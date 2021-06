La Chine de Guangzhou combat la variante Delta Covid avec des blocages et des tests de masse

Les cas de Guangzhou sont potentiellement encore plus préoccupants car ils impliquent la souche Delta du coronavirus, qui peut se propager très rapidement.

La Chine, où le coronavirus est apparu pour la première fois l’année dernière, a rapidement maîtrisé l’épidémie et a enregistré très peu de cas au cours des 12 derniers mois. Cependant, des clusters ont émergé dans certaines parties du pays, notamment dans de grandes villes comme la capitale Pékin et le centre financier de Shanghai.

Guangzhou, une ville de plus de 15 millions d’habitants et la capitale provinciale, a signalé 96 des plus de 100 cas dans la province du Guangdong lors de cette dernière épidémie.

GUANGZHOU, Chine – Les autorités de la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, effectuent des tests de masse et ont verrouillé des zones pour tenter de contrôler une flambée de cas de coronavirus à Guangzhou.

Une femme de 75 ans à Liwan, un quartier de Guangzhou à l’ouest de la ville, a été le premier cas confirmé de la variante Delta le 21 mai. Elle a visité un restaurant et a fini par infecter son mari. Les dernières infections ont commencé à partir de là et se sont depuis propagées à d’autres quartiers de la ville.

Liwan, toujours le quartier le plus touché, a imposé des fermetures strictes dans certaines rues. Certaines zones ne permettent pas aux gens de sortir d’une certaine zone et les résidents ne sont pas autorisés à quitter leur immeuble. Des points de contrôle 24 heures sur 24 ont été mis en place pour surveiller les mouvements à l’intérieur et à l’extérieur de ces zones.

Des restaurants et des lieux de divertissement ont également été fermés.

Mais le virus s’est également propagé à d’autres parties de la ville et de la province. Foshan, une ville située juste au sud-ouest de Guangzhou, a signalé des cas. Le 4 juin, six membres d’une même famille dans le district de Nansha à Guangzhou ont été testés positifs pour le coronavirus. Dimanche, un cas positif a été découvert dans le pôle technologique chinois de Shenzhen, qui abrite des entreprises telles que Huawei et Tencent.

Dans d’autres quartiers de Guangzhou moins touchés par le dernier groupe de cas, certains restaurants et bars ont commencé à proposer des menus à emporter.