilisation des terres dans l’aire de répartition du rhinolophe, qui s’étend de l’Europe occidentale à l’Asie du Sud-Est.

La fragmentation des forêts, les établissements humains et la production agricole et animale ont été comparés aux habitats connus des rhinolophes afin d’établir des points chauds potentiels.

C’était là où l’habitat est favorable aux espèces de chauves-souris de la famille des fers à cheval et où les virus pouvaient passer des animaux aux humains.

La co-auteure de l’étude, Maria Cristina Rulli, de l’Université polytechnique de Milan, a déclaré : « [We’re] mettant en évidence à la fois les zones qui pourraient devenir propices aux retombées et le type de changement d’utilisation des terres qui pourrait induire l’activation des points chauds.

« Nous espérons que ces résultats pourraient être utiles pour identifier les interventions ciblées spécifiques à la région nécessaires pour augmenter la résilience aux débordements de coronavirus. »

Les chercheurs avaient précédemment lié la fragmentation des forêts et la destruction de l’habitat en Afrique aux épidémies du virus Ebola dans une étude de 2017.

On ne sait toujours pas d’où le SARS-CoV-2 – le virus qui cause le Covid-19 – est originaire.

Les théories d’une fuite potentielle de laboratoire avaient initialement été rejetées par beaucoup comme une « théorie du complot », mais des preuves indirectes s’accumulent maintenant alors que le président américain Joe Biden a ordonné une « enquête redoublée ».

Les services de renseignement britanniques pensent désormais que l’idée que le virus aurait fui d’un laboratoire de Wuhan, en Chine, vers la fin de 2019 est « faisable ».

Il a amélioré la probabilité de « à distance » le mois dernier, rapporte le Sunday Times.

L’Institut de virologie de Wuhan (WIV) est spécialisé dans les coronavirus de chauve-souris, et ses laboratoires BSL-4 sont les seuls domaines au monde où les scientifiques sont autorisés à étudier des maladies incurables.

Un chercheur de l’institut a affirmé que les crocs avaient traversé ses gants en caoutchouc « comme une aiguille » lors de la collecte d’échantillons dans une grotte remplie de chauves-souris infectées.

« LES MARCHÉS HUMIDES SONT UNE MENACE »

Le laboratoire est situé à quelques pas du marché des fruits de mer de Huannan, où le virus a été découvert pour la première fois.

Cela a conduit beaucoup à spéculer que Covid provenait du marché mal réglementé où les animaux vivants sont vendus.

La semaine dernière, des experts et des militants ont averti The Sun Online qu’un mélange de prolifération continue des marchés humides en Chine, de recherches en laboratoire potentiellement risquées et d’un manque de transparence pourrait potentiellement provoquer une autre pandémie.

Le scientifique allemand Roland Wiesendanger, de l’Université de Hambourg, a déclaré : « Les marchés humides continuent d’être une menace.

« Cependant, une menace encore plus grave résulte de la recherche biotechnologique risquée avec des virus hautement pathogènes et de la création de nouveaux virus chimériques avec des capacités de transmission accrues et des taux de mortalité plus élevés pour les humains. »

La pression monte sur le Parti communiste pour qu’il tire les leçons de la pandémie et soit franc – mais Pékin continue d’essayer de rejeter la faute.

La Chine a longtemps été accusée d’avoir tenté de dissimuler ou de déformer son rôle dans l’histoire de Covid.

Les autorités chinoises et le laboratoire lui-même nient toutes les allégations.

Les députés britanniques continuent d’exiger une nouvelle enquête, après en avoir d’abord demandé une lors d’une conversation avec The Sun Online en janvier.

Le député de Tin Tugendhat, président du comité restreint des affaires étrangères, a déclaré : « Le silence venant de Wuhan est troublant. Nous devons ouvrir la crypte et voir ce qui s’est passé pour pouvoir nous protéger à l’avenir.

« Cela signifie lancer une enquête, avec des partenaires du monde entier et de l’OMS. »