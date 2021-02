Pékin a déposé une plainte officielle auprès de l’ambassade du Canada en Chine après que des informations aient révélé qu’un membre du personnel avait commandé des chemises personnalisées avec des motifs de Wuhan et de chauves-souris en juillet 2020.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a exhorté les autorités canadiennes à enquêter sur ces informations lundi et à prendre des mesures immédiates. Wang a souligné que le personnel diplomatique et consulaire en poste à l’étranger dans n’importe quel pays du monde devrait se conformer strictement à la Convention de Vienne et aux lois locales.

La partie chinoise a été choquée par cela et a déposé des démarches solennelles auprès de l’ambassade du Canada en Chine, demandant que la partie canadienne enquête immédiatement sur la question et donne une explication claire à la partie chinoise.

«Le nouveau coronavirus est l’ennemi commun des humains. L’OMS et la communauté internationale se sont clairement opposées à l’association du virus à des pays et régions spécifiques et se sont opposées à toute pratique de stigmatisation ou d’étiquetage.

Les médias locaux ont affirmé qu’un directeur de magasin chinois qui vend des chemises sur mesure a récemment publié un conseil sur WeChat sous son vrai nom selon lequel il a personnalisé des chemises comportant le « Wuhan Bat » tendance pour le personnel de l’ambassade du Canada en juillet de l’année dernière.

Il est largement admis que Covid-19 est peut-être passé des chauves-souris aux humains dans des environnements comme le marché humide de Wuhan, mais cela n’a pas été confirmé et les spécialistes explorent toujours plusieurs théories.

Une équipe d’experts de l’Organisation mondiale de la santé est actuellement à Wuhan pour enquêter sur les origines du virus. Dimanche, l’équipe a visité un marché humide où le virus a peut-être été transmis pour la première fois à l’homme.

