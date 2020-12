Le représentant Adam Schiff (D-Californie) a rejoint le secrétaire d’État Mike Pompeo pour accuser la Russie d’une récente cyberattaque massive. Il a également critiqué le président Donald Trump pour la suggestion gênante que la Chine aurait pu être le coupable.

« D’après ce que j’ai vu, je ne pense pas qu’il y ait de doute que c’était la Russie, » Schiff, qui est le président du House Intelligence Committee, a déclaré dimanche à MSNBC, commentant le piratage.

L’opération de piratage en question visait la plate-forme SolarWinds Orion, un outil de surveillance du réseau utilisé par les agences gouvernementales américaines et de nombreuses entreprises. Aucune preuve n’a été présentée que la Russie était derrière le piratage, mais Pompeo a allégué le contraire dans une récente interview.

Aussi sur rt.com Trump s’en prend aux médias pour avoir blâmé « la Russie, la Russie et la Russie » pour le piratage, dit qu’il « peut être la Chine »

Le président a rompu avec son secrétaire d’État samedi et a appelé « Faux médias d’information » pour leurs rapports anonymes épinglant le hack sur la Russie. Il a également suggéré que la Chine était peut-être derrière le piratage, le liant à ses allégations continues de fraude électorale dans les principaux États swing lors des élections de novembre.

…. discutant de la possibilité que ce soit la Chine (c’est possible!). Il aurait également pu y avoir un coup sur nos machines à voter ridicules pendant les élections, ce qui est maintenant évident que j’ai gagné gros, ce qui en fait un embarras encore plus corrompu pour les États-Unis. @DNI_Ratcliffe @SecPompeo – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 décembre 2020

Schiff, l’un des critiques les plus virulents du président à la Chambre et partisan des affirmations dénuées de preuves que la Russie s’est associée pour influencer l’élection présidentielle de 2016, a appelé les tweets de Trump « Uniformément destructif, trompeur et préjudiciable » au pays « la sécurité nationale. »

Dans un précédent tweet, Schiff avait appelé l’accusation du président sur la Chine «Une autre trahison scandaleuse de notre sécurité nationale.»

Un autre jour, une autre trahison scandaleuse de notre sécurité nationale par ce président. Un autre tweet malhonnête qui semble avoir été écrit au Kremlin. Un autre affichage obséquieux vers Poutine. Et encore une autre raison pour laquelle Trump ne peut pas quitter ses fonctions assez rapidement. https://t.co/ILNh3KnfbT – Adam Schiff (@RepAdamSchiff) 19 décembre 2020

Le sénateur Mitt Romney (R-Utah) a également repoussé dimanche le président, l’accusant d’avoir un « angle mort » en ce qui concerne la Russie.

«Ce que la Russie a fait, c’est mettre en place une capacité de nous paralyser potentiellement en termes d’électricité, d’eau, de communications», le sénateur a dit à Jake Tapper de CNN.

Le républicain a appelé à ce que la cyberattaque soit « A rencontré une réponse très forte, non seulement rhétorique, aussi importante soit-elle, mais aussi une réponse cybernétique d’une ampleur similaire ou supérieure. »

"La Russie est une station-service qui défile en tant que pays" — Mitt Romney pic.twitter.com/5xFgVQmuJB – Aaron Rupar (@atrupar) 20 décembre 2020

De même qu’en 2016, l’affirmation d’une cyberattaque majeure de la Russie contre les États-Unis intervient au milieu de la transition attendue du pouvoir à la Maison Blanche – bien que le président Trump poursuive ses efforts juridiques pour contester le résultat des élections sur la prétendue fraude électorale à grande échelle. Lorsque Trump a pris ses fonctions en janvier 2017, le décor était déjà planté pour l’aggravation des relations avec Moscou, qui comprenait des dizaines de diplomates russes expulsés par l’administration Obama pour des allégations d’ingérence dans les affaires américaines et plus. « le piratage » de l’élection. Au fur et à mesure que le mandat de Trump progressait, éclipsé par l’échec de l’enquête sur le « Russiagate », les espoirs initiaux d’une détente avec Moscou se sont presque évanouis.

Aussi sur rt.com Les analystes américains découragés alors que Washington choisit de retirer sa présence diplomatique en Sibérie et en Extrême-Orient éloigné de la Russie

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!