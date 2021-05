La Chine critique les doubles standards occidentaux sur les débris de fusée et les critiques de la NASA, avec un rappel sur la fusée SpaceX tombée sur la ferme

S’exprimant lundi lors d’un point de presse régulier, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a rejeté les commentaires de la NASA selon lesquels la Chine ne remplissait pas son devoir de «Agir de manière responsable et transparente dans l’espace.»

La porte-parole a déclaré que Pékin était mécontent du double standard en matière de rapports sur l’exploration spatiale, notant l’hystérie autour des dommages potentiels causés par la rentrée de la fusée chinoise Long March 5B au cours du week-end.

« Je tiens également à dire que certains médias américains et certaines personnes ont manifestement deux poids deux mesures sur cette question. Nous nous souvenons peut-être tous qu’en mars de cette année, lorsqu’une fusée aux États-Unis est tombée sur une ferme, les médias américains ont utilisé des mots romantiques comme « des étoiles filantes pour illuminer le ciel nocturne » et « un spectacle de lumière éblouissant » » dit-elle.

Fin mars, un vaisseau sous pression d’une fusée SpaceX Falcon 9 est tombé sur la ferme d’un homme dans l’État de Washington, provoquant un «Bosselure de quatre pouces dans le sol.»

Hua a poursuivi en soulignant ce qu’elle a décrit comme «Exagérations» faite par les États-Unis et leurs homologues occidentaux ces derniers jours concernant la rentrée d’une fusée chinoise dans l’atmosphère terrestre. Elle a déclaré que la roquette n’avait causé aucun dommage lors de la rentrée.

Les commentaires de la porte-parole lundi interviennent après que Bill Nelson, l’administrateur de la NASA, ait déclaré que c’était « critique » que la Chine et d’autres pays respectent leur devoir de protéger l’espace. «Il est clair que la Chine ne respecte pas les normes responsables concernant ses débris spatiaux», il a noté.

Hua a déclaré que la Chine avait toujours mené ses activités dans l’espace extra-atmosphérique conformément au droit et aux pratiques internationales et a ajouté qu’elle était disposée à participer à des échanges et à une coopération internationaux plus larges sur la question des débris spatiaux.

Dimanche, l’agence chinoise d’ingénierie spatiale a déclaré que la fusée Long March 5B, qui avait fasciné les médias occidentaux, était revenue dans l’atmosphère terrestre au-dessus de l’océan Indien et avait brûlé, sans nuire à la vie.

Pékin avait dit que sa fusée était faite d’un matériau conçu pour se désintégrer à la rentrée, car les médias occidentaux semblaient se concentrer sur le fait que la fusée risquait de frapper des personnes.

