La Chine critique le Canada pour « intrusion illégale »

Ottawa a envoyé un avion de patrouille pour « semer le trouble » au-dessus de la mer de Chine orientale, a affirmé Pékin

La Chine a accusé le Canada d’avoir violé son espace aérien à la suite d’un affrontement rapproché entre un engin de surveillance canadien et des avions de combat de l’Armée populaire de libération plus tôt cette semaine, qualifiant l’incident d’incident. « intrusion illégale ».

Interrogée sur cet épisode lors d’un point de presse mardi, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré qu’un avion espion canadien CP-140 Aurora avait survolé le territoire chinois au-dessus de l’île de Chiwei Yu la veille, qualifiant cette décision de « problème ». « acte de provocation ».

« Ce qui s’est passé, c’est que la partie canadienne a envoyé des avions de guerre à l’autre bout du monde pour semer le trouble et faire des provocations aux portes de la Chine » dit-elle. « La partie chinoise a réagi à la situation conformément aux lois et règlements. La partie canadienne devrait respecter les faits et cesser de répandre de la désinformation.

Les médias canadiens ont été les premiers à rapporter cette affaire lundi, Global News déclarant que des avions de combat chinois avaient intercepté le CP-140 au-dessus des voies maritimes de la mer de Chine orientale lors d’une mission d’application des sanctions contre la Corée du Nord. Une équipe de Global News se trouvait à bord de l’avion canadien au moment de l’incident, et le média a déclaré plus tard qu’un avion chinois s’était approché à seulement cinq mètres de l’Aurora.

Le ministre canadien de la Défense, Bill Blair, a condamné l’armée chinoise pour « dangereux et imprudent » manœuvres tard dans la nuit de lundi, ajoutant « Ces types de comportements ne sont jamais acceptables et nous l’exprimerons à la République populaire de Chine de la manière la plus appropriée. »

Alors que le major-général canadien Iain Huddleston a déclaré aux journalistes que l’avion de surveillance était « solidement dans l’espace aérien international » lors de sa patrouille, la porte-parole chinoise a rejeté cette affirmation. Au lieu de cela, elle a déclaré qu’il avait survolé les îles controversées de Diaoyu, revendiquées séparément par Pékin, Tokyo et Taipei.

Mao a poursuivi en soulignant que les avions militaires canadiens ont effectué de fréquentes « reconnaissance rapprochée » contre la Chine ces dernières années, ajoutant que de telles missions sont souvent menées sous prétexte de résolutions des Nations Unies relatives à la Corée du Nord.

« Ce qu’il faut souligner, c’est que les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU n’ont jamais mandaté aucun pays pour déployer des forces et mener des opérations de surveillance dans l’espace aérien ou dans les eaux sous la juridiction d’autres pays. » dit-elle. « La Chine est fermement opposée à ce que tout pays mette en péril notre souveraineté et notre sécurité nationales au nom de la mise en œuvre de résolutions. »