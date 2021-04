On craint que la CHINE n’utilise des millions de faux comptes sur Facebook pour tenter de diffuser des informations erronées sur Covid.

C’est une opération qui a peut-être gonflé les pages du Parti communiste pour être parmi les plus « populaires » sur la plate-forme de médias sociaux.

Les versions en langue anglaise des médias d’État chinois dominent les listes des plus grands comptes – bien que Facebook soit en fait INTERDIT en Chine.

Les énormes pages de la Chine comptent plus d’adeptes que certaines des célébrités les plus populaires au monde – notamment Will Smith, Lionel Messi, Justin Bieber, Katy Perry et Dwayne «The Rock» Johnson.

Les points de vente submergent également totalement les équipes sportives comme Barcelone, le Real Madrid et Manchester United, et des marques telles que Coca-Cola, YouTube et McDonald’s.

Les experts ont déclaré à The Sun Online que ce nombre étonnant d’abonnés est probablement fortement gonflé par les mobilisations massives de comptes de robots pour booster les pages et essayer de leur donner plus de portée en Occident.

Les députés ont appelé Facebook à enquêter après que le gouvernement Ofcom a pris des mesures pour révoquer la licence de la chaîne de télévision publique chinoise CGTN.

La CGTN et les organes d’information publics tels que le China Daily, l’agence de presse Xinhua, le Global Times et le People’s Daily sont de loin les plus grands organes d’information sur Facebook.

Le député Tom Tugdenhat a déclaré que Facebook permettait à la Chine de diffuser sa propagande, tandis que le député Tobias Ellwood a exigé que la plate-forme ait un « devoir d’agir » dans la lutte contre la désinformation chinoise.

Facebook a assuré à The Sun Online qu’il supprimait toute « désinformation nuisible » répandue par les publications – et a défendu leur place sur la plate-forme car ils sont « clairement étiquetés » comme des médias d’État.

Toutes les pages se sont également développées rapidement au cours des derniers mois, car elles ont attiré des millions d’abonnés supplémentaires, selon le site de surveillance Socialbakers.

Et tous sont connus pour pousser fortement le récit de la Chine sur la pandémie et d’autres fausses nouvelles – ayant reçu une note négative « rouge » pour leur fiabilité par le groupe de surveillance NewsGuard.

Les étiquettes y apparaissent sur les pages sous une section sur la «transparence» – mais elles ne sont pas immédiatement visibles lorsque votre chronologie navigue sur ordinateur ou mobile.

Les médias ont diffusé de fausses informations dangereuses sur les vaccins, sur les origines du virus et ont activement promu la réponse Covid de la Chine.

CGTN a publié des articles expliquant pourquoi le coronavirus est une «arme américaine», le Global Times a publié des articles affirmant que le jab Pfzier pourrait contenir des «substances toxiques», et le Quotidien du Peuple a tenté de relier 30 personnes mourant en Norvège au coup.

CGTN est la quatrième plus grande page sur Facebook avec 115 millions d’abonnés – éclipsant tous les autres médias – et uniquement derrière les pages de Facebook lui-même, Samsung et Cristiano Ronaldo.

China Daily est juste derrière avec 103 millions, Xinhua en ayant 89 millions, le Quotidien du Peuple 86 millions et la marque de feu Global Times, 61 millions.

Facebook risque de permettre à Pékin d’étendre ses campagnes de propagande à des dizaines de millions de personnes. Tom Tugdenhat député

Le seul média qui s’en rapproche est National Geographic, qui compte 64 millions d’abonnés, soit environ la moitié de celui des plus grands comptes chinois.

Aucune autre page d’actualités au-delà des cinq points de vente chinois et NatGeo n’atteint même les 50 plus grandes pages de Facebook.

Comparez cela aux abonnés à d’autres grands médias tels que la BBC, qui en compte 53 millions, CNN, qui compte 34 millions, et Fox News, avec 18 millions.

On pense que ces chiffres déroutants font partie d’une campagne plus large de l’État chinois pour accroître son influence en Grande-Bretagne et en Amérique – d’autant plus que les relations se gèlent au milieu des querelles en cours avec la pandémie de Covid-19.

Cela survient alors que Facebook a promis de prendre des mesures plus strictes sur les fausses nouvelles, notamment en limitant certains comptes qu’il juge peu fiables et en expulsant les gens de la plate-forme, comme Donald Trump – qui comptait 40 millions d’abonnés.

Les médias d’État chinois ont également une forte présence sur Twitter, mais ces pages sont beaucoup plus petites qu’elles ne le sont sur le réseau social – CGTN comptant 13,6 millions d’abonnés, soit environ 9% de leur plate-forme sur Facebook.

Aucun compte de Chine ne figure même dans le top 50 des comptes les plus importants sur Twitter, qui qualifie les comptes de «médias affiliés à l’État» sous leurs noms dans les calendriers des utilisateurs.

M. Tugendhat, président du comité restreint des affaires étrangères, a déclaré au Sun Online: « Au cours de l’année écoulée, il est devenu clair que les fonctionnaires du PCC et les médias d’État chinois ont adopté la tactique consistant à utiliser les plateformes de médias sociaux occidentaux pour répandre de la désinformation sur le Xinjiang, Hong Kong et Covid-19.

«Facebook risque de permettre à Pékin d’étendre ses campagnes de propagande à des dizaines de millions de personnes.

« Les plates-formes de médias sociaux doivent être tenues pour responsables de la propagation de la désinformation qui menace notre démocratie. »

M. Ellwood, président du Defence Select Committee, a ajouté: « Cela illustre le double standard de la Chine où Facebook est interdit. Pourtant, il saute sur Facebook en Occident pour promouvoir son propre message. Vous ne devriez pas avoir les deux.

«Facebook devrait avoir le courage d’appeler la Chine et de reconnaître comment elle est utilisée comme une fenêtre virtuelle pour promouvoir la pensée de l’État chinois.

« Si l’Ofcom jugeait bon d’interdire CGTN du Royaume-Uni, alors Facebook a le devoir d’agir. »

Dont qui des médias d’État chinois La CHINE est l’une des nations les plus étroitement contrôlées au monde pour la presse – et est classée 177 sur 179 pour la liberté des médias par Reporters sans frontières. De nombreux journaux et chaînes de télévision en Chine sont contrôlés par l’État et ont pour mission de promouvoir l’idéologie du Parti communiste à la fois à l’étranger et dans le pays. CGTN – La division internationale de la télévision publique chinoise, qui s’est en quelque sorte retrouvée comme la quatrième plus grande page de Facebook. Il a été accusé de répandre de la propagande, de la désinformation et a diffusé des aveux forcés. La chaîne a récemment vu sa licence de radiodiffusion britannique révoquée par l’Ofcom, à la grande fureur de l’État chinois qui a répondu en interdisant BBC World News. China Daily – Propriété du Parti communiste, ce journal de langue anglaise a été qualifié de « porte-parole du gouvernement » car il diffuse également de la désinformation. Le journal a également été condamné pour son portrait des musulmans ouïghours, y compris un rapport selon lequel les politiques brutales mises en place par le régime avaient «libéré» les femmes de la minorité de «machines à fabriquer des bébés». Le Global Times – Souvent considéré comme le porte-parole non filtré du Parti communiste, ce tabloïd enflammé ne tire aucun coup de poing dans sa rhétorique agressive – en affrontant quiconque s’oppose au régime. Il est connu pour ses éditoriaux vicieux qui visent souvent les rivaux internationaux de la Chine et, plus récemment, a semé des doutes sur le vaccin Pfzier. Quotidien du Peuple – Beaucoup plus discret que le Global Times, ce journal ne prétend pas être la voix du Parti communiste. L’année dernière, le département d’État américain a déclaré que le point de vente était une « mission étrangère » en lui ordonnant de divulguer des informations sur son fonctionnement. Agence de presse Xinhua – Avec 170 bureaux à l’étranger, Xinhua est l’une des plus grandes agences de presse du monde – mais travaille sous le contrôle de l’État chinois. Il a ordonné de s’enregistrer en tant qu’agent étranger en 2018 par les États-Unis, mais ne l’a pas fait – et a également été déclaré «mission étrangère» en 2020.

Hannah Bailey, doctorante à l’Oxford Internet Institute (OII), a déclaré au Sun Online qu’ils soupçonnaient qu’un grand nombre de followers sur ces pages Facebook étaient des utilisateurs «non authentiques», tels que des robots.

Mme Bailey a expliqué que le nombre colossal de followers contribue à donner de la gravité aux pages et à attirer davantage d’utilisateurs réels qui peuvent ensuite être exposés aux récits de la Chine.

Elle a déclaré: «Il est très difficile de confirmer un bot, mais nous soupçonnons fortement que beaucoup de ces adeptes et engagers sont des comptes de bot qui amplifient le message de l’État chinois afin qu’il atteigne de vrais utilisateurs.

« Plus ces plateformes auront d’abonnés, plus ces points de vente seront recommandés à d’autres personnes qui recevront leur message. C’est un outil de l’Etat chinois. »

L’OII a produit un article l’année dernière qui a révélé comment les médias d’État chinois avaient massivement poussé leur récit sur Covid, gagnant des millions de vues et surpassant largement les médias occidentaux.

La Chine a répandu des théories du complot, notamment selon lesquelles le virus pourrait avoir été déployé par l’armée américaine à Wuhan, et affirme que le virus pourrait en fait provenir d’Italie.

Plus récemment, les médias d’État chinois ont partagé des mensonges sur le vaccin Pfizer, tout en faisant la promotion de leurs propres vaccins.

Theresa Payton, la première femme chef du renseignement à la Maison Blanche, PDG de Fortalice Solutions, a déclaré au Sun Online: « Il est fort probable que certains des adeptes soient légitimes, mais il pourrait y avoir un grand pourcentage de faux personnages et de bots gérés. par des algorithmes d’intelligence artificielle.

«La Chine nie avoir mené de telles campagnes, mais les recherches continuent de révéler qu’elles exploitent le manuel de manipulation en utilisant diverses vérités dans leurs organes de presse, ont réutilisé des informations en ajoutant des rebondissements et de la désinformation, en créant des organisations fictives, de faux personnages, des chatbots et de l’intelligence artificielle.

« La Chine s’engage activement dans la » gestion de l’orientation de l’opinion publique « . Ce que vous et moi appellerions des campagnes de désinformation, de désinformation et de manipulation.

« Ils manipulent à la fois leurs propres citoyens et leur image mondiale à travers ces campagnes. »

Le Dr Tim Stevens, chef du groupe de recherche sur la cybersécurité au King’s College de Londres, a déclaré au Sun Online que l’incroyable présence de la Chine sur Facebook était « presque certainement » gonflée de bots et de comptes de trolls.

Mais il a ajouté qu’un grand nombre peut être de véritables utilisateurs chinois qui accèdent aux pages via des VPN – la Chine choisissant d’exploiter cela via ses médias d’État astucieux, plutôt que de les réprimer.

Le Dr Stevens a déclaré: « Il essaie de discréditer l’Occident. Pour être une puissance mondiale, vous devez avoir une voix dans les affaires mondiales. »

Il a ajouté: « Les médias d’État chinois sont utilisés pour » adoucir « les opinions dans le monde entier – en essayant de mettre un ensemble de contenu à saveur chinoise, il y en a beaucoup et il semble y avoir un public pour cela. »

Grey Sergeant, chercheur du Centre d’études asiatiques de la Henry Jackson Society, a déclaré à The Sun Online: « Le but est de façonner les attitudes envers le parti communiste et de réfléchir à la place de la Chine dans le monde. »

Il a ajouté: «La Chine a déjà acheté des publicités sur les réseaux sociaux et payé des trolls Internet pour promouvoir sa propagande.

« Cependant, plus inquiétant encore est la possibilité que ces nombres énormes soient en fait de vraies personnes et le résultat des efforts énormes du Parti communiste chinois pour remodeler le paysage médiatique mondial. »

Dans un communiqué, Facebook a déclaré au Sun Online: «Nous étiquetons clairement les médias qui sont sous le contrôle éditorial de leur gouvernement, y compris de Chine, pour aider les gens à mieux comprendre qui se cache derrière les informations qu’ils voient.

«Nous n’autorisons personne, y compris les médias contrôlés par l’État, à publier des informations erronées et nous les supprimerons dès que nous en aurons connaissance.

« Nous travaillons également avec 80 partenaires indépendants de vérification des faits à travers le monde pour démystifier les fausses allégations. »

Les relations entre l’Occident et la Chine restent tendues alors que la pandémie de Covid continue de ravager le monde – tuant jusqu’à présent 2,6 millions de personnes après son émergence à Wuhan.

Des documents ont déjà révélé que Pékin minimisait le bug pour «protéger son image», et il y a eu des allégations répétées selon lesquelles la Chine aurait manipulé ses chiffres de décès et de cas.

La Chine adopte une position de plus en plus agressive à travers sa diplomatie de «guerrier loup» alors qu’elle repousse l’Occident.

Et des questions demeurent quant à savoir si Covid aurait pu provenir d’une fuite de laboratoire à Wuhan, l’Organisation mondiale de la santé ordonnant une nouvelle enquête sur les allégations.

Le Sun Online a précédemment révélé une « base de données sombre » manquante du laboratoire de Wuhan qui pourrait être une arme fumante sur des questions clés sur les origines de Covid.