La Chine courtise les responsables américains locaux alors que Washington reste hostile

Lorsque les maires de villes comme Carmel, Indiana et Oxford, Mississippi, se sont récemment rendus en Chine, ils ont été fêtés de diverses manières, grandes et petites. Ils ont testé les derniers modèles de véhicules électriques, certains avec des sièges faisant également office de fauteuils de massage. Ils ont été accueillis par un gouverneur adjoint de la province et ont eu droit à du Maotai vieilli, la liqueur préférée de Mao Zedong, provenant de la collection privée d’un responsable chinois.

Leurs homologues chinois, privés de visiteurs internationaux et d’investisseurs potentiels pendant quatre années de pandémie et de contrôles aux frontières, étaient « ravis » de recevoir les maires américains, a déclaré Min Fan, directeur exécutif de la US Heartland China Association, une organisation américaine à but non lucratif qui a organisé le voyage. pour six maires de cinq villes de Chine à la fin de l’année dernière.

« Partout où nous sommes allés, que ce soit à Hong Kong ou à Wuhan, ils n’avaient pas eu une telle délégation depuis longtemps », a-t-elle déclaré. De plus en plus de villes chinoises souhaitent les accueillir, a ajouté Fan. « Les villes se battaient pour figurer sur notre itinéraire, mais nous n’y parvenions littéralement pas. »

Les dirigeants des provinces et des villes chinoises font appel depuis des décennies à leurs homologues américains pour tenter de créer des opportunités d’investissement et de commerce. Ces efforts, bloqués pendant la pandémie de coronavirus, s’accélèrent à nouveau – avec un nouvel enthousiasme.

Les responsables chinois saisissent les opportunités pour nouer des liens avec les maires et d’autres dirigeants américains locaux, le genre de liens qui donnent à Pékin un levier contre un gouvernement de plus en plus hostile à Washington.

Les relations entre les États-Unis et la Chine sont à leur pire niveau depuis que les deux pays ont convenu de se reconnaître officiellement il y a plus de 45 ans, bien que des efforts aient été récemment déployés pour stabiliser les relations. La volonté du dirigeant chinois Xi Jinping de dominer le monde signifie que, plus que jamais, Pékin est considéré par Washington comme une menace pour la sécurité nationale et l’économie du pays.

Avec les encouragements de Xi, les dirigeants situés en dehors du périphérique sont la prochaine cible des efforts chinois visant à gagner des amis et à exercer une influence aux États-Unis. Mais au cours d’une année électorale sensible, ces amitiés seront difficiles à nouer, car les dirigeants américains craignent d’être perçus comme trop proches de la Chine.

« Ce que font les Chinois, c’est essayer de trouver des partisans et des défenseurs des relations entre les États-Unis et la Chine et de les rendre opérationnelles », a déclaré Evan Medeiros, responsable des études asiatiques à l’Université de Georgetown, qui a été l’un des principaux conseillers pour la région Asie-Pacifique sous l’administration Obama. «Ils veulent activer les sources de lest dans la relation pour arrêter la détérioration.»

L’ambiance était bonne, mais peu de choses ont changé entre les États-Unis et la Chine

Avant la pandémie, ces échanges – délégations d’affaires, visites de gouverneurs, échanges culturels et universitaires – étaient courants entre les deux pays. Les États américains, après la crise financière de 2008, ont activement recherché des investissements chinois et des opportunités de bénéficier de l’essor économique de la Chine. Plus de 100 accords de « villes jumelées » ont été signés, tandis que des dizaines d’instituts Confucius liés au gouvernement chinois se sont installés dans des universités américaines.

Tout cela a ralenti sous l’administration Trump à mesure que les relations se sont détériorées et s’est arrêté pendant la pandémie. Des incidents tels que le « ballon espion » chinois, les contrôles américains sur les exportations limitant l’accès de la Chine aux puces avancées et les menaces de va-et-vient sur Taïwan n’ont pas aidé.

L’automne dernier, les choses ont commencé à changer lorsque la Chine a accueilli une série de politiciens américains, dont le gouverneur de Californie Gavin Newsom (démocrate) et une délégation de sénateurs. En novembre, Xi, lors de sa première visite aux États-Unis en six ans, a appelé à construire « plus de ponts et plus de routes pour les interactions entre les gens », et a dîné avec des dirigeants d’entreprises d’Apple, Nike, Pfizer et Boeing.

Les diplomates chinois aux États-Unis font de leur mieux pour s’engager dans ce que les diplomates chinois et américains appellent la « diplomatie infranationale » – un nouveau domaine d’intérêt pour les deux gouvernements.

« Notre objectif est assez simple : promouvoir la coopération infranationale. Par exemple, les investissements commerciaux et les échanges entre les peuples », a déclaré Zhou Zheng, chef de la section des affaires infranationales à l’ambassade de Chine à Washington.

Zhou, qui s’est dit « prudemment optimiste » quant à la reprise de ces échanges, a déclaré que le désir d’investissements chinois signifie que les gouvernements des villes et des comtés américains sont « assez détendus » dans leurs interactions avec Pékin par rapport à des relations plus glaciales au niveau national.

Même dans les bastions républicains où les législateurs ont promulgué des lois limitant les investissements chinois, certains recherchent activement l’argent chinois.

Le gouverneur du Mississippi, Tate Reeves (à droite) – qui a qualifié l’année dernière le Parti communiste chinois au pouvoir de « menace existentielle » pour l’Amérique en promulguant des restrictions sur l’utilisation de la technologie chinoise sur les réseaux d’État – a récemment approuvé des incitations fiscales pour une usine de batteries pour véhicules électriques de 1,9 milliard de dollars. c’est 10 pour cent détenus par une entreprise chinoise.

“Je pense que nous sommes confrontés au défi de nous tirer une balle dans le pied en éliminant des opportunités parce que nous en avons peur”, a déclaré Robyn Tannehill, maire d’Oxford – une ville non loin de l’usine de véhicules électriques proposée – qui a rejoint le groupe. Visite des maires du Heartland.

Coup de fouet en Chine alors que les médias d’État font volte-face face aux États-Unis

Des invitations ont commencé à arriver pour davantage de maires américains – ainsi que d’hommes d’affaires, de membres du personnel universitaire, d’artistes et autres – pour visiter la Chine. “Beaucoup de gens disent, d’accord, nous avons l’ordre de marche maintenant”, a déclaré Fan, dont l’organisation a répondu à certaines de ces demandes.

Mais ces efforts se heurtent à des résistances au cours d’une période électorale où la Chine est devenue un enjeu de campagne et où la méfiance du public à l’égard de Pékin est grande. à des sommets historiques. En 2023, au moins 81 projets de loi ont été déposés dans 33 États pour restreindre les achats de terres chinoises.

L’ancien président et probablement candidat du Parti républicain à la présidence, Donald Trump, a discuté avec ses conseillers de la possibilité d’imposer un droit de douane forfaitaire de 60 % sur toutes les importations chinoises et a affirmé qu’il faisait l’objet de poursuites judiciaires en raison de ses efforts pour « mettre fin à la vente de notre pays aux communistes ». Chine.” Sa rivale, l’ancienne ambassadrice des Nations Unies Nikki Haley, a à son tour critiqué Trump pour sa laxisme envers la Chine, qualifiant ce pays de « menace la plus dangereuse à laquelle l’Amérique ait été confrontée depuis la Seconde Guerre mondiale ».

Et le gouverneur de Floride et ancien candidat à la présidence, Ron DeSantis, a critiqué en novembre Haley pour avoir accueilli une entreprise chinoise de fibre de verre en Caroline du Sud alors qu’elle était gouverneur. et écrivant à l’ambassadeur chinois une « lettre d’amour, disant à quel point ils étaient de grands amis ».

« C’est la difficulté que nous rencontrons actuellement. Si nous contactons certains gouvernements locaux, en particulier les gouverneurs républicains, ils refusent tout simplement de nous rencontrer », a déclaré Zhou, de l’ambassade de Chine. « Dans le passé, ces [were] des choses que nous faisions normalement, c’est exactement ce que faisaient normalement deux pays, mais aujourd’hui, tout est diabolisé.»

Après l’échec des tentatives d’ingérence dans les élections à Taiwan, la Chine fait le point

Selon les analystes, il existe un risque réel que les connexions au niveau du terrain sapent la politique nationale ou soient utilisées pour perturber le processus démocratique.

Le Parti communiste chinois au pouvoir a depuis longtemps eu une stratégie consistant à utiliser « le local pour encercler le centre », cultivant le soutien local à son programme dans d’autres pays, selon Anne-Marie Brady, professeur à l’Université de Canterbury en Nouvelle-Zélande, qui se concentre sur Opérations d’influence chinoises. Et les États-Unis en sont la cible principale.

« Nous avons un État étranger hostile qui essaie délibérément de cibler votre élite politique pour s’engager dans une guerre politique », a-t-elle déclaré, soulignant que les responsables américains de niveau inférieur peuvent accéder à des postes beaucoup plus influents. (En tant que gouverneur de l’Arkansas, le futur président Bill Clinton s’est rendu quatre fois en Chine.)

«C’est un défi permanent, [and] nous pouvons nous attendre à ce qu’à l’approche des élections, il y ait davantage d’exemples d’ingérence étrangère », a-t-elle déclaré.

Un autre facteur qui complique la campagne chinoise est Taïwan, l’île démocratique qui, selon le Parti communiste chinois au pouvoir, fait partie de son territoire. Taïwan entretient depuis des décennies des liens locaux avec les États-Unis – l’un des rares canaux d’engagement disponibles car il n’entretient pas de relations diplomatiques officielles avec Washington.

Dans le cadre d’accords de jumelage, la Chine a exigé que certaines villes américaines acceptent le principe d’une seule Chine de Pékin selon lequel Taiwan fait partie de la Chine. Mais ces dernières années, le soutien à Taiwan est devenu un insigne d’honneur pour les responsables désireux d’afficher leur position dure à l’égard de la Chine. Depuis que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (Démocrate de Californie) s’est rendue à Taipei en 2022, provoquant la colère de Pékin, neuf gouverneurs américains se sont rendus à Taiwan.

« De nombreux gouverneurs envisagent de se rendre à Taiwan, mais ils ne le feront pas. [China]”, a déclaré Jessica Bissett, qui gère les initiatives infranationales au Comité national sur les relations entre les États-Unis et la Chine.

Il y a eu « un énorme recul » du côté américain, a déclaré Kyle Jaros, professeur agrégé à l’Université de Notre Dame qui travaille sur un livre sur le sujet. « La Chine tend la main et a du mal à trouver des partenaires. »

Pourtant, la Chine, avec son économie gargantuesque, a trouvé des partenaires disposés à le faire.

Le maire Kim Norton de Rochester, une ville d’environ 120 000 habitants située dans le sud du Minnesota, s’est rendu en Chine pour la première fois lors de son voyage à Heartland. Elle a été impressionnée par l’abondance de trains à grande vitesse et de bus électriques. Sa ville est sur une liste d’attente de plusieurs années pour les bus électriques, mais Washington continue de limiter l’importation de véhicules électriques chinois.

Elle a récemment manifesté son intérêt auprès du secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg. « Pouvons-nous avoir un partenariat avec un pays comme la Chine qui pourrait nous aider ? dit-elle. “J’aurais aimé qu’il y ait un moyen de combler cela et d’avoir un meilleur partenariat.”