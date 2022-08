La Chine convoque des diplomates européens pour une déclaration sur Taïwan

BEIJING (AP) – La Chine a déclaré avoir convoqué des diplomates européens dans le pays pour protester contre les déclarations publiées par les nations du Groupe des Sept et l’Union européenne critiquant les exercices militaires chinois menaçants autour de Taïwan.

Vendredi, le ministère des Affaires étrangères a déclaré que le vice-ministre Deng Li avait fait des “représentations solennelles” sur ce qu’il a qualifié d'”ingérence gratuite dans les affaires intérieures de la Chine”.

La Chine a envoyé des navires de la marine et des avions de guerre et lancé des missiles dans le détroit de Taiwan en réponse à une visite cette semaine de la présidente américaine de la Chambre des représentants Nancy Pelosi à Taiwan, que la Chine considère comme son propre territoire à annexer par la force si nécessaire.

Sur la côte chinoise en face de Taïwan, des touristes se sont rassemblés vendredi pour tenter d’apercevoir tout avion militaire se dirigeant vers la zone d’exercice. On entendait des avions de combat voler au-dessus de la tête et les touristes prenant des photos scandaient « Reprenons Taiwan », regardant les eaux bleues du détroit de Taiwan depuis l’île de Pingtan, un site pittoresque populaire.

Cinq des missiles tirés par la Chine ont atterri dans la zone économique exclusive du Japon au large de Hateruma, une île située à l’extrême sud des îles principales du Japon, a déclaré le ministre japonais de la Défense Nobuo Kishi. Il a déclaré que le Japon avait protesté contre les atterrissages de missiles en Chine, les qualifiant de “menaces graves pour la sécurité nationale du Japon et la sécurité du peuple japonais”.

Le ministère japonais de la Défense a déclaré plus tard qu’il pensait que les quatre autres missiles, tirés depuis la côte sud-est de la Chine, le Fujian, avaient survolé Taïwan.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a déclaré vendredi que les exercices militaires chinois visant Taïwan représentaient un “grave problème” qui menace la paix et la sécurité régionales.

À Tokyo, où elle termine son voyage en Asie, Pelosi a déclaré que la Chine ne pouvait pas empêcher les responsables américains de se rendre à Taïwan. S’adressant après le petit-déjeuner avec Pelosi et sa délégation au Congrès, Kishida a déclaré que les lancements de missiles devaient être “arrêtés immédiatement”.

Deng a déclaré que la Chine « empêcherait le pays de se séparer avec la plus grande détermination, en utilisant tous les moyens et à tout prix ».

“La visite de Pelosi à Taiwan est une manipulation politique flagrante et une violation flagrante et grave de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la Chine”, a déclaré Deng. “En réponse à la collusion et à la provocation américano-taïwanaise, la contre-attaque de la Chine est tout à fait naturelle.”

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que la réunion s’était tenue jeudi soir mais n’a donné aucune information sur les pays qui y ont participé. Plus tôt jeudi, la Chine a annulé une réunion des ministres des Affaires étrangères avec le Japon pour protester contre la déclaration du G-7 selon laquelle rien ne justifiait les exercices.

Les deux ministres assistaient à une réunion de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est au Cambodge.

La Chine avait précédemment convoqué l’ambassadeur américain Nicholas Burns pour protester contre la visite de Pelosi. L’orateur a quitté Taïwan mercredi après avoir rencontré la présidente Tsai Ing-wen et organisé d’autres événements publics. Elle a voyagé en Corée du Sud puis au Japon. Les deux pays hébergent des bases militaires américaines et pourraient être entraînés dans un conflit impliquant Taiwan.

Les exercices chinois impliquent des troupes de la marine, de l’armée de l’air, de la force des fusées, de la force de soutien stratégique et de la force de soutien logistique, selon l’agence de presse officielle Xinhua.

On pense qu’ils sont les plus importants détenus près de Taïwan en termes géographiques, Pékin annonçant six zones d’exercice autour de l’île.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est adressé aux exercices jeudi en disant : « J’espère vraiment que Pékin ne fabriquera pas une crise ou ne cherchera pas un prétexte pour augmenter son activité militaire agressive. Nous, pays du monde entier, pensons que l’escalade ne sert personne et pourrait avoir des conséquences imprévues qui ne servent les intérêts de personne.

La loi américaine exige que le gouvernement traite les menaces contre Taïwan, y compris les blocus, comme des sujets de « grave préoccupation ».

Les exercices doivent se dérouler de jeudi à dimanche et comprennent des frappes de missiles sur des cibles dans les mers au nord et au sud de l’île en écho aux derniers grands exercices militaires chinois visant à intimider les dirigeants et les électeurs de Taiwan en 1995 et 1996.

Taïwan a mis son armée en état d’alerte et organisé des exercices de défense civile, mais l’ambiance générale est restée calme vendredi. Les vols ont été annulés ou détournés et les pêcheurs sont restés au port pour éviter les manœuvres chinoises.

Dans le port nord de Keelung, Lu Chuan-hsiong, 63 ans, profitait de sa baignade matinale jeudi, affirmant qu’il n’était pas inquiet.

“Tout le monde devrait vouloir de l’argent, pas des balles”, a déclaré Lu.

The Associated Press