La Chine critique les sanctions imposées par les États-Unis aux entreprises qui forment des pilotes chinois et développent des armes

éclair

La Chine a critiqué mardi les nouvelles sanctions imposées par les États-Unis aux entreprises soupçonnées d’être impliquées dans la formation de pilotes militaires chinois et d’aider au développement d’armes.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a exhorté Washington à « cesser d’abuser des mesures de contrôle des exportations » pour entraver les entreprises chinoises.

« Les Etats-Unis ont à plusieurs reprises poussé à l’excès le concept de sécurité nationale, abusé du pouvoir de l’Etat, réprimé de manière injustifiée les entreprises chinoises et perturbé sans raison l’ordre économique international et les règles commerciales », a déclaré M. Wang lors d’un point de presse quotidien à Pékin. « Il a atteint un niveau d’hystérie sans scrupules. »

La Chine « exige que les États-Unis corrigent immédiatement leur mauvaise pratique consistant à politiser, instrumentaliser et militariser les questions économiques, commerciales et scientifiques sous prétexte de droits de l’homme ou de problèmes liés à l’armée », a déclaré M. Wang.

POLITICO: LE PENTAGON ‘FREAKING OUT’ À PROPOS D’UNE GUERRE POTENTIELLE DES USA AVEC LA CHINE

Lundi, le gouvernement américain a placé 43 « entités » sur une liste de contrôle des exportations pour des raisons de sécurité nationale et de politique étrangère. La liste comprend à la fois des entreprises chinoises et étrangères.

Parmi les personnes répertoriées figuraient Frontier Services Group Ltd., une société de sécurité et d’aviation précédemment dirigée par le fondateur de Blackwater, Erik Prince, et Test Flying Academy of South Africa, une école de pilotage surveillée par les autorités britanniques pour avoir embauché des pilotes militaires britanniques à la retraite pour former des aviateurs chinois.

Les entreprises ne sont pas autorisées à recevoir des exportations américaines pour des activités jugées contraires à l’intérêt national américain.

LE CONCOURS DES ÉTATS-UNIS ET DE LA CHINE POUR LA DOMINATION DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE « DICTERA L’AVENIR DE L’HUMANITÉ », AVERTISSENT LES EXPERTS

D’autres entreprises ont été sanctionnées pour avoir aidé au développement des armes hypersoniques de la Chine et à la modernisation de son armée, l’aide du Département du commerce.

Deux sociétés – Beijing Ryan Wende Science and Technology Co. Ltd. et Xinjiang Kehua Hechang Biological Science and Technology Co. Ltd. – ont été ajoutées pour avoir prétendument fourni des articles qui ont aidé le gouvernement chinois à surveiller les Ouïghours et d’autres minorités ethniques. Les États-Unis ont imposé plusieurs séries de sanctions et de restrictions à l’importation au cours des trois dernières années à des entreprises soupçonnées d’aider Pékin à réprimer les minorités ethniques dans sa région occidentale du Xinjiang.

Alors que les deux pays s’affrontent sur des questions de sécurité nationale et de droits de l’homme, ils s’efforcent également de maintenir les lignes de communication ouvertes afin d’éviter un conflit accidentel.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken est attendu à Pékin plus tard cette semaine, lors d’une visite précédemment reportée en raison d’un prétendu ballon espion chinois qui a traversé le territoire américain en février.