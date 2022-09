BANGKOK (AP) – Le ministère chinois des Affaires étrangères a accusé les États-Unis d’avoir violé leur engagement envers le principe «Une Chine» et de s’ingérer dans les affaires intérieures chinoises jeudi, après que la commission des relations étrangères du Sénat américain a approuvé un nouveau projet de loi qui pourrait augmenter considérablement le soutien américain à la défense l’île de Taïwan.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré aux journalistes à Pékin que la Chine avait “déposé de sérieuses plaintes” à Washington au sujet de la législation, qui a encore besoin de l’approbation de la Chambre des États-Unis et du président Joe Biden pour devenir loi.

“Le principe d’une seule Chine est le fondement politique des relations sino-américaines”, a-t-elle déclaré. “Si le projet de loi continue d’être débattu, avancé ou même promulgué, il ébranlera considérablement les fondements politiques des relations sino-américaines et entraînera des conséquences extrêmement graves pour les relations sino-américaines et la paix et la stabilité à travers le détroit de Taiwan.”

La Chine revendique la démocratie autonome de Taiwan comme son propre territoire et n’a pas exclu de reprendre l’île par la force si nécessaire. Les parties se sont séparées après une guerre civile en 1949 et n’ont pas de relations officielles, la Chine ayant même coupé les contacts informels après l’élection du président taïwanais indépendantiste Tsai Ing-wen en 2016.

Dans le cadre de leur politique «Une Chine», les États-Unis reconnaissent le gouvernement de Pékin tout en autorisant des relations informelles et des liens de défense avec Taipei.

Il adopte une position “d’ambiguïté stratégique” envers la défense de Taiwan – laissant ouverte la question de savoir s’il répondrait militairement si l’île était attaquée.

Le Taiwan Policy Act de 2022, approuvé par le comité mercredi, vise à “soutenir la sécurité de Taiwan et son droit à l’autodétermination”, fournissant des milliards de dollars de financement de la défense pour renforcer ses “capacités de contre-intervention”.

Le sénateur démocrate Bob Menendez, co-auteur du projet de loi bipartisan avec le sénateur républicain Lindsey Graham, a souligné qu’il met l’accent sur la dissuasion et que la Chine ne devrait pas le considérer comme une menace.

« Le projet de loi que nous approuvons aujourd’hui indique clairement que les États-Unis ne cherchent pas la guerre ou des tensions accrues avec Pékin. Au contraire », a-t-il déclaré dans un communiqué. “Nous réduisons prudemment et stratégiquement les menaces existentielles auxquelles Taiwan est confrontée en augmentant le coût de la prise de l’île par la force afin qu’elle devienne un risque trop élevé et irréalisable.”

L’approbation du projet de loi par la commission intervient à un moment où les tensions entre Pékin et Washington étaient déjà vives à propos de Taïwan après la visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taipei le mois dernier.

Cela a incité la Chine à tirer des missiles dans le détroit de Taiwan et à mobiliser un grand nombre de navires et d’avions de guerre pour des exercices autour de l’île.

La Chine considère les visites étrangères de haut niveau sur l’île comme une ingérence dans ses affaires et une reconnaissance de facto de la souveraineté taïwanaise, et il y a eu un flux constant de visiteurs américains de haut niveau depuis la visite de Pelosi.

L’administration Biden a insisté sur le fait que la politique «Une Chine» des États-Unis n’avait pas changé.

Malgré l’absence de relations diplomatiques officielles avec Taïwan, les États-Unis sont son principal soutien politique et sa source d’armes défensives, et lors de sa visite, Pelosi a déclaré qu’elle souhaitait aider l’île à se défendre.

Dans un communiqué, le ministère taïwanais des Affaires étrangères a déclaré qu’il continuerait à maintenir une communication étroite avec le gouvernement américain sur le projet de loi, dans l’espoir “qu’il puisse devenir une loi et faire de nouveaux progrès dans l’approfondissement des relations amicales entre les États-Unis et Taiwan, et garantir la liberté, la paix et la stabilité de la zone indo-pacifique.

___

L’écrivain d’Associated Press Huizhong Wu a contribué depuis Taipei.

David Rising, l’Associated Press