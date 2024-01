La Chine courtise Davos avec la plus grande présence depuis des années

Li a ensuite rencontré pour un déjeuner un grand nombre de dirigeants d’entreprises de premier plan, notamment les PDG de JPMorgan, Bank of America, Standard Chartered et Blackstone. Était également présent le gouverneur de la Banque populaire de Chine.

S’adressant au forum mardi, Li, le commandant en second de la Chine, a déclaré que le pays était ouvert aux affaires, minimisant apparemment la récente répression contre l’industrie privée qui a effrayé les investisseurs et incité d’importantes sorties de liquidités étrangères.

L’intensification de la présence chinoise aurait ébranlé les plumes à Washington, au milieu des inquiétudes américaines concernant l’influence mondiale croissante de Pékin.

Un document du Département d’État américain daté du 12 janvier indique que « 10 ministres d’État » seraient inclus dans la délégation de Pékin à Davos, incitant la Maison Blanche à intensifier son offensive de charme. selon à Politico.

Le document qualifie cette présence de « pseudo-visite d’État », la délégation chinoise devant également rencontrer ses homologues suisses dans la capitale, Berne, plus tard dans la semaine. En réponse, le programme du secrétaire d’État Anthony Blinken, également présent à Davos, aurait été mis à jour pour inclure une réunion avec des responsables suisses.

Le Département d’État n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de CNBC sur l’ordre du jour modifié de Blinken.

Cela survient alors que les relations entre les États-Unis et la Chine sont de plus en plus fracturées en raison des préoccupations en matière de sécurité nationale et des tensions géopolitiques croissantes, en particulier à propos de Taiwan et de la Russie. Cela a incité Washington à se lancer dans une stratégie de « réduction des risques », notamment en limitant le commerce de certaines technologies critiques.