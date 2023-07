TAIPEI, Taïwan (AP) – La Chine critique une prochaine escale aux États-Unis du vice-président taïwanais et candidat à la présidence William Lai comme un défi à son intégrité territoriale, tandis que Taïwan affirme qu’il ne s’agit que d’une escale de transit.

La Chine considère Taïwan comme une province séparatiste à reprendre par la force si nécessaire et interdit à ses partenaires diplomatiques – dont les États-Unis – d’avoir des liens formels avec Taipei. Tout en ne reconnaissant pas Taïwan en tant que pays, Washington entretient des liens non officiels solides et s’est engagé à aider Taïwan à se défendre en cas d’invasion.

Une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré lors d’un briefing à Pékin que la Chine avait déposé des protestations officielles auprès des États-Unis contre la visite de Lai le mois prochain.

« La Chine est fermement opposée à toute forme d’échanges officiels entre les Etats-Unis et Taïwan », a déclaré la porte-parole Mao Ning. « Nous rejetons fermement les séparatistes indépendantistes de Taiwan visitant les États-Unis sous quelque nom et pour quelque raison que ce soit, ainsi que toute forme de connivence et de soutien des États-Unis envers les séparatistes indépendantistes de Taiwan et leurs activités séparatistes. »

« La Chine suivra de près les développements et prendra des mesures résolues et énergiques pour défendre sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale », a-t-elle ajouté.

Un haut responsable de l’administration américaine a déclaré que de tels voyages n’étaient guère inhabituels – il y a eu 10 visites précédentes de vice-présidents au cours des deux dernières décennies, dont une de Lai auparavant – et que la Maison Blanche a encouragé Pékin à éviter de l’utiliser comme prétexte à une ingérence ou à une escalade. à travers le détroit de Taïwan. Le responsable a parlé sous couvert d’anonymat pour discuter du prochain voyage de Lai.

La critique fait suite à la visite du secrétaire d’État Antony Blinken à Pékin pour rétablir les lignes de communication interrompues après la découverte d’un ballon espion chinois survolant les États-Unis plus tôt cette année, et alors que l’envoyé américain pour le climat John Kerry est en Chine pour des entretiens. Le responsable a déclaré que les États-Unis ne voyaient aucune raison pour que le voyage de Lai ait un impact sur la restauration des lignes de communication entre Washington et Pékin et a décrit le voyage de Lai comme privé et non officiel.

Lai devrait s’arrêter aux États-Unis dans le cadre d’un voyage pour assister à l’investiture du nouveau président du Paraguay, Santiago Pena, le 15 août. Le palais présidentiel de Taiwan a annoncé lundi que la délégation de Lai arriverait au Paraguay le 14 août.

Les dirigeants de Taiwan se sont traditionnellement arrêtés aux États-Unis en route pour visiter certains des 13 alliés diplomatiques restants de Taiwan, dont une poignée sont des pays d’Amérique latine.

Les délégations taïwanaises tiennent généralement des réunions avec des responsables américains lors de ces visites, provoquant la colère de Pékin.

La Chine a lancé des jeux de guerre autour de Taïwan en avril après que le président taïwanais Tsai Ing-wen a rencontré le président de la Chambre des États-Unis Kevin McCarthy à Los Angeles alors qu’il revenait d’Amérique centrale.

Le prochain voyage de Lai aux États-Unis est particulièrement symbolique car il est en tête de la plupart des sondages en tant que favori pour remporter l’élection présidentielle de janvier.

La Chine considère à la fois Tsai et Lai comme des séparatistes et a refusé de parler avec eux.

Le palais présidentiel de Taïwan n’a pas donné de détails sur la visite de Lai aux États-Unis, mais le vice-ministre des Affaires étrangères Alexander Tah-ray Yui a déclaré aux journalistes que le voyage serait « planifié selon le précédent établi par les précédents voyages en Amérique du Sud et centrale, pour lesquels le transit s’arrête ». aux États-Unis ont été organisés.

Il a ajouté que les « arrêts de transit » étaient destinés à assurer « le confort, la commodité, la sécurité et la dignité ».

Le correspondant de l’AP à la Maison Blanche, Zeke Miller à Washington, a contribué.

Simina Mistreanu, Associated Press