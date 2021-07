La Chine craint que les secrets d’État britanniques ne soient volés par la Chine à l’aide d’une vidéosurveillance piratée, car les caméras «espion» de Whitehall appartiennent à Pékin

Les MPS craignent que les secrets d’État ne soient volés par la Chine en utilisant une « vidéosurveillance piratée », car des milliers de caméras de sécurité au Royaume-Uni appartiennent à Pékin.

La technologie de surveillance soutenue par l’État chinois aurait été installée dans plusieurs bâtiments gouvernementaux au Royaume-Uni.

Des caméras de surveillance soutenues par l’État chinois ont été installées dans les bâtiments du gouvernement britannique Crédit : Dan Jones – Le Soleil

Les piétons marchent sous les caméras de vidéosurveillance dans la rue Wangfujing à Pékin, Chine Crédit : Alamy

Et les caméras sont toujours activement achetées par les ministères et les conseils locaux, a déclaré le China Research Group (CRG) à The Sun Online.

Dans un grave avertissement, les députés ont déclaré que les agences de renseignement chinoises ont le potentiel de « puiser dans les flux de caméras dans des endroits sensibles ».

Les caméras chinoises Hikvision – qui sont interdites à l’usage du gouvernement aux États-Unis et utilisées dans l’État de surveillance du Xinjiang – ont été installées dans les départements ministériels, a indiqué le groupe.

Il existe environ 1,2 million de caméras Hikvision au Royaume-Uni – et l’État chinois détient une participation majoritaire dans l’entreprise.

Il a déjà été révélé que quelque 16 arrondissements de Londres ont acheté et installé des systèmes de surveillance fabriqués par les fournisseurs chinois Dahua et Hikvision, a rapporté Reuters.

Les députés ont demandé un examen central urgent pour examiner les risques potentiels pour la sécurité.

« Ce n’est pas si difficile de mettre une caméra de vidéosurveillance sur écoute », a déclaré Tom Tugendhat, coprésident du groupe de recherche, à The Sun Online.

« Le Royaume-Uni devrait entreprendre un examen central de l’utilisation de la technologie de surveillance chinoise, à la fois au sein du gouvernement mais également à travers le Royaume-Uni.

« Il est difficile de justifier l’utilisation continue des caméras Hikvision, compte tenu à la fois des problèmes de sécurité et de son implication active dans l’État de surveillance répressif du Xinjiang.

« Le Royaume-Uni ne devrait pas importer de technologie fondée sur la répression. »

Les caméras de vidéosurveillance chinoises dans les bureaux ministériels sont la pointe de l’iceberg Groupe de recherche sur la Chine

Dans un communiqué, le CRG, composé d’un comité de neuf députés, a déclaré : « Les caméras de vidéosurveillance chinoises installées dans les cabinets ministériels ne sont que la pointe de l’iceberg.

« L’approche du gouvernement britannique pour acheter la technologie soutenue par l’État chinois est incohérente.

« Il existe de sérieuses inquiétudes concernant les risques pour la sécurité et la complicité dans les violations des droits humains.

« Hikvision a signé plusieurs contrats pour fournir l’architecture de l’État de surveillance dystopique du Xinjiang. »

Le professeur Ashok Swain a déclaré que l’Europe était devenue une « priorité » pour la « guerre de l’information » de la Chine à l’étranger.

« C’est la clé du contrôle à parti unique de la Chine sur 1,4 milliard de personnes dans le pays, et cela joue également un rôle clé dans la cyberguerre de la Chine à l’étranger, ce qu’elle appelle » la guerre de l’information « », a-t-il déclaré au Sun Online.

« La Chine investit dans ce domaine à l’intérieur et à l’extérieur du pays depuis les années 1990. La Chine se concentre principalement sur la région indo-pacifique, mais ces dernières années, l’Europe a également été une priorité. »

Cela survient après que Nuctech, une autre entreprise ayant des liens étroits avec l’État chinois, se soit vu remettre 12 millions de livres sterling de contrats de sécurité à la frontière et dans les prisons.

La société a fourni des équipements de numérisation dans des domaines clés de l’infrastructure britannique – malgré les interdictions aux États-Unis et au Canada, a rapporté le Times.

Les députés ont déclaré que les agences de renseignement chinoises ont le potentiel de « exploiter les flux de caméras dans des endroits sensibles » Crédit : Alamy

La société mère de Nuctech appartient à la China National Nuclear Corporation, qui est liée à l’armée chinoise et a développé l’arsenal nucléaire du pays.

M. Tugendhat a déclaré: « Il y a des questions quant à savoir si l’accueil d’entreprises soutenues par l’État chinois dans nos infrastructures de transport et de défense est dans l’intérêt de la sécurité nationale du Royaume-Uni.

« Le gouvernement britannique va-t-il acheter la route de la soie numérique en Chine ? »

Les députés se sont demandé pourquoi le gouvernement avait autorisé les sociétés de surveillance chinoises à prendre pied dans des domaines de sécurité sensibles malgré leur interdiction par les alliés du Royaume-Uni.

En 2020, le Canada s’est retiré d’un contrat de 3,9 millions de livres sterling pour acheter les machines à rayons X de Nuctech.

Michèle Mullen, directrice générale du Centre canadien pour la cybersécurité, a déclaré que les appareils à rayons X étaient livrés avec des disques durs et des ports USB qui pouvaient être utilisés à des fins « de malveillance ».

Une porte-parole de Nuctech a déclaré au Times : « Nuctech est un opérateur économique entièrement indépendant et rentable avec une structure d’actionnariat ouverte.

« Le gouvernement chinois ne contrôle pas la gestion d’entreprise de Nuctech ni ses décisions partout dans le monde. »

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré à The Sun Online : « Le gouvernement prend la sécurité de son personnel, de ses systèmes et de ses établissements très au sérieux et a mis en place des mesures solides, mais nous ne commentons pas les dispositions ou procédures de sécurité spécifiques. »