La Chine convoque l’ambassadeur américain — RT World News

Pékin déclare que Washington “doit payer le prix” de la visite “délibérément provocatrice” de Nancy Pelosi à Taïwan

Le vice-ministre des Affaires étrangères Xie Feng a convoqué d’urgence l’ambassadeur des États-Unis en Chine, Nicholas Burns, mardi soir, pour loger “représentations sévères” sur la visite du président de la Chambre à Taïwan et avertir Washington de ne pas aller plus loin “chemin dangereux” de contrarier Pékin.

« Le déménagement est de nature extrêmement flagrante et les conséquences sont extrêmement graves. La Chine ne restera pas les bras croisés », Xie a déclaré à Burns, cité par Xinhua.

“Taiwan est le Taiwan de la Chine, et Taiwan reviendra éventuellement dans l’étreinte de la mère patrie”, Xie a ajouté, notant qu’aucune force et aucun individu ne devrait jamais sous-estimer le “ferme détermination, forte volonté et grande capacité” du peuple chinois à « défendre la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale ».















Après l’atterrissage de Pelosi à Taipei mardi soir, Pékin a annoncé une série d’exercices militaires et d’exercices de tir réel dans six grandes zones maritimes et leur espace aérien autour de Taïwan.

“L’Armée populaire de libération de Chine est en état d’alerte maximale et lancera une série d’opérations militaires ciblées pour contrer cela, défendre résolument la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale, et contrecarrer résolument les ingérences extérieures et les tentatives séparatistes d'”indépendance de Taiwan””, a-t-il ajouté. a déclaré le porte-parole du ministère de la Défense, Wu Qian, dans un bref communiqué.

Pelosi a également publié une déclaration après son arrivée à Taipei, affirmant que sa visite rend hommage à Washington “engagement indéfectible” à l’île autonome, mais dans « en aucun cas contredit » la politique de longue date des États-Unis à l’égard de Taïwan.















La troisième plus haute responsable du gouvernement américain, Nancy Pelosi, est actuellement en tournée dans la région asiatique. Elle s’est rendue à Singapour et en Malaisie et devrait tenir des entretiens de haut niveau en Corée du Sud et au Japon. Une visite à Taïwan ne figurait pas sur son itinéraire officiel avant la tournée.

Taïwan est autonome depuis 1949, lorsque le gouvernement nationaliste chinois s’est enfui sur l’île après sa défaite dans la guerre civile. Pékin considère l’île comme faisant partie intégrante du territoire du pays et a averti à plusieurs reprises que le principe d’une seule Chine est une ligne rouge qu’aucun pays n’est autorisé à franchir.