La Chine critique l’ordonnance de Biden limitant les investissements technologiques américains à l’étranger

La Chine critiquée Le décret tant attendu du président Joe Biden réglementer les nouveaux investissements américains dans la technologie – mais s’est abstenu de publier des contre-mesures immédiates.

Le ministère chinois du Commerce a publié une réponse ferme jeudi matin en Asie, quelques heures après que Biden a approuvé la mesure ciblant les « pays préoccupants » sur la base de la sécurité nationale.

« La Chine exprime sa grave préoccupation et se réserve le droit de mettre en œuvre des mesures », a déclaré le ministère chinois du Commerce dans le communiqué, selon une traduction de CNBC.

La commande de Biden intervient au milieu d’une course croissante à la suprématie technologique mondiale. Plutôt qu’une interdiction pure et simple, les mesures visent à limiter les investissements et l’expertise américains dans les semi-conducteurs et la microélectronique, l’informatique quantique et certaines capacités d’intelligence artificielle en Chine, à Hong Kong et à Macao.

« Cela s’écarte sérieusement de l’économie de marché et des principes de concurrence loyale que les États-Unis ont toujours prônés », a ajouté le ministère chinois du Commerce. « Il affecte le fonctionnement normal et la prise de décision des entreprises, sape l’ordre économique et commercial international et perturbe gravement la sécurité des chaînes industrielles et d’approvisionnement mondiales ».

En octobre, les États-Unis ont lancé des règles radicales visant à interdire les exportations de puces et d’outils semi-conducteurs clés vers la Chine, faisant pression sur les principaux pays fabricants de puces tels que le Japon et les Pays-Bas pour qu’ils fassent de même.

En juillet cependant, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a assuré à ses homologues chinois lors de sa visite à Pékin, affirmant que toute restriction des investissements américains à l’étranger serait « transparente » et « très étroitement ciblée ».

Le libellé du décret exécutif de Biden semble similaire à une version atténuée de la loi initiale sur la transparence des investissements sortants que le Sénat a récemment présentée. Au lieu d’une interdiction pure et simple, le libellé révisé oblige les entreprises américaines à informer le Trésor lorsqu’elles investissent dans une technologie chinoise de pointe pour des raisons de sécurité nationale.

— CNBC Evelyne Cheng contribué à cette histoire.

Ceci est une histoire en développement. Veuillez revenir pour plus de mises à jour.