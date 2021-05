La Chine débarque son rover sur Mars lors d’une première mission spatiale réussie

La capsule d’entrée a atterri en toute sécurité dans un plan plat sur la surface de Mars à 7h18 heure de Pékin (19h18 vendredi heure de l’Est), bien qu’il ait fallu environ une heure aux contrôleurs au sol pour déterminer que la mission avait été un succès, les médias d’État ont rapporté. Au cours du périlleux voyage à travers l’atmosphère de Mars, l’engin a dû fonctionner de manière autonome et les signaux ne pouvaient pas être transmis au contrôle au sol tant que le robot robot n’avait pas atterri et déplié ses panneaux solaires et son antenne.