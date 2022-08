La Chine déclare que des exercices militaires autour de Taïwan sont en cours

BEIJING (AP) – La Chine a déclaré que des exercices militaires de sa marine, de son armée de l’air et d’autres départements étaient en cours dans six zones entourant Taiwan.

Les exercices ont été déclenchés par une visite sur l’île de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, cette semaine et visent à annoncer la menace de la Chine d’attaquer la république insulaire autonome en réponse aux mesures visant à consolider son indépendance de facto vis-à-vis de la domination chinoise. avec le soutien d’un allié clé, les États-Unis

L’agence de presse officielle chinoise Xinhua a déclaré que les exercices étaient des opérations conjointes axées sur “le blocus, l’assaut sur des cibles maritimes, la frappe sur des cibles au sol et le contrôle de l’espace aérien”. Taïwan a mis son armée en état d’alerte et organisé des exercices de défense civile, tandis que les États-Unis disposent de nombreux moyens navals dans la région.

Les exercices doivent se dérouler de jeudi à dimanche et comprennent des frappes de missiles sur des cibles dans les mers au nord et au sud de l’île en écho aux derniers grands exercices militaires chinois visant à intimider les dirigeants et les électeurs de Taiwan en 1995 et 1996.

Les exercices ont impliqué des troupes de la marine, de l’armée de l’air, de la Rocket Force, de la Force de soutien stratégique et de la Force de soutien logistique sous le Commandement du théâtre de l’Est.

The Associated Press