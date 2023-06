La Chine creuse son trou le plus profond — RT World News

Le projet de forage dans la région riche en pétrole du Xinjiang devrait durer plus d’un an et testera des technologies avancées

Des scientifiques chinois ont commencé mardi à forer ce qui sera le forage le plus profond du pays dans la région riche en ressources du Xinjiang, a rapporté l’agence de presse Xinhua. Le forage, mené par la China National Petroleum Corporation (CNPC), traversera plus de 10 couches de la croûte terrestre, atteignant le système crétacé – une couche de roche qui remonte à 145 millions d’années – à 10 000 mètres sous la surface. Le projet vise à fournir des informations sur la structure interne de la planète et offre l’opportunité de tester des technologies avancées de forage souterrain en profondeur. Le site est situé dans la région du bassin du Tarim au Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine.











« La difficulté de construction du projet de forage peut être comparée à un gros camion roulant sur deux câbles d’acier minces« , a déclaré à Xinhua le scientifique de l’Académie chinoise d’ingénierie Sun Jinsheng. Le forage devrait durer 457 jours. Alors que le trou de 10 000 mètres est extrêmement profond, il sera en deçà du forage Kola Superdeep, foré par la Russie en 1989 à une profondeur de 12 262 mètres. Le président chinois XI Jinping a exhorté les principaux scientifiques du pays à explorer davantage les profondeurs sous la surface de la Terre dans un discours prononcé en 2021, dans le but d’identifier les ressources minérales et énergétiques souhaitables ainsi que d’évaluer le risque de futures catastrophes naturelles. La Chine a récemment lancé son premier astronaute civil dans l’espace depuis le désert de Gobi, selon le rapport de Xinhua. Le pays prévoit d’envoyer des astronautes sur la Lune d’ici 2030 et a déjà déployé un «station spatiale humaine proche de la Terre et système de transport aller-retour humain», a révélé lundi le directeur adjoint de la China Manned Space Agency, Lin Xiqiang.