La CHINE a ravivé une théorie du complot selon laquelle le coronavirus est une arme biologique conçue par les États-Unis et a déclenché une armée de « trolls guerriers » pour colporter le mythe.

Alors que Pékin continue d’essayer de détourner la responsabilité de la pandémie de Covid, les allégations selon lesquelles le virus mortel provenant d’un laboratoire de l’armée américaine sont poussés par des trolls – des diplomates de haut rang aux robots de l’IA.

2 La Chine a déchaîné une armée de «trolls guerriers» pour faire avancer une théorie selon laquelle Covid venait de Fort Detrick aux États-Unis Crédit : Getty

2 Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a ravivé la théorie selon laquelle ce coronavirus est une arme biologique conçue par les États-Unis Crédit : AP

Plus tôt cette année, la porte-parole du gouvernement chinois Hua Chunying a riposté aux affirmations de Mike Pompeo selon lesquelles les États-Unis disposent de preuves explosives qui prouvent que Covid-19 a fuité de l’Institut de virologie de Wuhan.

Hua a déclaré: « Je voudrais souligner que si les États-Unis respectent vraiment les faits, ils devraient ouvrir le laboratoire biologique de Fort Detrick, donner plus de transparence à des problèmes tels que ses plus de 200 bio-laboratoires à l’étranger, inviter des experts de l’OMS à procéder à l’origine -tracer aux États-Unis, et répondre aux préoccupations de la communauté internationale par des actions concrètes. »

Fort Detrick est une installation du commandement médical de l’armée américaine dans le Maryland qui a été ouverte en 1931.

Suite aux commentaires de Hua, le hashtag chinois pour « laboratoire biologique à Fort Detrick américain » a été vu plus de 900 millions de fois sur Weibo.

Les utilisateurs de la plate-forme de microblogging ont sauté derrière la théorie du complot selon laquelle les États-Unis pourraient être la source de l’épidémie, puis en mai, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a riposté aux questions sur l’Institut de virologie de Wuhan en déviant.

Il a rétorqué : « Quels secrets sont cachés dans le Fort Detrick, entouré de soupçons, et les plus de 200 biolabs américains dans le monde entier ?

Pékin a ensuite mobilisé son armée de trolls – comprenant des représentants du gouvernement, des chefs de parti, des diplomates, des influenceurs des médias sociaux et plus – pour pousser le mythe, rapporte news.com.au.

Plus de 115 tweets faisant cette allégation ont été poussés sur la scène mondiale par des agitateurs depuis cette conférence de presse – dont beaucoup par des personnalités de premier plan.

L’analyste de l’Alliance pour la sécurité de la démocratie, Bret Schafer, a déclaré que Pékin avait soigneusement préparé le terrain pour ce blitz de propagande mondiale depuis plus d’un an.

« Le vaste appareil de propagande chinois et les réseaux secrets d’agitateurs et d’influenceurs en ligne ont travaillé avec diligence pour attirer les soupçons sur Fort Detrick », a-t-il déclaré.

« Beaucoup de ces tweets ont tenté de salir la réputation du laboratoire, par exemple, en alléguant que le laboratoire américain est » inextricablement lié « à la tristement célèbre unité 731 du Japon, une unité de guerre bactériologique qui a ciblé la Chine pendant la Seconde Guerre mondiale.

« Depuis mars 2020, les représentants du gouvernement chinois et les médias affiliés à l’État ont mentionné Fort Detrick dans plus de 400 articles, vidéos, tweets et conférences de presse. »

La Chine et les États-Unis jouent le jeu du blâme depuis le début de la pandémie l’année dernière.

Le vaste appareil de propagande chinois et les réseaux secrets d’agitateurs et d’influenceurs en ligne ont travaillé avec diligence pour attirer les soupçons sur Fort Detrick. Bret Schafer

Le gouvernement chinois a accusé pour la première fois l’armée américaine d’avoir amené le coronavirus à Wuhan en mars de l’année dernière.

Aujourd’hui, plus de 200 « trolls guerriers » provoquent les dirigeants occidentaux, colportent des théories du complot et trollent des sujets tels que l’histoire, les droits de l’homme, le racisme et la polarisation politique.

Cela survient après que des craintes ont été exprimées que la Chine utilise des millions de faux comptes sur Facebook pour tenter de diffuser de la désinformation sur Covid.

C’est une opération qui a peut-être gonflé les pages du Parti communiste pour qu’elles soient parmi les plus «populaires» sur la plate-forme de médias sociaux.

Les versions en anglais des médias d’État chinois dominent les listes des plus grands comptes – bien que Facebook soit en fait INTERDIT en Chine.

Des experts ont déclaré à The Sun Online que ce nombre étonnant d’adeptes est probablement fortement gonflé par les mobilisations massives de comptes de bots pour dynamiser les pages afin d’essayer de leur donner plus de portée en Occident.

Pendant ce temps, il a été révélé que des agents chinois offraient aux utilisateurs de médias sociaux jusqu’à 280 £ par publication s’ils partageaient une propagande louant la gestion du coronavirus par le Parti communiste.

L’année dernière, le Sun Online a eu un premier aperçu d’un dossier sur la campagne de désinformation à l’échelle industrielle menée en Chine par des chercheurs du principal Institut Internet (OII) de l’Université d’Oxford.

Le rapport a détaillé une série d’activités du Parti communiste chinois (PCC) alors qu’il tentait de distraire le monde et de se féliciter pour sa gestion du virus.

Cela survient alors que le chef de l’OMS exhorte la Chine à remettre des données vitales sur Covid et a admis qu’une enquête qui a exclu que la théorie des fuites de laboratoire de Wuhan était « prématurée ».

Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré que l’OMS préparait maintenant le terrain pour de nouvelles enquêtes sur l’origine de Covid-19.

S’adressant à des journalistes à Genève la semaine dernière, il a déclaré: « Nous espérons qu’il y aura une meilleure coopération pour faire la lumière sur ce qui s’est passé. »

L’agence de santé des Nations Unies a fait face à des appels répétés pour une nouvelle enquête plus approfondie sur les origines de Covid-19.

L’origine de Covid-19 n’a toujours pas été établie – bien que deux théories principales aient émergé.

On pense que le virus provient soit d’un contact avec des animaux sur un marché humide de Wuhan, soit d’une fuite du laboratoire de recherche de la même ville chinoise.

La Chine a déclaré à plusieurs reprises qu’elle n’était pas responsable de la pandémie mondiale et a rejeté les théories du complot selon lesquelles le virus a été créé par l’homme.

Le mois dernier, le président américain Joe Biden a ordonné aux agences de renseignement américaines de faire rapport au cours des trois prochains mois pour savoir si Covid-19 est sorti d’un animal ou lors d’un accident de laboratoire.

Ce n’est qu’en janvier que l’OMS a envoyé une équipe d’experts internationaux indépendants à Wuhan en Chine, pour aider les homologues chinois à sonder les origines de la pandémie.