Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères Sun Weidong aurait convoqué dimanche Hideo Tarumi, ambassadeur du Japon en Chine, pour relayer la protestation « solennelle » de Pékin en réponse au « battage médiatique autour des questions liées à la Chine » qui s’est produit lors du sommet du G-7 des dirigeants de les principales démocraties du monde à Hiroshima ce week-end.

Dans un communiqué, cité par Japan Times, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que Sun avait fait part du « fort mécontentement et de l’opposition résolue » de Pékin aux propos tenus lors du G-7.

L’ambassade du Japon a déclaré dans sa propre déclaration que Tarumi avait dit à Sun qu’il était « naturel » que de telles références soient faites et a exhorté la Chine à changer de cap, selon le Japan Times.

« Si la Chine ne veut pas que ces questions soient référencées, elle devrait d’abord répondre plus positivement », a déclaré Tarumi.

Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères aurait en outre déclaré à l’envoyé japonais que les questions liées à Hong Kong, au Xinjiang et au Tibet représentent les « affaires purement intérieures » de la Chine et qu' »aucune force extérieure ne sera autorisée à faire des remarques irresponsables et à s’ingérer arbitrairement ».

Quant à Taïwan, Sun a déclaré que l’île se trouvait « au cœur des intérêts fondamentaux de la Chine » et « une ligne rouge qui ne doit pas être franchie ».

Selon le South China Morning Post, Sun a également accusé le bloc dirigé par les États-Unis de « confrontation des camps et de mentalité de guerre froide », exigeant que le Japon « corrige sa compréhension » de la Chine.

La Maison Blanche a partagé un communiqué conjoint au cours du week-end dans lequel les dirigeants du G-7 ont fourni un résumé général de leur travail lors du sommet d’Hiroshima.

La Chine, deuxième économie mondiale, était au cœur de bon nombre de ces préoccupations. On craint de plus en plus en Asie que Pékin, qui n’a cessé de développer son programme de bombes nucléaires, puisse tenter de s’emparer de Taïwan par la force, déclenchant un conflit plus large. La Chine revendique l’île autonome comme la sienne et envoie régulièrement des navires et des avions de guerre à proximité.

La déclaration des dirigeants du G-7 a averti que « l’accélération de la construction de son arsenal nucléaire par la Chine sans transparence (ou) un dialogue significatif pose un problème pour la stabilité mondiale et régionale ».

La Corée du Nord, qui a testé des missiles à un rythme effréné dans le but de perfectionner un programme nucléaire destiné à cibler les États-Unis continentaux, doit abandonner complètement ses ambitions de bombes nucléaires, ont déclaré les dirigeants, « y compris tout autre essai ou lancement nucléaire qui utilise la technologie des missiles balistiques. La Corée du Nord ne peut pas et n’aura jamais le statut d’État doté d’armes nucléaires [international nuclear treaties] », indique le communiqué.

« Il n’y a aucune base légale pour les revendications maritimes expansives de la Chine en mer de Chine méridionale, et nous nous opposons aux activités de militarisation de la Chine dans la région », indique le communiqué.

« Nous continuerons d’exprimer nos préoccupations concernant la situation des droits de l’homme en Chine, y compris au Tibet et au Xinjiang, où le travail forcé est une préoccupation majeure pour nous. Nous appelons la Chine à honorer ses engagements en vertu de la Déclaration conjointe sino-britannique et de la Loi fondamentale. , qui consacrent les droits, les libertés et un degré élevé d’autonomie pour Hong Kong », a-t-il ajouté.

Les dirigeants du G-7 ont également profité de leur sommet pour déployer une nouvelle vague de sanctions mondiales contre Moscou ainsi que des plans pour renforcer l’efficacité des sanctions financières existantes destinées à limiter l’effort de guerre du président Vladimir Poutine.

« Nous appelons la Chine à faire pression sur la Russie pour qu’elle mette fin à son agression militaire et à retirer immédiatement, complètement et sans condition ses troupes d’Ukraine. Nous encourageons la Chine à soutenir une paix globale, juste et durable fondée sur l’intégrité territoriale et les principes et objectifs de l’ONU. Charte, y compris par le biais de son dialogue direct avec l’Ukraine », indique le communiqué.

Interrogé sur la convocation de l’ambassadeur du Japon lors d’une conférence de presse générale lundi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré : « Le Japon, en tant que président du G7 cette année, s’est joint à d’autres pour salir et attaquer la Chine et s’ingérer grossièrement dans les affaires intérieures de la Chine dans une série d’événements. lors du sommet d’Hiroshima et du communiqué des dirigeants. La partie chinoise le déplore et le rejette et a entrepris de sérieuses démarches auprès du Japon. La partie japonaise doit corriger sa perception de la Chine, adhérer aux principes des quatre documents politiques entre les deux pays , et travailler pour le développement régulier des relations bilatérales d’une manière vraiment constructive », selon un communiqué publié sur le site Internet du ministère chinois des Affaires étrangères.