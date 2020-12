Il y a près d’un an, la Chine était à zéro du virus corona. Au cours des premiers mois de 2020, certains commentateurs américains ont fait valoir que le pic d’infections et la réponse maladroite initiale des autorités locales de la ville chinoise de Wuhan pourraient façonner le « Tchernobyl » de la Chine – une catastrophe révolutionnaire qui expose les défauts fondamentaux de l’opaque de Pékin, État autocratique à parti unique.

Mais alors que 2020 tire à sa fin, c’est aux États-Unis que l’ombre de Tchernobyl plane, planant sur un pays politiquement divisé qui a passé lundi 300000 décès liés au coronavirus au milieu d’un accès massif de nouveaux cas. Quel que soit le péché originel de la Chine dans la montée de la maladie – et les questions qui entourent toujours la déclaration officielle des décès et des infections – ses dirigeants ont des raisons de croire il a géré la situation nettement mieux que les opposants géopolitiques dans l’ouest. Après l’épidémie à Wuhan, les autorités chinoises ont empêché le virus de se propager et ont restreint la transmission communautaire supplémentaire lorsqu’il a éclaté dans les poches du pays.

Un point sombre a été le déclin constant des relations américano-chinoises. L’administration Trump a imposé des droits de douane sur certains produits chinois, sanctionne certaines entités chinoises et a tenté de convaincre des partenaires en Europe et ailleurs de bloquer l’avancée du secteur technologique chinois en pleine croissance. Le président Trump et ses alliés de droite dans l’ouest de la Chine pour avoir été les bénéficiaires injustes des dernières décennies de la mondialisation. À Washington, les démocrates et les républicains semblent désormais convaincus de la nécessité de traiter la Chine comme un rival systémique, un point de vue susceptible de perdurer après l’investiture du président élu Joe Biden.

Face à tant d’hostilité et de suspicion, Xi s’effondre alors qu’il emmène son pays vers une nouvelle année favorable. 2021 marque le centenaire du Parti communiste chinois et l’avènement d’un nouveau programme économique quinquennal mis en place par les planificateurs centraux de Pékin. L’économie chinoise s’est peut-être rétablie plus rapidement que tout autre grand pays pendant la pandémie, mais la croissance ralentit et Xi reconnaît la nécessité d’un pivot plus profond.

Dans des discours tout au long de l’année, plafonnés par réunions de haut niveau la semaine dernière, M. Xi a souligné que la Chine devait renforcer son marché intérieur et s’éloigner de décennies de croissance axée sur l’exportation. Cela correspondrait à la manière dont d’autres puissances économiques plus matures se sont développées au fil du temps en Occident. Mais l’humeur actuelle marque également une réaction aux luttes géopolitiques de la dernière demi-décennie.

Certains des faucons de l’administration Trump ont poussé à ce que l’on appelle le « découplage », un processus qui permettrait aux États-Unis de rompre avec leur dépendance aux produits et aux chaînes d’approvisionnement chinois. Compte tenu de l’interdépendance des deux plus grandes économies du monde, le «découplage» n’est pas facile. Mais maintenant, une vision du monde tout aussi hostile se cristallise en Chine.

Le concept de « double circulation », S’exprimant pour la première fois lors d’une réunion du Politburo chinois en mai, souligne l’importance de renforcer le marché intérieur de la Chine et de réduire sa dépendance à l’égard des chaînes d’approvisionnement ancrées ailleurs. Dans un essai approfondi sur le sujetJames Crabtree, de la Lee Kuan Yew School of Public Policy à Singapour, a déclaré qu’elle « représente une compréhension radicalement nouvelle de la mondialisation et de la place de la Chine dans celle-ci ».

« L’idée est que l’avenir économique de la Chine ne sera pas façonné sur une vision plate d’intégration transparente avec l’Occident, mais sur deux circuits différents: l’un domestique, l’autre mondial », a déclaré l’historien économique Adam Tooze.

« En d’autres termes, alors que le monde était distrait par le drame de l’élection présidentielle américaine, Xi a discrètement révélé une stratégie économique adaptée à une nouvelle guerre froide ». Crabtree a écrit. « Pour la Chine comme pour la mondialisation elle-même, les résultats seront probablement dramatiques. »

Les contours de ce changement sont encore quelque peu difficiles à distinguer. Cela suggère un avenir dans lequel la Chine est encore moins liée par les demandes et les intérêts occidentaux qu’elle ne l’est déjà. Cependant, Xi appelle toujours son gouvernement une partie prenante internationale responsable et, au cours du week-end, a réitéré l’objectif de la Chine de réduire l’intensité carbone de 65% au cours de la prochaine décennie.

Nous assistons à un changement dans le positionnement de la Chine à l’étranger par d’autres moyens. UNE article récent dans le Financial Times a montré comment les dépenses somptueuses de la Chine pour son ambitieuse initiative Belt and Road – des projets d’infrastructure massifs dans des pays d’Asie et d’Europe, soutenus par des prêts massifs des banques d’État chinoises – ont chuté de façon spectaculaire ces dernières années.

« Les relations sino-américaines volatiles et l’accès plus restrictif aux marchés étrangers pour les entreprises chinoises ont incité les principaux planificateurs économiques de Pékin à repenser fondamentalement les moteurs de croissance », a déclaré Yu Jie, chercheur principal à Chatham House. dit le FT. « Si les entreprises publiques décident de revenir sur le marché intérieur pour suivre les souhaits des dirigeants, les ressources financières budgétisées pour l’investissement étranger diminueront naturellement en conséquence. »

En Chine, les analystes affirment que les craintes de l’Occident concernant le «consensus de Pékin» – c’est-à-dire un avenir dans lequel les pays agissent et agissent selon des règles façonnées par les dirigeants autocratiques chinois – sont exagérées. « Même si Pékin le voulait, l’idée que la Chine dirigera le monde est au mieux un vœu pieux », a écrit Huang Jing, Doyen de l’Institut d’études internationales et régionales de Pékin. « Aussi efficace que le consensus de Pékin semble être pour favoriser la montée en puissance de la Chine jusqu’à présent, il n’a pas encore été largement apprécié, et encore moins accepté, dans le monde en dehors de la Chine. »

D’un autre côté, la résilience de la Chine au cours de l’année écoulée et la consolidation autoritaire continue de Xi chez lui racontent une histoire tout aussi importante. Trop voit la fin des fantasmes libéraux en Occident que le poids des connexions mondiales de la Chine conduirait inévitablement à sa libéralisation.