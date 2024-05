La Chine déclare qu’elle ne participera pas à la conférence de paix suisse sur l’Ukraine

BEIJING — La Chine ne participera pas à une conférence de paix sur l’Ukraine en Suisse le mois prochain parce qu’elle ne répond pas à ses attentes, qui incluent la participation de la Russie et de l’Ukraine, a déclaré vendredi le ministère chinois des Affaires étrangères.

La Suisse espère une large participation des différentes parties du monde au sommet de la mi-juin, qui, espère Berne, jettera les bases d’un processus de paix en Ukraine.

Moscou n’a pas été invité et a considéré que les négociations n’auraient aucun sens sans sa participation.

« Les dispositions prises pour la réunion sont encore loin de répondre aux demandes de la Chine et aux attentes générales de la communauté internationale, ce qui rend difficile la participation de la Chine », a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, lors d’un point de presse de routine.

« La Chine a toujours insisté sur le fait qu’une conférence internationale de paix devrait être approuvée à la fois par la Russie et l’Ukraine, avec la participation égale de toutes les parties, et que toutes les propositions de paix devraient être discutées de manière juste et équitable. Autrement, il lui sera difficile de jouer un rôle substantiel dans le rétablissement de la paix.»

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a suggéré jeudi que la Chine pourrait organiser une conférence de paix à laquelle participeraient la Russie et l’Ukraine.

Lors d’une visite en Chine ce mois-ci, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que l’Ukraine pourrait utiliser les négociations suisses pour tenter d’amener un groupe plus large de pays à soutenir la demande du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy d’un retrait total de la Russie.

Poutine a également exprimé son soutien au projet chinois de règlement pacifique de la crise, affirmant que Pékin comprenait parfaitement ce qui se cachait derrière la crise.

La Russie et la Chine ont proclamé une relation « sans limites » quelques jours seulement avant que Moscou ne lance son invasion de l’Ukraine en février 2022, mais Pékin a jusqu’à présent évité de fournir de véritables armes et munitions pour l’effort de guerre russe.

Pékin a présenté il y a plus d’un an un document en 12 points qui énonçait les principes généraux pour mettre fin à la guerre, mais n’entrait pas dans les détails. Plus récemment, la Chine et le Brésil ont signé la semaine dernière une déclaration commune appelant à des pourparlers de paix entre la Russie et l’Ukraine.

L’Ukraine a invité en janvier le président chinois Xi Jinping à participer au sommet des dirigeants mondiaux prévu en Suisse. Zelensky a exhorté cette semaine le président Joe Biden à y assister, mais Washington n’a pas confirmé qui il enverrait.

Recommandé

L’ambassadeur de Chine en Suisse a déclaré en mars que Pékin envisagerait de participer à la conférence. Des représentants chinois ont assisté à une réunion préparatoire du sommet l’été dernier à Djeddah, en Arabie Saoudite.

L’envoyé spécial de la Chine pour les affaires eurasiennes, Li Hui, a effectué trois séries de navettes diplomatiques entre divers pays d’Europe et du Moyen-Orient, l’Ukraine et la Russie depuis le début de l’invasion.

Lors du dernier cycle de négociations ce mois-ci, Pékin a présenté des propositions visant à soutenir l’échange de prisonniers de guerre, à s’opposer à l’utilisation d’armes nucléaires et biologiques et à s’opposer aux attaques armées contre des installations nucléaires civiles, selon un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères.

Mais plusieurs dirigeants européens et les États-Unis ont exhorté à plusieurs reprises la Chine à faire davantage pour freiner les exportations de biens à double usage et de composants essentiels qui soutiennent la base industrielle de défense russe, que le secrétaire d’État Antony Blinken a qualifié de « plus grande menace pour la sécurité européenne depuis la fin de la guerre froide. »

La Chine insiste sur le fait que ses exportations de biens à double usage sont soumises à une surveillance et qu’elle entretient des relations commerciales normales avec la Russie.

Les ambassades d’Ukraine, de Russie et de Suisse n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La Suisse cherchait à convaincre davantage de pays du Sud, ainsi que la Chine, de participer à la conférence.