La Chine “convaincue qu’elle doit frapper les États-Unis avec une attaque surprise de type Pearl Harbor” pour gagner la guerre contre Taïwan, avertit un expert

La CHINE est convaincue qu’elle doit maintenant frapper l’Amérique “durement et tôt” dans une attaque surprise de type Pearl Harbor pour envahir Taïwan, a averti un expert de premier plan.

Oriana Skylar Mastro, boursière à l’Université de Stanford et ancienne analyste chinoise au Pentagone, a déclaré au Sun Online comment Pékin considère de plus en plus une invasion de l’île comme indissociable d’une guerre avec les États-Unis.

Cela survient alors que des exercices militaires chinois massifs se déroulent actuellement au large de Taïwan à la suite de la visite de la politicienne américaine Nancy Pelosi.

Elle est la troisième en ligne à la présidence et la plus haute personnalité américaine à visiter l’île depuis des décennies.

Mastro a déclaré à The Sun Online que ces types de jeux de guerre de blocus devraient devenir plus courants à mesure que la menace de guerre se profile de plus en plus.

Elle a expliqué que Pékin pense maintenant qu’il doit également combattre les États-Unis s’il veut atteindre son objectif de longue date d’envahir Taïwan et de “se réunir” avec le continent.

Et Mastro pense que la manière la plus probable pour qu’un tel conflit se déroule est une attaque de type Pearl Harbor contre les forces américaines dans la région.

Il serait conçu pour essayer d’éliminer les forces américaines afin qu’elles ne puissent pas réagir pour empêcher la Chine de prendre pied à Taiwan.

Le pari stratégique serait une tentative de bloquer une guerre plus large – tout comme le Japon l’espérait lorsqu’il a attaqué Pearl Harbor en 1941, entraînant les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale.

Ce serait l’un des facteurs effrayants que la Chine devrait peser si elle décidait que la seule façon de “réunifier” avec Taiwan était une invasion.

“Il s’agit de frapper fort et tôt afin que nous ne puissions pas obtenir de bottes sur l’île avant que les États-Unis ne puissent lancer une réponse”, a déclaré Mastro au Sun Online.

Elle a poursuivi: “Mon argument est que plus les gens comme Pelosi essaient de clarifier l’engagement américain, plus les Chinois sont certains de notre engagement – et plus une attaque de style Pearl Harbor est probable.”

Pékin a encerclé Taïwan d’avions de guerre et de navires de guerre alors qu’il annonçait six exercices militaires massifs quelques minutes après l’atterrissage de Pelosi mardi.

Pelosi a exprimé le soutien de l’Amérique à l’autonomie gouvernementale de Taiwan – que la Chine considère comme son territoire – et semble avoir appelé le bluff de la Chine après avoir laissé entendre qu’elle pourrait abattre son avion.

Washington s’est jusqu’à présent abstenu de soutenir catégoriquement l’indépendance de Taïwan vis-à-vis de la Chine.

Pékin prétend que l’île leur appartient, mais les Taïwanais insistent sur le fait qu’ils sont une nation distincte.

Et il a toujours été difficile de savoir si Washington interviendrait militairement si la Chine attaquait Taïwan, malgré un récent vœu du président américain Joe Biden.

Mastro est l’une des principales autorités mondiales sur l’armée chinoise et sa pensée – étant un universitaire primé occupant des postes à l’Université de Stanford et à l’American Enterprise Institute.

J’ai rencontré des responsables du gouvernement chinois ce matin et ils m’ont fait savoir que le statu quo avait été rompu Oriana Skylar Mastro

Et plus tôt cette année, elle a suggéré qu’une telle attaque pourrait voir l’Amérique perdre une guerre contre la Chine en une semaine alors qu’elle luttait pour mettre ses forces en place pour empêcher une invasion de Taiwan.

Elle s’est même entretenue avec des responsables chinois au milieu de la crise alors que les yeux du monde sont désormais tournés vers Taïwan.

Mastro a déclaré à The Sun Online qu’ils lui avaient dit qu’ils utiliseraient la crise actuelle pour augmenter la pression sur Taïwan et rendre la vie difficile à l’Amérique.

“J’ai rencontré des responsables du gouvernement chinois ce matin et ils m’ont fait savoir que le statu quo avait été rompu”, a-t-elle déclaré.

« Maintenant, ils ont l’opportunité de construire un nouveau statu quo et ce sera un autre avantage pour eux dans lequel ils sont présents et opèrent, car cela exacerbe le problème américain de l’alerte précoce.

« Il y aura des mobilisations à grande échelle et des exercices qui sont essentiellement des répétitions de combat.

“S’il devient courant pour la Chine de s’engager dans des mobilisations de masse, il est alors plus difficile pour les États-Unis de savoir s’il s’agit d’un blocus de Taïwan ou simplement de faire de l’exercice.”

L’assaut japonais sur Pearl Harbor le 7 décembre 1941 était une attaque surprise destinée à empêcher les États-Unis d’intervenir dans l’expansion de l’empire en Asie.

Oriana Skyler Mastro est une experte de premier plan sur l’armée chinoise

Taiwan Air Force Mirage fighter jets taxi sur une piste à une base aérienne à Hsinchu Crédit : AP

Plus de 350 chasseurs et bombardiers ont bombardé la base militaire d’Hawaï, coulant quatre cuirassés, détruisant 188 avions et tuant 2 335 militaires.

Et dès le lendemain, les États-Unis sont entrés dans la Seconde Guerre mondiale.

Le Japon, la Corée du Sud et l’île de Guam ne sont que quelques-uns des sites qui servent l’armée, la marine et l’aviation américaines près de la Chine et de Taïwan.

Guam compte 6 000 militaires sur l’île, la Corée du Sud en accueille 26 000, tandis que le Japon en compte 56 000.

Et la principale source d’énergie de Washington dans la région est la puissante septième flotte.

La flotte déploie entre 50 et 70 navires de guerre, dont des porte-avions, des sous-marins, des destroyers, des croiseurs et des navires d’assaut.

Quelque 27 000 marins et marines sont au service de la flotte – qui compte également environ 150 avions.

Et au cœur de la flotte se trouve le Fifth Carrier Strike Group, actuellement dirigé par l’USS Ronald Reagan – qui opère actuellement près de Taiwan.

Les avions de combat chinois ont violé à plusieurs reprises l’espace aérien de Taiwan Crédit : AP

La Chine a tiré des missiles pendant les exercices – dont certains sont tombés près du Japon 1 crédit

La Chine a également dépêché un porte-avions Crédit : Crédit : AFP/GETTY IMAGES

Un homme regarde une émission des médias d’État chinois sur les jeux de guerre massifs près de Taïwan Crédit : Reuters

Mastro n’est pas le seul expert à avoir suggéré que les États-Unis pourraient faire face à un autre “Pearl Harbor” à propos de Taiwan.

Dans un récent livre Defending Taiwan, les experts en politique étrangère Hal Brands et Michael Beckley ont averti que la guerre pourrait commencer avec le lancement par la Chine d’une frappe préventive contre les forces américaines.

Brands et Beckley préviennent que le scénario “le plus inquiétant” verrait Pékin tenter de lancer une “attaque surprise au missile” contre les forces américaines en Asie.

La doctrine militaire chinoise exige qu’ils tentent de “paralyser l’ennemi d’un seul coup” – et ils avertissent “qu’au moment où [US] était prêt à se battre, la guerre pourrait effectivement être finie ».

Les experts, qui ont écrit le chapitre “Se préparer pour une longue guerre” dans le livre de l’American Enterprise Institute, soutiennent que les États-Unis se préparent au “mauvais type de guerre” à propos de Taiwan.

Les deux camps préparent leurs armées pour une “splendide petite guerre”.

Mais ils préviennent que les chefs militaires chinois et américains finiront par avoir un conflit long et écrasant avec un risque manifeste d’échange nucléaire.

Élaborant un scénario du pire des cas pour le premier jour de la guerre, Brands et Beckley décrivent comment Pékin cherchera à émousser toute réponse des États-Unis.

L’assaut massif serait alors suivi de cyberattaques et d’opérations anti-satellites pour tenter de semer le chaos et arrêter toute réponse efficace de Taïwan et des États-Unis.

Ils poursuivent : “Et l’APL se précipiterait à travers la fenêtre d’opportunité, organisant des assauts amphibies et aériens qui submergeraient la résistance taïwanaise.”

“Au moment où les États-Unis étaient prêts à se battre, la guerre pourrait effectivement être terminée.”

AUBE DE GUERRE

Brands et Beckley ont écrit que les États-Unis planifient actuellement activement contre ce scénario – cherchant à “renforcer et disperser” la présence militaire américaine en Asie.

Et une telle frappe préventive ne servirait qu’à galvaniser la détermination des États-Unis à riposter durement contre la Chine.

“Le fait qu’une telle guerre commencerait probablement par une attaque de missiles de type Pearl Harbor sur des bases américaines rendrait encore plus difficile pour une population américaine outragée et ses dirigeants d’accepter une défaite rapide”, ont-ils écrit.

On craint que Taïwan ne soit un point d’éclair majeur entre Washington et Pékin – avec une invasion potentielle obligeant les États-Unis à abandonner l’île ou à faire face à une guerre à grande échelle avec la Chine.

Pelosi est une fervente partisane du voyage de Taïwan sur l’île plus tôt, elle était la plus haute politicienne américaine à se rendre à Taïwan en un quart de siècle, ce qui a exaspéré la Chine.

Pékin considère tout engagement entre Washington et Taipei comme une approbation américaine de l’indépendance de l’île.

Et il a clairement indiqué qu’il considérait le voyage de Pelosi comme une provocation.

Le dirigeant chinois Xi Jinping a toujours juré de “se réunifier” avec l’île – et on craint que les nouveaux exercices ne soient une répétition pour l’invasion.

D’énormes exercices militaires ont été lancés à seulement 20 km de l’île, avec 100 avions de combat, des missiles tirés et des chars rassemblés sur les plages.

Et les médias contrôlés par l’État ont fait monter la pression sur la rhétorique, qualifiant les exercices de « répétitions pour l’opération de réunification ».

Les nationalistes chinois ont fui vers Taïwan après que les communistes ont remporté la guerre civile sur le continent en 1949 – et l’île est restée autonome depuis.

Pékin a toujours insisté avec force sur le fait que Taïwan leur appartenait de droit – et s’est engagé à récupérer l’île d’ici 2050.